RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8665866686678668>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:04

  fler написав:
  BIGor написав:Бачу тема про донати дуже хвилює модераторів. Питання, де написано в правилах форуму, що про донати не можна писати?

Не треба постити відверту брехню. Немає достовірної інформації про обсяги донатів. Можна судити з ТГ каналів та розмов із військовими, що зборів є багато, вони закриваються оперативно та як тут неодноразово писали "фронт тримається на волонтерах". Якщо так, то донати зростають, а не падають. Або все ж таки не волонтерами єдиними. Нє?

Я бачу данні з опитуваннь ДОУ та звітів одного фонду зі старої роботи. Тому я можу писати що донати не зростають. Але якщо у Вас донати зростають, то це ж чудово!

Данні ще до законів про нову мобілізацію
https://dou.ua/lenta/articles/donations ... n-it-2023/

Середній донат знизився з $270 до $190 на місяць, але 80% айтівців продовжують донатити. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 16 чер, 2024 13:08, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8996
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:06

  Shaman написав:при наявності робочих гарантій,
ты прав я не вижу рабочих гарантий, хотя бы уровня "мы прощаем тебе границы 2014-2022, но если сунешься дальше границ 2024, воевать придётся уже не с Украиной, а с более сильными противниками". Подскажи, в каких-то гарантиях есть пп воевать за нас? Если нет, они нерабочие.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23754
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:21

  BIGor написав:
  fler написав:Не треба постити відверту брехню. Немає достовірної інформації про обсяги донатів. Можна судити з ТГ каналів та розмов із військовими, що зборів є багато, вони закриваються оперативно та як тут неодноразово писали "фронт тримається на волонтерах". Якщо так, то донати зростають, а не падають. Або все ж таки не волонтерами єдиними. Нє?

Я бачу данні з опитуваннь ДОУ та звітів одного фонду зі старої роботи. Тому я можу писати що донати не зростають. Але якщо у Вас донати зростають, то це ж чудово!

Данні ще до законів про нову мобілізацію
https://dou.ua/lenta/articles/donations ... n-it-2023/

Середній донат знизився з $270 до $190 на місяць, але 80% айтівців продовжують донатити. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика

Це означає, що менше донатять у цей конкретний фонд. Знаю, що військові бригади створюють "банки" для донатів напряму, щоб кошти надходили до конкретної бригади, а не до якогось фонду Притули чи Стерненка. Потім за ці кошти військові купують все необхідне через свої перевірені надійні канали.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:34

  fler написав:
  BIGor написав:
  fler написав:Не треба постити відверту брехню. Немає достовірної інформації про обсяги донатів. Можна судити з ТГ каналів та розмов із військовими, що зборів є багато, вони закриваються оперативно та як тут неодноразово писали "фронт тримається на волонтерах". Якщо так, то донати зростають, а не падають. Або все ж таки не волонтерами єдиними. Нє?

Я бачу данні з опитуваннь ДОУ та звітів одного фонду зі старої роботи. Тому я можу писати що донати не зростають. Але якщо у Вас донати зростають, то це ж чудово!

Данні ще до законів про нову мобілізацію
https://dou.ua/lenta/articles/donations ... n-it-2023/

Середній донат знизився з $270 до $190 на місяць, але 80% айтівців продовжують донатити. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика

Це означає, що менше донатять у цей конкретний фонд. Знаю, що військові бригади створюють "банки" для донатів напряму, щоб кошти надходили до конкретної бригади, а не до якогось фонду Притули чи Стерненка. Потім за ці кошти військові купують все необхідне через свої перевірені надійні канали.

Об'єктивні дані є. Фонд «Повернись живим» оприлюднює дані щодо надходжень.
https://savelife.in.ua/reporting/?reportingType=%22income%22&date_from=%222022-01-01T11%3A31%3A16.244Z%22&date_to=%222024-06-30T17%3A59%3A59.999Z%22
user412
 
Повідомлень: 621
З нами з: 21.10.10
Подякував: 247 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:50

Багато фондів оприлюднюють звіти щодо надходжень
KOLO https://koloua.notion.site/2275fae8a862482c81b07ca54ac3767f
Фонд Притули https://ds7zgdsyui79p.cloudfront.net/Annual_Report_2023_1_791483f9a4.pdf?updated_at=2024-01-30T11:39:10.269Z
user412
 
Повідомлень: 621
З нами з: 21.10.10
Подякував: 247 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:50

  user412 написав:
  fler написав:Це означає, що менше донатять у цей конкретний фонд. Знаю, що військові бригади створюють "банки" для донатів напряму, щоб кошти надходили до конкретної бригади, а не до якогось фонду Притули чи Стерненка. Потім за ці кошти військові купують все необхідне через свої перевірені надійні канали.

Об'єктивні дані є. Фонд «Повернись живим» оприлюднює дані щодо надходжень.
https://savelife.in.ua/reporting/?reportingType=%22income%22&date_from=%222022-01-01T11%3A31%3A16.244Z%22&date_to=%222024-06-30T17%3A59%3A59.999Z%22

Знов за рибу гроші. Як ваш фонд порахував донати, які надійшли не у цей фонд? Ніяк. Тоді про яку об'єктивність ви пишете?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:57

  fler написав:
  user412 написав:
  fler написав:Це означає, що менше донатять у цей конкретний фонд. Знаю, що військові бригади створюють "банки" для донатів напряму, щоб кошти надходили до конкретної бригади, а не до якогось фонду Притули чи Стерненка. Потім за ці кошти військові купують все необхідне через свої перевірені надійні канали.

