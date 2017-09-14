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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 141461414714148141491415014151>
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:19

Вікно можливостей для 60+ скоро відкриється!))

  stm написав:
  Успіх написав:Бачу, що в лицемірів "нема карт!"© :lol: Нема чим крити! :lol:


Агов!
То ви йдете на фронт, як приймуть закон про М60+ "за бажанням"/по контракту?
Ні?
Як так?© :lol:


У вас немає карт!© :lol: :mrgreen:

Успіх, криза наближається невпинно, а у вас хвора дружина і недобудова. Я попереджую, а не стебуся. Тому що боляче буде всім але тим хто немає (або зможе витратити в перший місяць все) буде найскрутніше.
Це шепіт освіти у моєму мозку, Ви ж розумніший і його ігноруєте, вірно?

Яка криза?
Тут он свято(кінець війни) наближається невпинно!😁

А так, як ще підуть на фронт дідугани 60+, то перемога ВЖЕ маячить на горизонті!😁

Тільки я он хочу уточнити у форумних 59+ . - підуть дідугани на фронт, чи не підуть?
А вони мовчать, як риба об лід!😁
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:28

  stm написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Де для чехів склалось все набагато краще в WW2?
вдесяте вже пишу - для чехів набагато краще WW2 ніж німецько-чеська парагвайщина з моральною підтримкою стурбованими екскалацією "партнерами"

Letusrock, а для світу і світових трупів? Але ж про що я, у нас группа найрозумніших це ви, тестер та АндрійМ ))) Діти неповнолітні на Соломі розгрібають завал, а вас потрібно зберігати як потенціал нації. Ой, матюк, незамінні воїни світла )

а де найпотужніші? чому не тут?
як там віденьський бал, платтячко маєте на вихід?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 17 чер, 2025 18:31, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:28

  Успіх написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Бачу, що в лицемірів "нема карт!"© :lol: Нема чим крити! :lol:


Агов!
То ви йдете на фронт, як приймуть закон про М60+ "за бажанням"/по контракту?
Ні?
Як так?© :lol:


У вас немає карт!© :lol: :mrgreen:

Успіх, криза наближається невпинно, а у вас хвора дружина і недобудова. Я попереджую, а не стебуся. Тому що боляче буде всім але тим хто немає (або зможе витратити в перший місяць все) буде найскрутніше.
Це шепіт освіти у моєму мозку, Ви ж розумніший і його ігноруєте, вірно?

Яка криза?
Тут он свято(кінець війни) наближається невпинно!😁

А так, як ще підуть на фронт дідугани 60+, то перемога ВЖЕ маячить на горизонті!😁

Тільки я он хочу уточнити у форумних 59+ . - підуть дідугани на фронт, чи не підуть?
А вони мовчать, як риба об лід!😁


коварна stm хоче тебе переключити з рішень всеукраїнських питань на вирощування кабачків на продаж ... не ведись.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:31

  Успіх написав:Яка криза?
Тут он свято(кінець війни) наближається невпинно!😁

А так, як ще підуть на фронт дідугани 60+, то перемога ВЖЕ маячить на горизонті!😁

Тільки я он хочу уточнити у форумних 59+ . - підуть дідугани на фронт, чи не підуть?
А вони мовчать, як риба об лід!😁

Це не для форумних зробили, а для тих які вже у структурі ЗСУ і мають там залишатися на посаді. Але це також бачення освітньо несвідомої, у захист скажу що я блондинкою тому моє бачення не має ніякого значення. Ви правильніше вбачаєте ситуацію, це виключно щоб ваші опоненти змогли )
ПС: 26.06 Сирському 60 років, аке співпадіння виявилося )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:33

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ой ... а что случилось ?
Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают
А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине
С чёго бы вдруг ?

нема жодних "решений" про невиїзд, не розганяй маячню.

Ти не віришь сайту sud.ua ?

А до цього з того сайту часто кидали інфу )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:34

  Banderlog написав:
коварна stm хоче тебе переключити з рішень всеукраїнських питань на вирощування кабачків на продаж ... не ведись.

Може я за бджолярство для усіх )
АндріяМ можете бджоляром уявити? ))) теж жінки уперед будуть ))) я, матюк, дивилася як він спокійно розповідав про хвору дружину, до цього з характеристикою щаслива! і іншу жінку яка його на Шотладському океані заспокоювала, а у самої чоловік одною ногою на тому світі. І така - ось це людина, вип'є соки з усіх але сліпцем моральним залишиться назавжди )))
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:40

  stm написав:
  Banderlog написав:
коварна stm хоче тебе переключити з рішень всеукраїнських питань на вирощування кабачків на продаж ... не ведись.

Може я за бджолярство для усіх )


І дружина Андрія продавати буде .

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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 18:43

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Хочеш заперечити факт що з точки зору чехів все склалось набагато краще ніж у випадку локальної "екзистенційної війни до останньої верби"?

Чого ти завжди такий обісцянний ? ...
Де для чехів склалось все набагато краще в WW2?
Ти в обісцяних штанцях взагалі перестаєшь думати )

секрет успіху в публічних дискусіях від базарної баби з чернігова : коли нема що сказати по темі - доколупайся до орфографії або переходь на особисті образи.
  pesikot написав:Де для чехів склалось все набагато краще в WW2?
вдесяте вже пишу - для чехів набагато краще WW2 ніж німецько-чеська парагвайщина з моральною підтримкою стурбованими екскалацією "партнерами"

Можешь хоч 20 разів написати.
Я тобі ще в 2022 році писав, що для тебе головне - це щоб твоя власна дупа була в теплі, затишку та безпеці, а на інших тобі наплювати

Ти і пропагандуєшь віддати Путіну все, заради того, щоб ти особисто зміг виїхати, а що буде з мільйонами людей - тобі до дупи

До речі, якщо чехам було "добре" в окупації Гітлером, то чи нема тут ознак виправдання нацизму ? )
А якщо додати, твій допис, що біднесенький Гітлер воював проти Британії, то у тебе всі ознаки виправдання нацизму
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 17 чер, 2025 19:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Курочки, на жаль, загинули": у Чернігові російська ракета влучила у завод "Поліські курчата"
Осколками також пошкодило дах кінного спортивного клубу "Гармонія". За словами його власниці Ганни Сидляренко, він розташований приблизно за 50 метрів від заводу.
...
Ганна розповіла, що їхній клуб пошкоджений уже вдруге. У 2022 році у них вщент згоріла конюшня, тоді загинула половина коней.


Вся "потужність" московитської орди поцілила в ... курятник та в стайню
Тільки з курами вміють воювати

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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чтобы жертв было больше: Россия обстреляла Киев кассетными боеприпасами (видео)
Российская ракета, которая попала 17 июня в жилой дом на Нивках в Киеве, содержала кассетные боеприпасы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, продемонстрировав металлические пули, которые найдены правоохранителями и спасателями.

Он отметил, что одна из российских ракет ударила в жилой дом, но, к счастью, никто не погиб. Кличко продемонстрировал круглые, похожие на небольшие мячи шары, отметив, что такая "кассетная начинка" была в этой ракете. Он подчеркнул, что это сделано врагом для того, чтобы добиться максимального поражения как можно большего количества людей.

"Иначе, чем геноцид, это назвать нельзя", - считает Кличко, отмечая, что враг хотел, чтобы было максимальное количество жертв в мирном городе.
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