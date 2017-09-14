Я не специалист по ближнему востоку, но чувствую напряженность для Израиля, которую ему создает Иран в течение последних лет 20.
Иран финансирует, а значит в какой-то момент направляет Хамас из Сектора Газа против Израиля. Причина этому может быть религиозная - типа священная война - то да се. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление из новостей. Однако Израиль отбивает атаки Хамас и наносит разрушающие удары по Сектору Газа. Иран не скрывает своего участия в финансировании Хамаса, чувствует свою мощь в сравнении с Израилем и защиту от росии, с которой у него складываются хорошие экономические отношения - росия монопольно поставляет Ирану ядерные технологии военного характера, ракетные технологии, авиационные технологии, вытеснив при этом Украину за счет подрыва украинского самолета с руководством ХАЗа, летевшего в Иран для установления широкого сотрудничества в сфере гражданской авиации. Сразу же в этом контексте вспоминается польский самолет с руководством Польши, летевший и разбившийся при странных обстоятельствах в росии. Почерк один и тот же в массовых убийствах ключевых лиц - это ФСБ с вероятностью 99% - собрать всех важных лиц на один самолет и устроить катастрофу.
Сначала вызывала подозрение деятельность Хамаса - какой смысл нападать ему на Израиль, если ответ будет быстрый и масштабный? Но если хозяин из Ирана приказал Хамасу, то пришлось создать проблему Израилю. Естественно Израиль, разобравшись с Сектором Газа, принял решение отомстить и Ирану, как заказчику, спровоцировавшему нападение на Израиль. Уничтожение части его военной мощи за счет ракетного удара - достойная цель, пример уничтожения которой может восстановить авторитет Израиля, чуть потерянный из-за проеба первоначального нападения из Сектора Газа.
Но что-то пошло не так и военная цель Израиля не достигнута, прилетела ответка с росийскими технологиями из Ирана. И война постепенно из трех дневной по плану превращается в краткосрочную (до одного года). Евреи традиционно больше торговать умеют, чем планировать военные операции - которые всегда полны неожиданностей из-за вероятности наличия у противника каких то новых вооружений.
Какие бонусы Украине могут перепасть из-за войны в Иране? 1. Переход на электромобили с удвоенной скоростью по причине подорожания нефти. 2. хз
В беспрецедентном решении Израиль временно запретил своим гражданам выезжать за границу. Министр транспорта Мири Регев объяснила это критическим ухудшением ситуации с безопасностью из-за эскалации конфликта с Ираном. Исключения сделаны лишь для иностранных туристов, бизнесменов и дипломатов, находящихся в Израиле, но даже они столкнутся с ограничениями на выезд. «На данном этапе никто не покинет Израиль в ближайшее время», - подчеркнула Регев.
Ой ... а что случилось ?
Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают
А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине С чёго бы вдруг ?
Кстати, автобусы и поезда, на сейчас, в Израиле не курсируют
Banderlog написав: а самі паради вас не смущають? Тільки протести проти них? Скопом їх всіх розганяти треба.
Сам парад мене теж не подобається, ну збоченці. Але наявність у країні "неврахованих батальйонів небайдужої молоді" - це діагноз, чітке свідоцтво розвитку "тіньової держави". Парад треба або заборонити (я б зробив так) або якщо не заборонили -то забезпечити, й хай вакханалят. До речі питання й до того що ТЦК не чіпали й парадавців -вони теж "діти"? Якась паралельна реальність.
Успіх Помнится, во время службы у Вас был период, когда Вы были причастны к армейской бюрократии. Посему, позволю себе задать вопрос, как Вы себе представляете проведение таких выплат? Мне случаи сдельной оплаты в ВСУ не известны. Как гражданским, так и военным очень легко найти поводы для осуждения деятельности военкоматов, но это не повод верить всем слухам.
17 ЧЕРВНЯ 2025 Він зазначив, що необхідно й надалі закликати Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край війні проти України. "Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля", - додав Зеленський. https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-n ... 86364.html
Ота точка біфуркації 22 травня. Відносно саме плану Трампа. Не плану США (потім від Келлога та європейців), а саме Трампа: *Переговори щодо завершення війни в Україні зайшли в глухий кут. І президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп покладає провину за це на українського лідера Володимира Зеленського, оскільки він не прийняв американський мирний план. Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що очільник Білого дому розкритикував коментарі Зеленського щодо тимчасово окупованого Криму. Трамп зазначив, що саму Україну не просять визнавати півострів російським.* https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 87255.html _______________________________ Зе, як і Натаньяху, намагається вставити Трампа в лижню. Точніше Зе робить ставку на те, що партнерам вдасться вставити Трампа в лижню: “Разом ми маємо й надалі закликати президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні." https://suspilne.media/1045209-zelenski ... -na-rosiu/ В принципі, шанси чималі. 50 на 50. Для походу за Ферарі чималі.