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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14120141211412214123>
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:52

  detroytred написав:
  pesikot написав:
Линии обороны в Сумах… и Харьковское дежавю… Опять…

Очередная волна зрады несётся по инфопомоечкам относительно того, что в Сумской области нет фортификационных сооружений и линий обороны.

И знаете, а ведь это один в один дежавю мая 2024 начала Харьковской наступательной операции РОВ на Волчанском направлении. Сколько было скулежа, что оккупанты практически беспрепятственно заняли Солнцовку, Стрельчу, Плетенёвку и прочие села/населённые пункты. А всё потому, что там не было линий обороны!

Что же, я очередной раз убеждаюсь, что у нас рыбок гуппи в обществе куда больше чем людей с критическим мышлением и их можно активно разводить на одни и те же хайопые темы, привлекая тем самым внимание к своей медийной личности.

В таком случае, специально для рыбок гуппи, с памятью не более 10 секунд, повторяю мантру – на глубину 2-3, иногда 5 и более километров, по границе с россией у Украины практически нет фортификаций. Нет линий обороны и рубежей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. ШОК! Нет, не шок – объективная реальность.

Это всё серая зона, обстреливаемая российскими войсками нон-стоп, 24/7. Если кто-то сокрушается тем, что вокруг Журавки или Костянтиновки не было выстроено эшелонированной обороны, то лопату ему в зубы и пускай идёт, роет линии обороны вокруг Степного или Обод, а не языком для домохозяек трещит, повергая их в экзистенциальный шок и трепет.

Посмотрим, какой у него будет срок выживаемости при обустройстве позиции в 500 метрах от границы с россией.

К нашим линиям обороны, фортификациям и прочему, имеется множество претензий – это правда. Но факт – они есть и они там, где было возможно их обустроить с минимальным риском для жизни самих рабочих. Я в прошлом году, чтобы заткнуть рот адептом линий обороны по границе с россией выкладывал неоднократно видео того как экскаваторы, грузовики, тракторы и прочая инженерная техника при возведении рубежей в зоне риска поражалась РОВ всеми возможными средствами, от артиллерийских обстрелов, до fpv-дронов и снайперского огня с той стороны.

Ещё раз. Хочешь линию обороны в 500 метрах от границы с россией – закрой рот, закусив лопату и иди, копай. Нет? Тогда не будоража умы гуппи.

Теперь по другим моментам. Ведь языком трещать одно, а цифры и фактаж – совсем другое.

Операция РОВ на севере Харьковской области, стартовавшая на 10 мая 2024 года, в составе Белгородской группировки в 35 тысяч тел имела и имеет следующий вид… За месяц активных боевых действий РОВ взяли под свой контроль чуть более 180 км² на Волчанском направлении и вблизи Липцов и… Продолжают до сих пор на тех позициях “брать” уже более года, без какого-либо существенного изменения зоны контроля.

Сумская операция РОВ в составе Курской группировки, численностью 60 тыс тел стартовала с 10 марта 2025 года. По состоянию на 11 июня зона контроля у РОВ примерно 195 км².

То есть, группировкой в 2 раза больше чем год назад на Харьковщине, они за 3 месяца, в 3 раза дольше, достигли примерно тех же результатов по зоне контроля?

Наверное, такой результат вызван тем, что в Сумской области оборона ведётся из рук вон плохо и Сумы вот-вот сдадут врагу. Договорнячок же!

Повторюсь, там, где начинается линия обороны, рубеж, там РОВ и проседают. Но, увлажнителям домохозяек, где эти рубежи начинаются, знать ни к чему.

И ещё раз, это не отменяет, тех проблем, которые действительно имеются, но все они решаемы и решаются, причём не путём дешёвого хайпа, а системного и более взвешенного, прагматичного подхода.

Спасибо за внимание и… Keep Calm and Carry On, истерички!



Мені оці порівняння нагадали єралашики.
Автор забув, що в Харківській тоді оборону проти наступу тримала 125 бр. ТРО. А в курській операції в нас були задіяні елітні частини, підрозділи. З відповідним забезпеченням.
І що на кордоні Сумщини був заход наших в курську область, а не сіра зона з обстрілами.

Автор же просто лише співставляє цифри.

Безкутна казала, що будуть зразу з Сум на Київ (броня крєпка і танкі бьістрьі). В гібрида методичка неоновлена?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 17:39

  detroytred написав:Тобто Натаньяху заганяє (загнав?) Трампа в лижню.


