Фехтуванням на ножах
достатньо вміти тримати ніж і знати, що шлях до серця чоловіка іде через живіт, знизу ввверх і чуть вправо
|
|
|
Додано: Нед 16 бер, 2025 22:46
Додано: Нед 16 бер, 2025 22:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 бер, 2025 23:02
Я знаю случаи, когда у человека забирали нож и плясали на голове потом. Стерненко обладает навыками боевика,вдвойне опасного из-за внешности ботана.
Правильно,ножом нужно бить,резко и неожиданно, а не достать его и маструбировать. Но сам навык так делать говорит о навыках либо тренировки ножевого боя, либо просто приходилось резать уже.
Хотя мозгов у него хватило перейти в сборщики бабла, этот скорее всего уцелеет.
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От читаю за Ганула тут.
Є і така думка, (ніби за останню добу тут не було, копіюю зі збереженням орфографії):
"По Гавнулу. Персонаж скрысил волонтерские бабки на покупку пикапа L200 для одной из ВЧ. Представителя ВЧ который был связан с сбором бабок Гавнул избил и пытался на него бабки повесить. Этот представитель ВЧ Гавнула и грохнул."
Востаннє редагувалось alibob в Пон 17 бер, 2025 02:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:57
Додано: Пон 17 бер, 2025 02:58
Не совсем согласен. Или не совсем понял.
Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.
Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.
Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.
К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.
С тем, что сегодня авторское право чересчур гипертрофировано, согласен.
Додано: Пон 17 бер, 2025 03:30
Вы здесь затронули 2 вопроса - разнообразие деятельности человека и навыки коммуникации.
Не берусь спорить, но мне кажется, что эти вещи не очень сильно взаимосвязаны.
Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня.
|