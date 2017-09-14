Banderlog написав:може нарешті там почнеться справжня війна і менше шахедів буде прилітати по нам. Но я в ірані сумніваюсь, не стане в них духу почати повномаштабку
Так кордонів сумісних немає, тільки пуляти один по одному. А тут без варіантів, всім світом будут євреїв рятувати з усієї наявної зброї. Це ж не Україна що до якої тільки глубока стурбованість. пс... а шахеди над нами вже три ночі не літають, це вперше з початку курської операції
ну схоже весь світ рятувати не встигає. Вже під 300 ракет іран запустив. Таки там буде війна. І іран перестане помагати рф. Зря я сумнівався. Побажаєм успіху обом сторонам і щоб вони хоть як ми 3,5 роки повоювали.
та ні, успіху треба бажати одній стороні. диктатура й є диктатура. й 3,5 роки не буде - от зараз й побачимо, що буває, коли розвинена країна воює з не дуже. запустив Іран кілька сотень ракет - й що? а от коли Ізраіль запустив свої - то в них скільки старших офіцерів потрапило до гурій?
перевершив Ізраіль нашу Павутинку треба СБУ ще щось думати - приклад з нарадою досить цікавий, як на мене
flyman написав:Після Ірану ботоферма переставла працювати? Пропала електроенергія, чи ще методички нові не вийшли?
Я згадав зразу про ЛАДа. Щось мовчить сьогодні, хоча він експертом хоче казатись у кожному питанні.
Сподіваюсь, що це магнітні бурі або пух так на нього подіЯв. На жаль шахеди терроризують Харків майже без перерв. І ціллю стають звичайні дома харків'ян.
Щодо Ізраїлю, то висловлював раніше думку, що можливо з вірогідністю ~65% напад Сектора Газу на Ізраїль це провокація, мета якої надати підстави для Ізраїля розпочати війну против арабських країн. Ніхто не може зробити провокації краще ніж Ізраїль.
кремль теж робив провокації проти України з метою розпочати повномасштабну війну, але їх якість виявилась невисокою. І світ не встав на бок агресора.
не кажіть цієї антисемітської фігні. й Ізраіль атакував Іран не через Газу
jump написав:А грати у довгу можна за рахунок молоді. Потрібно навчати 10-15 літніх і коли їм виповниться 18, то ця дитина зможе мобілізуватися самостійно
він там ще ніс пропаганду в маси що треба дитину змалку правильно виховувати, щоб добровільно у 18 пішла на війну. Але насправді буде навпаки - дітей виростять у ненависті до діючої влади і до держави загалом
Banderlog написав:Таки там буде війна. І іран перестане помагати рф.
Допомагатимуть ціна на нафту та перенаправлення поставок зброї. Портніков взагалі голосить, що ця війна (збільшення цін на нафту) вирішує долю деяких європейських країн. https://m.youtube.com/watch?v=Mz5SlHaNoXI З 3 по 4 хвилини.
Ну і на болотах аж радісно візжать від сприйняття світом можливості превентивного удару, попадань в жилі дома.
Shaman написав:та ні, успіху треба бажати одній стороні. диктатура й є диктатура. й 3,5 роки не буде - от зараз й побачимо, що буває, коли розвинена країна воює з не дуже.
Там "вболівати" ні за кого, обидва з юхлом друзі навіки. Одни його війсььково підтримують, другі українцям в'їзд і реєкспорт зброї заборонили. Воюють не євреї самотужки а штати, британія та багаті арабські країни.Причому реально, своїми літаками та ракетам, своїми людьми. Поки по старому йде артподготовка. От коли(якщо) закінчиться всі ті високотехнологічні девайси і все не закінчиться а почнеться справжня війна, тоді буде точно як зараз - потужне нато проти расії. Але у нато є українці, а кого євреї знайдуть воювати, з бліндажа відстрілюючись дробовіком від дронів замість себе за пусті обіцянки?
Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности.
Shaman написав:та ні, успіху треба бажати одній стороні. диктатура й є диктатура. й 3,5 роки не буде - от зараз й побачимо, що буває, коли розвинена країна воює з не дуже.
Там "вболівати" ні за кого, обидва з юхлом друзі навіки. Одни його війсььково підтримують, другі українцям в'їзд і реєкспорт зброї заборонили. Воюють не євреї самотужки а штати, британія та багаті арабські країни.Причому реально, своїми літаками та ракетам, своїми людьми. Поки по старому йде артподготовка. От коли(якщо) закінчиться всі ті високотехнологічні девайси і все не закінчиться а почнеться справжня війна, тоді буде точно як зараз - потужне нато проти расії. Але у нато є українці, а кого євреї знайдуть воювати, з бліндажа відстрілюючись дробовіком від дронів замість себе за пусті обіцянки?
щось ви всі в одну купу звалили. до чого тут путін? це ще по старинці хтось думає, що путін на щось впливає - Сирія показала, що плюгавий дідусь вже нічого не може нагадаю, що Іран постачає шахеди в Рашу, а не навпаки. ті хіба що технологіями ядерної зброї торгувати ще можуть...
є країна з розвиненим суспільством, й є країна в релігійному мракобіссі. й саме остання каже, що першу країну треба знищити - отак безапеляційно. так, євреям допомагають інші розвинені країни. нам так не допомагають, бо ми ще не стали розвиненою країною, це ще попереду. й людьми ще не воюють, воюють технологіями, тому воюють поки саме ізраільтяни. у персів проблеми - щоб навалитися людською силою, в якій вони мають перевагу, потрібен спільний кордон - а його немає, упс. й не певен, що Сирія з Йорданією в цьому допоможуть.
остання фраза взагалі якесь проросійське ІПСО, яке принижує хлопців з ЗСУ...
Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности.
(c) МИД РФ
окрім дурості в Раші ще безмежна й нахабність. мене так оце лицемірство та блюзнірство дратує...
а ще схоже вони реально очікували, що будуть так тримати за лохів весь світ?
Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности.
(c) МИД РФ
окрім дурості в Раші ще безмежна й нахабність. мене так оце лицемірство та блюзнірство дратує...
а ще схоже вони реально очікували, що будуть так тримати за лохів весь світ?
Це тролінг. Банальний тролінг.
Дурною агресор-рфія була б, якщо не скористалася такою нагодою.
Недооцінка ворога є помилкою. А нахабство, блюзнірство, ліцемірство природньо притаманні агресору.