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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 сер, 2024 11:24
⚡️Одних пакують в буси, іншим – працівники ТЦК ніби рідні.
Луцький телеканал випустив сюжет роботи міського ТЦК. Клієнти, які приходять без черги, часто заходять у супроводі працівника ТЦК, який сам їх і зустрічає.
В принципе, да, это сортовость
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