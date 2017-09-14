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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14148141491415014151
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:33

  Banderlog написав:
  Xenon написав:судя по последним событиям на Ближнем Востоке;
что США явно и смело требует капитуляции Ирана, (а кацапы при этом молчат) - очень похоже на договорняк - = кацапов выперли из Сирии и теперь Ирана; а в замен похоже Дональдак пообещал не помагать Украине

Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Воєнний конфлікт набирає оберти, і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Тим часом зараз в Тегерані лунають дуже потужні вибухи.

Соскін каже, що Трамп опублікував лист до нього посла США в Ізраїлі, виглядає як прощальний.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:34

  flyman написав:
  Banderlog написав: і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Всі?

Вся королівська гвардія в червоних мундирах)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:35

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав: і на Близький Схід почали прибувати британські воєнні сили.

Всі?

Вся королівська гвардія в червоних мундирах)

це ж хіба не швейцарці?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 17 чер, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не специалист по ближнему востоку, но чувствую напряженность для Израиля, которую ему создает Иран в течение последних лет 20.

Иран финансирует, а значит в какой-то момент направляет Хамас из Сектора Газа против Израиля. Причина этому может быть религиозная - типа священная война - то да се. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление из новостей. Однако Израиль отбивает атаки Хамас и наносит разрушающие удары по Сектору Газа. Иран не скрывает своего участия в финансировании Хамаса, чувствует свою мощь в сравнении с Израилем и защиту от росии, с которой у него складываются хорошие экономические отношения - росия монопольно поставляет Ирану ядерные технологии военного характера, ракетные технологии, авиационные технологии, вытеснив при этом Украину за счет подрыва украинского самолета с руководством ХАЗа, летевшего в Иран для установления широкого сотрудничества в сфере гражданской авиации. Сразу же в этом контексте вспоминается польский самолет с руководством Польши, летевший и разбившийся при странных обстоятельствах в росии. Почерк один и тот же в массовых убийствах ключевых лиц - это ФСБ с вероятностью 99% - собрать всех важных лиц на один самолет и устроить катастрофу.

Сначала вызывала подозрение деятельность Хамаса - какой смысл нападать ему на Израиль, если ответ будет быстрый и масштабный? Но если хозяин из Ирана приказал Хамасу, то пришлось создать проблему Израилю. Естественно Израиль, разобравшись с Сектором Газа, принял решение отомстить и Ирану, как заказчику, спровоцировавшему нападение на Израиль. Уничтожение части его военной мощи за счет ракетного удара - достойная цель, пример уничтожения которой может восстановить авторитет Израиля, чуть потерянный из-за проеба первоначального нападения из Сектора Газа.

Но что-то пошло не так и военная цель Израиля не достигнута, прилетела ответка с росийскими технологиями из Ирана. И война постепенно из трех дневной по плану превращается в краткосрочную (до одного года). Евреи традиционно больше торговать умеют, чем планировать военные операции - которые всегда полны неожиданностей из-за вероятности наличия у противника каких то новых вооружений.

Какие бонусы Украине могут перепасть из-за войны в Иране?
1. Переход на электромобили с удвоенной скоростью по причине подорожания нефти.
2. хз
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 23:27

  buratinyo написав:Какие бонусы Украине могут перепасть из-за войны в Иране?

ніякі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 01:37

  pesikot написав:Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль готовит новые удары по Ирану, США усиливают военное присутствие
В беспрецедентном решении Израиль временно запретил своим гражданам выезжать за границу. Министр транспорта Мири Регев объяснила это критическим ухудшением ситуации с безопасностью из-за эскалации конфликта с Ираном. Исключения сделаны лишь для иностранных туристов, бизнесменов и дипломатов, находящихся в Израиле, но даже они столкнутся с ограничениями на выезд. «На данном этапе никто не покинет Израиль в ближайшее время», - подчеркнула Регев.


Ой ... а что случилось ?

Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают

А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине
С чёго бы вдруг ?

Кстати, автобусы и поезда, на сейчас, в Израиле не курсируют


Запретили не гражданам выезжать - а авиакомпаниям принимать на вылет граждан Израиля, с целью избежать толп в аэропорту - https://www.haaretz.com/israel-news/202 ... d4b67d0000
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 01:47

  alex_dvornichenko написав:
  katso написав:Уже обсуждали поклонников "традиционных ценностей", протестующих против ЛГБТ в центре Киева - https://www.facebook.com/photo?fbid=743 ... 6013548941 ? Которых в упор не видит ни ТЦК ни полиция

Протест организовало братство Корчинского, там воюют все кто могут, а по митингам бегает в основном их молоджёжь, которой воевать рано.


Там на фото люди с замотанными лицами (почему кстати?) поэтому нельзя определить их возраст, но ТЦК это и не хочет почему то, а ведь на окраинах молодежь останавливают аж бегом, я видел.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 01:54

  Banderlog написав: а самі паради вас не смущають? Тільки протести проти них? Скопом їх всіх розганяти треба.


Сам парад мене теж не подобається, ну збоченці. Але наявність у країні "неврахованих батальйонів небайдужої молоді" - це діагноз, чітке свідоцтво розвитку "тіньової держави". Парад треба або заборонити (я б зробив так) або якщо не заборонили -то забезпечити, й хай вакханалят. До речі питання й до того що ТЦК не чіпали й парадавців -вони теж "діти"?
Якась паралельна реальність.
katso
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