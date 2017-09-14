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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9629963096319632>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:45

  stm написав:
  flyman написав:стільки слів і жодного відносно сабжа

Назовите кого вы имеете ввиду? Должность, ФИО. Конкретно беспилотные у нас в норме, если будут поставки комплектующих.

явки, паролі ... напишіть в приват Успіху, який начальство має знати в ліцо
Востаннє редагувалось flyman в Суб 31 сер, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:46

Wirująświatła

впервые среди украинских политиков очень красивая женщина имхо с живым выразительным лицом.


Тебе срочно надо «передергнуть» . Найти женщину не предлагаю, это не для аутистов. Барышни ж они не о 20 часах мужика на форуме и в телеге. Никакая такого не выдержит.
Но чтоб твой мозг сумел сепарировать ее слова и ее пистак- тебе надо слить отстой многолетний. Тогда ты сможешь адекватно оценить ее.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:47

  stm написав:я увидела боевых мужиков с опытом,
военные вас наконец-то пригласили в сауну?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:52

  buratinyo написав:
  detroytred написав:Для перемоги потім Портніков називав три умови: професіоналізм, єдність і третє (вже забув).


Мабуть третє це необхідність знати причину війни, щоб легше було знайти зрадників та покарати їх.

Усе летить шкереберть з 2019 року через ...
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:52

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:стільки слів і жодного відносно сабжа

Назовите кого вы имеете ввиду? Должность, ФИО. Конкретно беспилотные у нас в норме, если будут поставки комплектующих.

явки, паролі ... напишіть в приват Успіху, який начальство має знати в ліцо

Кто вам сказал такую глупость? Успих должен знать в лицо только непосредственного руководителя. И ФИО, должность кто над ним.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 11:02

Успих таки покоя не только мне не даёт

  Wirująświatła написав:
  stm написав:я увидела боевых мужиков с опытом,
военные вас наконец-то пригласили в сауну?

Зависть к отъему мужского внимания? Ничего, переживете. Вы не во вкусе гетеро )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 11:04

боевой лётчик снова стучит на форумчан
  Hotab написав:Ну доколе?

Напад росії і білорусі на Україну

Не пора ли усыпить?
Если оно не умеет нормально ответить на подкол.

шоб все понимали какая цена этого стукача
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 11:12

  Wirująświatła написав:боевой лётчик снова стучит на форумчан
  Hotab написав:Ну доколе?

Напад росії і білорусі на Україну

Не пора ли усыпить?
Если оно не умеет нормально ответить на подкол.

шоб все понимали какая цена этого стукача

«стукач» - это наверное что-то из тайного?? Инсайд какой-то? Что-то из зоновского? Типа никто не знает, но ангелочек узнал по своим анальным аналам?
Или все же это открытое сообщение, которое могут все прочитать? Аналгель запутывает.
Так а цену мне то кто устанавливает?? Кто ты, мамина черешня?? Обычная домашняя куйня не вылезающая из 300 тг аналов? С закрытой личкой? Не готовая ни к чему кроме писать тут?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 11:30

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:стільки слів і жодного відносно сабжа
косолапая попытка связать между собой десяток слов.

Для их уровня нужно спуститься к плинтусу, а потому ещё на минус 50 метров навоза - там у них уровень))

Безуглая, в последнее время - мододец
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 11:43

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:стільки слів і жодного відносно сабжа
косолапая попытка связать между собой десяток слов.

Для их уровня нужно спуститься к плинтусу, а потому ещё на минус 50 метров навоза - там у них уровень))

Безуглая, в последнее время - мододец

Безуглая имеет доступ к документам Топ сикрет, это накладывает обязательства определенные. Но она выразительна не только лицом, но и публичным Фейсбуком. )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 31 сер, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
stm
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