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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 чер, 2025 18:54
ЛАД написав:detroytred
Я вам уже писал о бессмысленности споров с будивельником. По-моему, даже не один раз.
Он проповедует очень старую идеологию - предприниматели это благодетели, которые обеспечивают простым людям работу и хлеб (машины, айфоны, ...). Раньше так же проповедовали о феодалах по отношению к крепостным, а ещё раньше о рабовладельцах по отношению к рабам.
На Западе уже такое стыдятся употреблять. Ну а мы отстаём в развитии.
Понятно, что когда человек выбирает, купить себе яхту или вложить эти деньги в свой бизнес, он руководствуется не какими-то благотворительными соображениями. И не заботой о том, как бы прокормить сирых и убогих. Особенно, если считает, что они бедные только потому, что не посмотрели в зеркало и вообще лентяи и бездари.
Кому-то для самооценки достаточно того, что он победил в конкурентной борьбе за выживание и положение в обществе, а кому-то этого мало и он хочет, чтобы проигравшие считали его благодетелем. Он может даже искренне так думать.
Первому вам и доказывать ничего не придётся - он сам всё прекрасно понимает. Второму вы никогда ничего не докажете.
Оце прям 100% в точку!
Додам ще що він займається "бізнесом", яким може займатись фактично будь-хто. А користь державі(суспільству) від його діяльності фактично мізерна(купити товар і продати його дорожче - така собі користь).
Також дивно що у нього є час і бажання роками писати ті самі величезні пости і доказувати свою точку зору окремим людям.
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andrijk777
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Додано: Чет 12 чер, 2025 18:55
yama написав:
Шановні колеги, якщо ви хочет щоб війна закінчилась, як можна швидше вам потрібно скинутися мені 5-10 тис у.о. на те щоб я офіційно красиво відкосив. Бо поки що мені реально шкода платити такі бабки, бо з мого досвіду, як тільки я купую сертифікат про вакцинацію за 100 евро - через місяць ковід закінчується. Як тільки я продаю біткоін - він йде догори. І навпаки після покупки падає вниз. Те саме про системи резервного живлення , як тільки зібрав на 10 кВт одразу припинились обстріли електро інфраструктури і припинили вимикати ! тож як кажуть інфа 100
)) метод та спосіб оплати - запитувати в приват . Давайте закриємо цей збір за тиждень !
Это так не работает.
Даже бутерброд упадет маслом вверх, если его закон сознательно попытаться использовать в корыстных целях.
Но мы запомним, что Вы зажали каких-то несчастных 5-10К на то, чтобы закончилась война.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 18:56
tester3373 написав:Рік мріяв про яблуко: Помер звільнений з полону Дмитро ШаповаловНа Вінниччині пішов із життя військовослужбовець Дмитро Шаповалов, який був звільнений із російського полону 26 квітня 2023 року. Про це повідомила представниця регіонального Координаційного штабу Юлія Павлюк.
“Зупинилося серце молодого героя… Щирі співчуття рідним”, – написала Павлюк.
Прощання з Дмитром відбудеться 13 червня в селі Осипівка Козятинського району.
Координаційний штаб також опублікував відео з моменту обміну, коли український захисник після року полону вперше спробував яблуко зі словами: “Я про нього рік мріяв”.
ЗІ
пішов з життя мабуть тому що "й так би був інсульт/інфаркт"
іноді як читаю декотрих тут дописувачів - то просто в шоці від їхньої падлючості бо не їх стосується.
То є так
Падлюка - це ти, який пропагандую на трагедіях інших
Який підробиць не знає, але верещить кожного разу "$1К було, а зараз пенсія 8К"
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Додано: Чет 12 чер, 2025 18:57
_hunter написав:
Потужность потужного растет прямо на глазах...
Пісторіус поставив крапку у питанні поставок ракет "Таурус" для України
"Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо. Я відповідаю вам - ні", - сказав міністр оборони Німеччини на брифінгу з президентом
Головне, щоб Мерц тобі не сказав "ні" на твої 500 ойро )
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 12 чер, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 19:00
andrijk777 написав:
А користь державі(суспільству) від його діяльності фактично мізерна(купити товар і продати його дорожче - така собі користь).
