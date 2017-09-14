Додано: Чет 12 чер, 2025 19:15

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Всё, вроде, верно.

Но не в качестве спора. Посмотрите мой пост Всё, вроде, верно.Но не в качестве спора. Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=5863984#p5863984 об уровне бедности в Украине. Бідність -це спадкова хвороба, яку ми отримали від совка, де головним жупелом було РІВНІСТЬ..

Тому поки ще було чим гузно прикрити всім однаково-до того часу совок і існував

Як тільки гола дупа стала голою однаково у всіх - совок розвалившись .... при цьому.

Звинувативши країни які виникли на його розвалини в тому що в них населення бідне....

........ Бідність -це спадкова хвороба, яку ми отримали від совка, де головним жупелом було РІВНІСТЬ..Тому поки ще було чим гузно прикрити всім однаково-до того часу совок і існувавЯк тільки гола дупа стала голою однаково у всіх - совок розвалившись .... при цьому.Звинувативши країни які виникли на його розвалини в тому що в них населення бідне............ Опять же не буду разворачивать дискуссию о причинах развала Союза. Даже пример Китая вас не убеждает, а там точно гола дупа была ещё более голой, чем в Союзе. Но ничего, не развалился и выкарабкался из дупы.

Но я уже несколько раз задавал вопрос - сколько десятилетий мы свои проблемы будем валить на "совок"? лет 100? или больше?

И у вас противоречие.

Здесь вы описали объективные причины бедности и доказали, что у нас это было неизбежно. А в спорах с детройтом вы постоянно доказываете, что всё зависит от человека и бедные у нас только ледацюги и бездельники, которые не хотят напрягаться и накопичувати капитал и у которых не хватает капиталистимческого духа.

Вы уж определитесь - причина в "совковости" и нехватке капиталистимческого духа и надо только "подивитися у дзеркало" или есть объективные причины и бедность народа неизбежна (пока что). Опять же не буду разворачивать дискуссию о причинах развала Союза. Даже пример Китая вас не убеждает, а там точно гола дупа была ещё более голой, чем в Союзе. Но ничего, не развалился и выкарабкался из дупы.Но я уже несколько раз задавал вопрос - сколько десятилетий мы свои проблемы будем валить на "совок"? лет 100? или больше?И у вас противоречие.Здесь вы описали объективные причины бедности и доказали, что у нас это было неизбежно. А в спорах с детройтом вы постоянно доказываете, что всё зависит от человека и бедные у нас только ледацюги и бездельники, которые не хотят напрягаться и накопичувати капитал и у которых не хватает капиталистимческого духа.Вы уж определитесь - причина в "совковости" и нехватке капиталистимческого духа и надо только "подивитися у дзеркало" или есть объективные причины и бедность народа неизбежна (пока что).

Так в чому протиріччя?1 Совок вбивав в людях ініціативу і розуміння приватної власності на протязі 70 років2 Після того як пункт №1 був виконаний на 100% , совок з великим здивуванням побачив, що люди які не мають власності-не цінять те що є на робочих місцях... і те що совок і так технологічно відставав, перетворилось в повну дупу, бо трактори Мінського Заводу які в Німеччині(ГДР ) працювали по 30 років( я трактори випуску 1957 року зустрічав в німецьких аналогах наших колгоспів в 1987 році) - в нас працювали не більше 3-5 років.Для мене між відсутністю охайного ставлення до свого і відсутністю до охайного ставлення до загального -прямий звязокСвого немає - то хай загальне береже хтось інший.3 Перших 2 пункти наклались ще й гонку озброєнь...Совок розвалився...А на виході після розвалуСтанки - вбиті в хламЛюди - з неменшим хламом в голові.Як ці люди прийдуть до думки в 1990 році , що потрібно глянути на себе в зеркало , якщо до успішного прикладу від Будівельника ( і йому подібних) ще мінімум 15-20 років?Половину роботи -дурневі не показуютьА совок зробив все що міг , щоб зробити з людей економічних невігласів.ВисновокБідність людей після розвалу совка - це наслідок совкової ідеології на протязі ТРЬОХ поколінь.Метастази совка будуть зменшуватись з часом, але навіть в 2025 році - цими метастазами отруєно 60-70% населення України.