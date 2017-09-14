RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:41

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:рівень 2013 буде вважатися метою, еталоном благополуччя

А вже через 3 місяця виявилось, що в казні миша повісилась ... ось такий "еталоном благополуччя" був в 2013 році )

Через 3 місяця виявилось, що хтось жадніший за яника дорвався до корита)

та-та-та. я розумію, що ти найбільш вдало заробляв за часів Яника, тому так жалієш. але факти свідчать про зворотне. окрім Яника ніхто більше кілька КАМАЗів паперового "сміття" не вивіз. та й "хонка" в Україні одна. як й приклади, як Стоматологи стають мільярдерами за один рік. а ще зіц-олігарх - це взагалі український винахід... 8)
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:47

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:А вже через 3 місяця виявилось, що в казні миша повісилась ... ось такий "еталоном благополуччя" був в 2013 році )

...... але факти свідчать про зворотне. окрім Яника ніхто більше кілька КАМАЗів паперового "сміття" не вивіз. та й "хонка" в Україні одна. ......

Эти "факты" свідчать максимум про то, что только одному - не удалось договориться :wink:
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:50

Шопенгауер це пояснив

  fox767676 написав:flyman
Мою розлогу відповідь з історичними аналогіями , індукційним та дедективним аналізом потерли за 20 хвилин
Залишили лише особисті випади якихось розпропагандованих халамидників .
Ти думаєш залишкам критично мислячих людей з конкурентноспроможними на міжнародних ринках навичками буде цікаво залишатися в такому токсичному та безперспективному середовищі, щоб його витягувати з дупи, в яку воно само себе загнало ? рилі? :D

Шопенгауер це пояснив

або як каже вітальєн в психічній темі: в тебе не той EQ для емоційного спілкування
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:54

  Shaman написав:
  Banderlog написав:Через 3 місяця виявилось, що хтось жадніший за яника дорвався до корита)

але факти свідчать про зворотне. окрім Яника ніхто більше кілька КАМАЗів паперового "сміття" не вивіз.
про камази і золотий батон це не факти а легенди.
Факти це порівняти ціну на електрику, на бензин, пенсії, виплати на народження, відсотки на депозити) і робити це все в доларах. А казочки про камази доларовою готівкою то лиши для кастрюлеголових.
І за диктатуру, людини що падала в обморок від яйця теж,
студентів кажеш було по звірячому побито? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:56

  Shaman написав:
  fox767676 написав:flyman
Мою розлогу відповідь з історичними аналогіями , індукційним та дедективним аналізом потерли за 20 хвилин
Залишили лише особисті випади якихось розпропагандованих халамидників .
Ти думаєш залишкам критично мислячих людей з конкурентноспроможними на міжнародних ринках навичками буде цікаво залишатися в такому токсичному та безперспективному середовищі, щоб його витягувати з дупи, в яку воно само себе загнало ? рилі? :D

те, що ти багато критикуєш - це факт. розумно? ні. ти ще детективний аналіз проведи :lol:

як там кажуть, ти сам вирішив, що розумний чи тобі сказали? ;)


візьми пиріжок - зловив очепятку
Розвиток подій я передбачив з почтаку війни більш-менш правильно - що ні про який крим з репараціями не буде йти й мови, що демократична повістка видохлася і Трамп переможе, що у 2025 основною темою стане мир\перемир'я, а не "перемога"
Що гонку озброєнь у цій війні Захід програє Сходу
Інтелектуальний рівень підтверджений як безлічю складених міжнародних іспитів, виписками на банківських, брокерських рахунках, розмірами сплачених податків та навіть донатів що можуть підтвердити форумчани, а ви переможники-халамидники не можете. Все це було зароблено у надсладних умовах девалвації міджнародних рейтингів України, бо для багатьох кастомерів країна у чорному списку, через поступову палестенізацію. Пункт з донатами трохи сумнівний, визнаю, я гадав що донати можуть посилити переговорну позицію для умовно фінського варіанту, а виявилося що живу не в протестантській поміркованій Фінляндії а в Одичалому Полі, мешканці якого не зацікавлені у конструктивних рішеннях. Ось тут, я визнаю, мій аналіз схибив
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 21 гру, 2025 12:40, всього редагувалось 4 разів.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 12:02

вище чим нації

  fox767676 написав: ... савромата ...

Савромат розказує, що Куп'яньск зачищено ("козирна карта" і "покращена перпозиція"), а от професор про "русские идут" та езисціональну війну цивілізацій (тобто вище чим нації)
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 12:46

Banderlog

-твій брат во Христі (колишній ієромонах) розповідає, як йому Гундяєв "допоміг" у службі в монастирі, може трохи прояснить картину
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 12:50

  Water написав:
  budivelnik написав:я виступаю податковим агентом по передачі грошей від алканавтів тобі - ти також роби свою справу
Я свою роблю.
Шось не дуже виходить.
https://www.unian.ua/economics/finance/ ... krnet_news
Від початку 2025 року податковий борг в Україні зріс у півтора раза. Наразі він становить 201 мільярд гривень.
ТА при чому тут я?
В мене податковий борг - відсутній.
Тому висувайте претензії тим хто допустив збільшення цього податкового боргу.
ПС
Сплата податків у 2 половині 2025 року по відношенню до 1 половини 2025 року в мене зросла більше ніж на 15%... тобто вище рівня інфляції.
І якщо ця тенденція збережеться то в 2026 році буде+30% в порівнянні до 2025.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  SATAN написав:И вот Земля наша - интересует многих! Но... без людей.
Черговий фантазер з мінімальними знаннями економіки і маскимальним рівнем впевненості в існуванні простих рішень..
1 Земля без праці на ній...-не приносить ніяких доходів
2 Навіщо тоді одних людей заміняти іншими? Адже як показала історія останніх кількох тисяч років - від того хто живе на землі -нічого не змінюється.
Бо як годували люди самі себе так і годують
Як були серед цих людей ті хто годує себе краще і ті хто годує себе гірше - так і є зараз
Як були в БУДЬ-ЯКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 5% люмпенів-так і є...

І в нашого фантазера-дуже великий шанс в цю категорію люмпенів пробитись
Бо коли людина генерує дурню і цю ж дурню розповсюджує - то в кінці кінців вона сама починає в неї вірити.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Факти це порівняти ціну на електрику, на бензин, пенсії, виплати на народження, відсотки на депозити) і робити це все в доларах. А казочки про камази доларовою готівкою то лиши для кастрюлеголових.
Все правильно
От тільки
Мала кількість людей може красти багато але не довго
Що і сталось..
Що з совком
70 років совок забирав в населення створену Додану вартість(платячи низькі зарпалати) і КУДИСЬ вкладав
Як тільки совок впав - виявилось що це КУДИСЬ -ЗНИКЛО... разом з пенсійними накопиченнями мешканців совка.....
І чомусь залишились тільки борги....
Так само і з бандюковичем розливу 2009-2013 років
Він 4 роки крав і вкрав стільки що гривня впала...
Але тобі легше вірити що це Майдан прийшов і за 30 днів вкрав більше ніж Бандюкович з командою ЗМІГ за 1500 днів...
