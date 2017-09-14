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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:24
pesikot написав:
Я сам все це бачив
прямо с иконы смотрел?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:28
Wirująświatła написав: pesikot написав:
Я сам все це бачив
прямо с иконы смотрел?
Прямо на иконы и фрески смотрел, своими глазами
А ты, молодец, своё московитство изобразил
PS. И про EQ, ты показал какой уровень EQ, -120 ? или -200 ?
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Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 03 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 20:30
Shaman написав: Banderlog написав: Бетон написав:
У нас світська держава. Не релігійна. Звичаї, обряди, релігійні споруди це ж культура. Чи що це?
У нас держава задекларувала, що вона поза релігією? Там нехай й залишається. Ми
той томос підтримувати не збираємось
Ви як безбожник яке відношення взагалі до церкви маєте?
Кажи вже я. Ми зрозуміли, що ТИ підтримувати не збираєшся. ВАША думка дуже важлива для нас
в дядька як забродило в голові вино, яке з онуфрієм десь пив, так і не попускає бідолагу.
Banderlog написав: Banderlog написав:
Тим що ви лізете в чужу церкву.
А так мені діла до вашого томосу нема.
хто лізе? Я православний україни. І мені ваші рабиновичі не указ. Навіть якщо й закриєте нашу церкву
я і такі як я не дамо на ваш томос ні копійки. Будете як в англії в порожніх храмах бари одкривати.
краще скажіть, хто безпосередній керівник онуфрія? запитання просте, простіше нікуди. і все стане зрозумілим. "імья, сьєстра, імья" (с)
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Додано: Чет 03 жов, 2024 22:31
21 век, а они все богов делят и церковь какую-то выдумывают)
здания прикольные, как памятники истории оставить и сохранить конечно нужно, а в новоделах бары открыть — хорошая идея, кстати.
сколько ни заходил в церкви, что в православные, что в католические, везде становилось не по себе от той атмосферы зомбированости и раболепия, все что-то кланяются, крестятся, молятся, как в каком-то муравейнике, по углам обязательно стоят смотрящие, похожие на вертухаев, присматривают за порядочком. во Львове как-то в храме думал красивый интерьер посмотреть, захожу, а там все на коленях стоят. э, не, думаю, это не мое. особенно, пока в библии нет ни одного украинского имени.
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