Ну Вы ещё спекулянтом его обзовите 😁
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Додано: Чет 12 чер, 2025 19:02
Успіх написав: tester3373 написав:
іноді як читаю декотрих тут дописувачів - то просто в шоці від їхньої падлючості
бо не їх стосується.
О! Може слово "падлючості"(від слова "пАдла"!) навіть краще/більше підходить за слово лицемірство?
Або, ще краще поєднати - лицемірні падла!
Напевно зараз "гикнулось" Будівельнику, Песікоту, Василю-Рівне, Хотабу, Холяві та Флер з її чоловіком і сином
Мені ніяк, а тобі гикнулось
Ти ж писав - Україна стікає кров"ю, труси на собі рвав. А потім втік в СЗЧ.
Україна вже не стікає кров"ю, тобі вже норм ?
Пишешь брехливі дописи, як ТЦК "ловить", бо тобі сцикотно в СЗЧ.
Ти дурник дурником, але в штанці не сцишься.
Розумієшь, що і тебе знайти можуть )
Тоді тебе не пожаліють )
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Додано: Чет 12 чер, 2025 19:05
andrijk777 написав: ЛАД написав:detroytred
Я вам уже писал о бессмысленности споров с будивельником. По-моему, даже не один раз.
Он проповедует очень старую идеологию - предприниматели это благодетели, которые обеспечивают простым людям работу и хлеб (машины, айфоны, ...). Раньше так же проповедовали о феодалах по отношению к крепостным, а ещё раньше о рабовладельцах по отношению к рабам.
На Западе уже такое стыдятся употреблять. Ну а мы отстаём в развитии.
Понятно, что когда человек выбирает, купить себе яхту или вложить эти деньги в свой бизнес, он руководствуется не какими-то благотворительными соображениями. И не заботой о том, как бы прокормить сирых и убогих. Особенно, если считает, что они бедные только потому, что не посмотрели в зеркало и вообще лентяи и бездари.
Кому-то для самооценки достаточно того, что он победил в конкурентной борьбе за выживание и положение в обществе, а кому-то этого мало и он хочет, чтобы проигравшие считали его благодетелем. Он может даже искренне так думать.
Первому вам и доказывать ничего не придётся - он сам всё прекрасно понимает. Второму вы никогда ничего не докажете.
Оце прям 100% в точку!
Додам ще що він займається "бізнесом", яким може займатись фактично будь-хто. А користь державі(суспільству) від його діяльності фактично мізерна(купити товар і продати його дорожче - така собі користь).
Також дивно що у нього є час і бажання роками писати ті самі величезні пости і доказувати свою точку зору окремим людям.
1 Бізнесом-може займатись навіть дурень
2 Дурень НЕ МОЖЕ зробити Бізнес-прибутковим
3 Ясно що дурень з збитків нічого не платить , але й не кожен прибутковий бізнес -платить адекватні податки
От і виходить
Один совок, переконує воєнпенса і їм підтакує фіг знає хто(починав як націоналіст який грозився розігнати всіх хто шкодить Україні. перекваліфікувався в зрадофіла. якому влада заважає ЗДАТИСЬ) - що той хто
а -не дурень , бо бізнес не збитковий
б - не падло -бо платить податки
в - патріот бо ще й донатить
Є самим найгіршим на цих сторінках бо заважає
а - просувати Ладу оповідання про класний совок і пора здатись
б - просувати воєнпенсу військового часу що в тому що він просрав життя-винуваті ХТОСЬ тільки не він, а найбільше винуваті ті хто його своїми податиками підтримував, бо йому цих податків було мало
в - просувати фіг знає кому, фіг знає що...
То як
Здибались тройка руССкіх вітязей?
