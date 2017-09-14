Додано: Чет 20 бер, 2025 03:25

stm написав: Я лицемерно жду когда ко мне подойдёт ТЦК. Всё верно. Я лицемерно жду когда ко мне подойдёт ТЦК. Всё верно.

stm написав: Для большей ясности, пока вы не являетесь мобилизованным, соответственно меня или катающихся вы не защищаете, долг у нас одинаков. Для большей ясности, пока вы не являетесь мобилизованным, соответственно меня или катающихся вы не защищаете, долг у нас одинаков.

Спасибо за ответ. Могу лишь сказать, что прав что-то говорить другим, пока Вы ждёте то, что никогда не случится, у Вас нет, но Вам и Вашей совести решать что и кому говорить.Ложь. Откровенная ложь. Вы можете кататься, пока Вас не позвали, а я - нет. Вам не присвоили номер, как скоту, и не требуют носить с собой документы о рабстве, без которых Вы - не (полу)человек. Долг у нас не одинаков. У Вас никаких долгов нет. Вам не грозят штрафы или тюремные сроки за желание жить. Вы просто живёте. Прекратите лгать, пожалуйста. Если у Вас долг есть, идите в ВСУ, а не ждите когда Вас позовут, как многие здесь.