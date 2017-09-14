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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:39
sergey_stasyuk555 написав:
Також сьогодні провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою зараз. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень. Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів", - сказав Зеленський.
Байден, пачіму ти енергетику не ремонтуєш? ))
якщо "вдруг" буде холодна зима кловани знов скажуть "ми провтикали або взагалі партнери винуваті"...
Там цього не написано .
Це ви дофантазували .
Там написано , що до звернення до партнерів .
Ще одно трепло .
Коли ви були у ТЦК ?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:39
pesikot написав: Успіх написав: andrijk777 написав:
"принуждать" очевидно як - високі ціни + маленькі зарплати. Їсти потрібно усім. В СРСР ніхто особливо не "принуждал".
Але буде набагато більша проблема - будуть валити з країни. Бідні будуть проривати кордони масово, блатні будуть валити "офіційно".
Я так бачу у снах, що скоро і на Марсі почнуть "масово валити в сзч, або офіційно по догляду за котами"
Хоча чого "почнуть?" - вже почали... просто ще не масово
Валіть, валіть ... потім буряти за вами прийдуть, за кожним )
Ха-ха!
І ще раз "ха"!
А ви всі часом не при ху їли, щоб ЗА ВАС ВСІХ на галерах маслали 27міс+, а ви всі собі тихенько насолоджувались цивільним життям?!
Як всі, то всі!©
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:41
Успіх написав: budivelnik написав:
Якщо мене відправити на фронт
а - податкова ризикує втратити 280 000
б - долярчик ризукує отримати меншу зарплату
1. Долярчик ВЖЕ отримує меншу премію, тож "гірше - не буде"©😁
А Долярчику писали, не чіпай тих, хто платить в бюджет
Проте Долярчик захотів, щоб ті, хто платить в бюджет, копали разом з ним
Долярчик, ти хотів хоч поржати. Поржав
Ти хотів, щоб платили меньше в бюджет. Платять меньше
Що тобі не подобається ?
Що хотів, ти все отримав )
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:43
холява написав:
Там цього не написано .
Це ви дофантазували .
Там написано , що до звернення до партнерів .
Ще одно трепло .
Коли ви були у ТЦК ?
навчись читати.
з тцк у мене все норм.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:43
budivelnik написав: detroytred написав:
Моє бачення реальне --- підприємців мобілізують, податки підвищують, адмін заходи посилюють.
Підприємців мобілізують=погіршують надходження фінансів
податки підвищують = на погіршення роботи збільшують навантаження
адмін посилюють=після зменшення кількості працюючих і погіршення фінансового стану посилюють контроль(до речі для його посилення треба збільшити надходження на додаткову оплату контролюючих)
На виході
ВСІ пропозиції кратно збільшують одна одну
Ти точно хочеш нашої перемоги?
А тепер порівняємо з моїми
Ті хто вже платить БАГАТО - дозволяють заплатити більше, шляхом зменшення мобілізаційних вимого до їх працівників...- це плюс помножити на плюс
А тепер отримавши плюс в квадраті..починаємо частково те що ти
посилення адміністрування по мобілізації серед тих ХТО НЕ платить ( кошти від покращення вже взяли , від того що знизу змусили -економіка не впала)
тепер ти розумієш що совок це стан твоєї душі..?
Мабуть ти все ж таки не вмієш читати...
Я тищу разів вже підкреслював: я не генерую, як ти і Ко, свої хатєлки.
Я намагаюся розглядати, як є, чому так і як можливо буде.
Реалії.
На скільки можу. На скільки дозволяє інфо, яка є.
І прошу поправляти та додавати мені. Що я не так бачу, і що не помітив.
А ти генеруєш свої хатєлки...
Самих різних типів)))
Впритул до на особисту адресу. Дурні.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:44
Успіх написав: budivelnik написав:
Якщо мене відправити на фронт
а - податкова ризикує втратити 280 000
б - долярчик ризукує отримати меншу зарплату
1. Долярчик ВЖЕ отримує меншу премію, тож "гірше - не буде"©😁
2. Долярчику морально стане легше, так як буде знати/бачити, що тепер і ти "відчуваєш смак тушонки"!😁😁😁
Багато копали сьогодні ?
Щось не відчувається радощі від праці .
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:48
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:48
sergey_stasyuk555 написав: холява написав:
Там цього не написано .
Це ви дофантазували .
Там написано , що до звернення до партнерів .
Ще одно трепло .
Коли ви були у ТЦК ?
навчись читати.
з тцк у мене все норм.
Добре .
Де там написано про Байдена ?
Будь Ласка, без вашої фантазії , приведіть речення .
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:49
Успіх написав:
Ха-ха!
І ще раз "ха"!
А ви всі часом не при ху їли, щоб ЗА ВАС ВСІХ на галерах маслали 27міс+, а ви всі собі тихенько насолоджувались цивільним життям?!
Як всі, то всі!©
А ти часом ухі не переїв
Коли ти, сидів в учебці, по нам гатили всім чим можливо - Гради, СУ-34, міномети
У нас не було єлектрики, їжи.
Не було води та каналізації
Люди за водою ходили на річку
Хочешь таке "цивільне життя" ? Га ?
Стули свою пельку
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Додано: Сер 19 чер, 2024 19:51
Xenon написав: vitaliiangel написав:
это следует понимать как
1. мобилизация захлебнулась. Люди нужны но платить им нечем.
2. далее либо сокращение численности ЗСУ либо снижение выплат и обеспечения. Либо сокращение финансирования бюджетников (начнут с медицины и образования)
3. после повышения налогов низкорентабельный бизнес закроется. высокорентабельный умеет их обходить через офшоры, фирмы-прокладки, завышенные расходы и т.д.
війни таких масштабів контрактинки і війскові за гроші не витягнуть. не вистачить ніякої економіки.
Або як у II світову = загальна мобілізація + війскове забезпечення, в тилу всі пашуть на оборонку за харчові картки.
Або...
+++++
Правильный ответ будивельникам, флайменам и пр.
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