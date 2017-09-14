Кондратьєв москаль.
Я читаю Песикота з Шаманом, економлю на телевізорі.
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Додано: Чет 27 бер, 2025 00:00
Додано: Чет 27 бер, 2025 00:01
Звертаю твою увагу окремо.
Цитата зі статті. По даним якої і був розгляд. Саме по даним зі статті.
*Процес розірвання договору було розпочато ще до моменту, коли Карпюк вступив до лав ЗСУ», – наголосила Оксана Вітинська.*
По буквах спробуй прочитати текст.
Тобто ще до вступу Карпюка до війська ота Вітинська вже мала якісь підстави для початку процесу розриву договору.
*За її словами, чоловік неодноразово порушував договірні зобовʼязання, які чітко прописані в документі та є основою їхньої співпраці.*
А про порушення саме через отих трьох осіб вже йде потім. Тобто окремо. Додатково до вказівки про якісь неодноразові порушення.
*Вона також зазначила, що Лука Карпюк (який долучився до ЗСУ – ред.) не здійснював жодної діяльності у 2024 році за адресами Галицька, 20 та Стрийська, 45, однак кав’ярні продовжували працювати завдяки трьом особам, які за договором франшизи не мали жодного права використовувати її торгову марку.*
Ключове слово -- також.
Додано: Чет 27 бер, 2025 00:08
Як завжди
суті людина не розуміє - і за рахунок висмикування деталей-пробує флудити....
Це все що треба знати про флудера.
На пальцях
Спочатку коронавірус, всі заклади громадського харчування примусово закривають , потім дозволяють працювати на винос. потім дозволяють пускати дві людини на 4 столика...
Ясно що при таких умовах , заклади центральної частини міста де кава була від 100 грн не могла конкурувати з такими як я і кавою на винос за 10 грн(аналогічної якості але в паперовому стаканчику і на вулиці)
Потім короновірус закінчила війна, перші місяці ніхто нікого не чіпав...
А от в 2023-2024 , коли у львів переселилась частина платоспроможної Східної України -прибутки кавярень центру міста різко виросли -це і стало причиною конфлікту.
А юридичні зачіпки які цьому допомогли - знайшлись в довоєнному договорі
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 27 бер, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 бер, 2025 00:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Заявление Уиткоффа Такеру Карлсону не удивляет.
Про то, что Крым и четыре области Украины должны отойти России, и конституция Украины здесь, по мнению Уиткоффа, — помеха.
Причем Россия эти четыре области не полностью контролирует, а о взятии ими Херсона или Запорожья и говорить не приходится.
Не понимаю, почему все этому удивляются.
Вот и Бытя пишет, мол, надеюсь, это мнение только Уиткоффа.
Да нет, это не его личное мнение.
Еще в начале марта я писал, что США хотят вытянуть Россию из этой войны и остановить ее маньякальное и самоубийственное расшибание самой себя об украинскую оборону.
У русских уже общие потери — более 900 000, и, если не заморозить войну, перевалят за миллион.
И главное — пока идет война, не снять санкций и потихоньку наладить ее экономические связи с миром, чтобы начать спасать российскую экономику.
Но не просто вытянуть Россию из войны, а вытянуть с награбленным и захваченным — что Уиткофф буквально проговаривает черным по белому.
Отдать эти земли русским, да еще и с бонусом — включая то, что они еще не захватили.
Люди ахают и охают, думая, что это все — неведенье, мол, они просто не знают и верят русским.
Типа, если бы узнали, то были бы точно не на стороне Москвы.
Это чистой воды манямирок — так думать.
США 150 лет были на стороне Москвы и постоянно спасали русских.
Так и сегодня — сначала администрация Байдена, перепугавшись украинского сопротивления, а затем наступления в 2022 году, в ходе которого регулярная российская армия начала сыпаться, откатившись от Киева, Харькова, потеряв уже захваченные Херсон, Изюм, Лиман, а теперь — администрация Трампа, которая именно хочет поставить точку на всем этом театре боевых действий, закрепив за Москвой ее территориальные захваты.
Да, захваты не уровня 2022 года.
Когда американцы говорят, мол, и русским тоже придется принять, что не все они получат, — тут тоже нет лукавства.
Мол, не то что Киев, Харьков или Одессу вы не получите, но даже и вроде того же Изюма.
Но вам будет утешительный приз — Крым и четыре области.
Все Уиткофф прекрасно понимает — как и Трамп, и Уолтц, и Рубио, и тот же Келлог, и т. д.
Подписание Украиной соглашения на невыгодных ей условиях, нескрываемые симпатии и жалость к Москве и желание спасти и сохранить Россию вместе с награбленным — это все холодный расчет, а не их неосведомленность, незнание или глупость.
@yigal_levin
Додано: Чет 27 бер, 2025 00:35
yama
Які вигідні умови? Кордони 22? 91? Від Сяну до Дону? Плюс Кубань? Тмутаракань і Дербент?
Додано: Чет 27 бер, 2025 01:12
Вкотре макаю, спробуй по буквах --- не будь-хто, як ти вигадуєш-приписуєш, а конкурент.
Конкурент.
Конкуренти твої залюбки замість тебе будуть продавати хліб-горілку і надавати послуги таксі.
З чого продовжать надходити податки до бюджету.
Якщо конкурентом в тебе двірник (будь-хто), то це і вказує на твої штанці хлопчика з отого садка.
Конкуренцію твій магазин витримує за рахунок унікального розташування. Яке ти застовбив.
Повісиш замка, будуть покупці лише трохи далі проходити. І все.
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