Об'єктивні дані є. Фонд «Повернись живим» оприлюднює дані щодо надходжень.
https://savelife.in.ua/reporting/?reportingType=%22income%22&date_from=%222022-01-01T11%3A31%3A16.244Z%22&date_to=%222024-06-30T17%3A59%3A59.999Z%22

Знов за рибу гроші. Як ваш фонд порахував донати, які надійшли не у цей фонд? Ніяк. Тоді про яку об'єктивність ви пишете?

Не бачу за що тут сперечатись. Я нічого не стверджую, погляньте самі. Тенденція по всім великим фондам наочна та однакова.
user412
 
Повідомлень: 621
З нами з: 21.10.10
Подякував: 247 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:08

BIGor
Не знаю, есть ли общая статистика по всем фонда, наверное где-то есть.
Но вот фонд «Повернись живим»:
....Період.... ЗАГАЛЬНА СУМА ПОЖЕРТВ........КІЛЬКІСТЬ ПОЖЕРТВ
...................грн.....................долл.
....2022......5 746 282 843...≈184 483 150.76.....1 654 860
....2023......4 532 436 062...≈123 447 321.31.....1 273 187
....2024......1 532 850 497...≈.39 330 751.38.......454 105
За 2024 показывают за пол года. но полугодие ещё не закончилось. Пусть это за 5 мес. Тогда за год будет примерно 95 тыс. долл.
Средняя сумма пожертвования в грн примерно постоянная - около 3500, в долларах, конечно, снижается.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29115
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:19

  Bobua написав:Тим абсурдніше виглядає цей законопроект по відношенню до військовослужбо
вців, які не те що не зможуть законно повернутись додому за еквівалентні або більші кошти в казну країни, а ще й фактично платитимуть за тих, хто потенційно міг би їх замінити після 27-місячного пекла.

навіщо повторювати цю маячю? До як мінімум часткового вирішення проблеми з війною НІХТО НІКОГО ЗАМІНЮВАТИ НЕ БУДЕ! Нові мобілізовані будуть заміняти загиблих і важкопоранених, а не тих, хто бажає демобілізуватися. Крапка. Швидше буде підписано рпв або капітуляцію однієї з сторін, ніж щось зміниться в цьому плані.

Тепер до "броні":
  Bobua написав:Друзі, а ви замислювались, хто ж буде платити за економічне бронювання, про яке всі говорять? Працівники? Підприємці? Директори? Ні, ми з вами.
Адже для того, щоб платити по 20+ тис. грн на місяць за кожного заброньованого працівника, ці гроші спочатку треба десь взяти. Але де ж їх взяти? Відняти з теперішнього доходу компанії чи з заробітної плати працівника? Звісно ж ні. Гроші на цю бронь будуть шукати в підвищенні цін на товари і послуги, які реалізує підприємство, і які ми з вами споживаємо.

так, але це тільки для підприємств, що реалізовують свої товари-послуги на території України. Експортерів не стосується. Їм можна дозволити, чи все ще "несправедливо"?
  Bobua написав:І саме таким чином всі ми будемо платити свої гроші за те, щоб хтось вкрай "корисний для економіки" мав бронь і міг сидіти вдома.

так. Платити доведеться в будь-якому разі. ГРОШЕЙ У БЮДЖЕТІ НЕМА. Значить, треба піднімати податки.
Перший варіант - дозволити підприємствам за гроші бронювати тих, хто їм потрібен для функціонування.
Другий варіант - просто підняти податки для усіх.
При другому варіанті населення платить підвищені податки, але частина підприємств зупиняються або скорочують діяльність.
При першому варіанті населення все одно буде платити, але при цьому підприємства не боятимуться, що їх співробітників раптово заберуть і робота стане.
  Bobua написав:А скільки буде фіктивних бронювань, за які знову ж таки платитиме населення України?

а скільки їх буде? Так, буде певна кількість, але ви думаєте, що ті, хто так зробить, в іншому випадку просто би пішли на війну? Очевидно, що ні. Вони б скористалися послугами нечесних воєнкомів і покращили бюджет для них, а не український бюджет.
  Bobua написав:Так само цинічно виглядає законопроект стосовно людей, які не зможуть втриматись на робочих місцях, бо не мають достатнього доходу для бронювання.

автор має нас за дурнів? Адже буквально кількома реченнями вище він написав, що заброньовані працівники по факту не будуть платити з власної кишені, це буде перенесено на споживачів, як будь-який інший податок.
thenewepic
 
Повідомлень: 133
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:21

Не бачу за що тут сперечатись. Я нічого не стверджую, погляньте самі. Тенденція по всім великим фондам наочна та однакова.

Тенденція по фондам свідчить про те, що менше стали донатити у фонди. Але ж це ніяк не означає, що донати населення впали в рази, як тут деякі стверджують. Просто населення тепер донатить напряму бригадам, де служать їх рідні, друзі, знайомі або бригадам, які воюють на конкретному напрямку. Довіра до фондів очевидно впала.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8665866686678668>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 48377
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 208373
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 673023
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.