якби Трамп на той час був президентом, то цієї операції Ізраїля не сталося :mrgreen:

тому що трамп надав би джевеліни
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:01

«Щорічне пониження мобілізаційного віку на один рік, даватиме додаткових 100 тисяч людей в армію щороку», - нардеп Сергій Євтушок :lol:

«Ця війна не на один день. Це не спринт, а довгий марафон. І я думаю, треба грати в довгу. А грати у довгу можна за рахунок молоді. Потрібно навчати 10-15 літніх і коли їм виповниться 18, то ця дитина зможе мобілізуватися самостійно» :lol:

чим більше зелені їпани при владі, тим більш видається, що віктор федорович був не таким уже й туповатим проффесором :lol:


«Військові брешуть Зеленському про реальний стан справ на фронті», — Марія Берлінська. 8)

Поліція: Раніше судимий харків'янин підпалив ТЦК і втік через вікно
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/13/7517001/
вчора розказували, що це блискавка винна :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:01

  flyman написав:
  prodigy написав:
  detroytred написав:Тобто Натаньяху заганяє (загнав?) Трампа в лижню.


якби Трамп на той час був президентом, то цієї операції Ізраїля не сталося :mrgreen:

тому що трамп надав би джевеліни

продіжі за Іран?


за Ірак,

тобі мем трампа не зайшов?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:07

Нова серія серіалу "Ніхто ще про таке не писав / не попереджав і от знову"

«Мы боремся с вселенским злом и сами не замечая превращаемся в маленькую Россию. И вот это - «разберёмся после войны» уже не сработает. Закончится война, откроются границы - люди не захотят тут жить», - экс-вице-премьер-министр Павел Розенко

Пан Розенко плагіатить прописні істини які на цьому форуми писали видатні зрадофіли та песимісти ще в далекому 2023 ))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:А грати у довгу можна за рахунок молоді. Потрібно навчати 10-15 літніх і коли їм виповниться 18, то ця дитина зможе мобілізуватися самостійно

він там ще ніс пропаганду в маси що треба дитину змалку правильно виховувати, щоб добровільно у 18 пішла на війну. Але насправді буде навпаки - дітей виростять у ненависті до діючої влади і до держави загалом
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Після Ірану ботоферма переставла працювати? Пропала електроенергія, чи ще методички нові не вийшли?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:«Щорічне пониження мобілізаційного віку на один рік, даватиме додаткових 100 тисяч людей в армію щороку», - нардеп Сергій Євтушок

Якщо врахувати, що 1999-2001 рр. народжувалось по 300 тис. дітей всього, то зараз на 1 р.н. із врахуванням втрат території та еміграції навіть по 100 тис. абсолютно всіх наявних чоловічої статі впевнений не набереться. Вдовгу навіть нинішні темпи мобілізації нереальні.
Тут або дипломатія і реальна підтримка від партерів має бути, або значно гірші варіанти.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 19:45

  Ой+ написав:
  jump написав:«Щорічне пониження мобілізаційного віку на один рік, даватиме додаткових 100 тисяч людей в армію щороку», - нардеп Сергій Євтушок

Якщо врахувати, що 1999-2001 рр. народжувалось по 300 тис. дітей всього, то зараз на 1 р.н. із врахуванням втрат території та еміграції навіть по 100 тис. абсолютно всіх наявних чоловічої статі впевнений не набереться. Вдовгу навіть нинішні темпи мобілізації нереальні.
Тут або дипломатія і реальна підтримка від партерів має бути, або значно гірші варіанти.

"дєржі корман шірє" - кому у 2022 підходило 18 вже 21, а кому 15 то 18, і вони весь цей час сиділи і чекали, як і ті кому зараз 16+
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 13 чер, 2025 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 19:47

  jump написав:«Щорічне пониження мобілізаційного віку на один рік, даватиме додаткових 100 тисяч людей в армію щороку», - нардеп Сергій Євтушок :lol:

«Ця війна не на один день. Це не спринт, а довгий марафон. І я думаю, треба грати в довгу. А грати у довгу можна за рахунок молоді. Потрібно навчати 10-15 літніх і коли їм виповниться 18, то ця дитина зможе мобілізуватися самостійно» :lol:


Цікаво: який мотив в нього був - народився в Сарнах, закінчив там школу, пішов в СПТУ, а потім в 1991-му поїхав вчитися в Томськ у вище військове командне училище зв'язку. До 1994 року.
А потім до 1997 три роки тиша де був і чим займався))

В політику його сунув схоже Кошин.
Євтушок спочатку був в нього помічником-консультантом.
Теж з занятним шляхом: слюсар в колгоспі, завідувач майстерні і раптом ...У 1982 році був обраний другим секретарем Дубровицького райкому комсомолу, де працював до вересня 1986 року.
detroytred
 
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