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Додано: Чет 12 чер, 2025 19:07
UA написав:
Якби я був радником Хуйла, я б йому порадив припинити негайно війну та вкинути ярдів 20 доларів в Арестовичей - Корчинських - Н. Мосійчук. Потім ліниво підібрати розірване лохматя.
но ты то кто есть, проделавший путь от сельского антиквара до мента, весной 22го в 2х балаклавах "налаживал визуальный контакт" с кацапами на Оболони и далее на "заработанное" в Хорватию(по легенде)...
а так да, советы "космической важности", пиши мемуары )))
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Додано: Чет 12 чер, 2025 19:10
andrijk777 написав:
Додам ще що він займається "бізнесом", яким може займатись фактично будь-хто. А користь державі(суспільству) від його діяльності фактично мізерна(купити товар і продати його дорожче - така собі користь).
Перестань ходити в магазини, аптеки, на базар, користі ж з них немає
Почни жити натуральним життям, все своє - картопля, капуста, кури, свині, корова
Будешь сапати город з ранку до ночі, траву косити, сіно заготовляти
Чому не хочешь ? )
Чи може в діяльності budivelnik'а та інших бізнесменів є користь ? га ? )
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Додано: Чет 12 чер, 2025 19:15
ЛАД написав: budivelnik написав:
Бідність -це спадкова хвороба, яку ми отримали від совка, де головним жупелом було РІВНІСТЬ..
Тому поки ще було чим гузно прикрити всім однаково-до того часу совок і існував
Як тільки гола дупа стала голою однаково у всіх - совок розвалившись .... при цьому.
Звинувативши країни які виникли на його розвалини в тому що в них населення бідне....
........
Опять же не буду разворачивать дискуссию о причинах развала Союза. Даже пример Китая вас не убеждает, а там точно гола дупа была ещё более голой, чем в Союзе. Но ничего, не развалился и выкарабкался из дупы.
Но я уже несколько раз задавал вопрос - сколько десятилетий мы свои проблемы будем валить на "совок"? лет 100? или больше?
И у вас противоречие.
Здесь вы описали объективные причины бедности и доказали, что у нас это было неизбежно. А в спорах с детройтом вы постоянно доказываете, что всё зависит от человека и бедные у нас только ледацюги и бездельники, которые не хотят напрягаться и накопичувати капитал и у которых не хватает капиталистимческого духа.
Вы уж определитесь - причина в "совковости" и нехватке капиталистимческого духа и надо только "подивитися у дзеркало" или есть объективные причины и бедность народа неизбежна (пока что).
Так в чому протиріччя?
1 Совок вбивав в людях ініціативу і розуміння приватної власності на протязі 70 років
2 Після того як пункт №1 був виконаний на 100% , совок з великим здивуванням побачив, що люди які не мають власності-не цінять те що є на робочих місцях... і те що совок і так технологічно відставав, перетворилось в повну дупу, бо трактори Мінського Заводу які в Німеччині(ГДР ) працювали по 30 років( я трактори випуску 1957 року зустрічав в німецьких аналогах наших колгоспів в 1987 році) - в нас працювали не більше 3-5 років.
Для мене між відсутністю охайного ставлення до свого і відсутністю до охайного ставлення до загального -прямий звязок
Свого немає - то хай загальне береже хтось інший.
3 Перших 2 пункти наклались ще й гонку озброєнь...
Совок розвалився...
А на виході після розвалу
Станки - вбиті в хлам
Люди - з неменшим хламом в голові.
Як ці люди прийдуть до думки в 1990 році , що потрібно глянути на себе в зеркало , якщо до успішного прикладу від Будівельника ( і йому подібних) ще мінімум 15-20 років?
Половину роботи -дурневі не показують
А совок зробив все що міг , щоб зробити з людей економічних невігласів.
Висновок
Бідність людей після розвалу совка - це наслідок совкової ідеології на протязі ТРЬОХ поколінь.
Метастази совка будуть зменшуватись з часом, але навіть в 2025 році - цими метастазами отруєно 60-70% населення України.
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