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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14152141531415414155>
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:12

*Войну на истощение Израиль проиграет по очкам... а чтоб не проиграть - нужно втянуть США... но тогда втянется Китай и Пакистан и не только...

Не в лучшее время Биби взялся играть ва-банк...

Вторую "Сирию" на БВ не потянет никто...

Вот Бриты и вышли... и Париж... и Трамп мнется...* (С)
___________________________________

Тобто всі танці, що в нас, що в Ізраїлі навколо вдасться чи ні вставити Трампа в лижню.
До речі, про Тайвань наче ніхто взагалі вже не згадує.
Китайці всіх переграють, як дорослі дітей.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.reuters.com/world/asia-paci ... 025-06-17/
Exclusive: Trump administration disbands group focused on pressuring Russia, sources say
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:18

  detroytred написав:*Войну на истощение Израиль проиграет по очкам... а чтоб не проиграть - нужно втянуть США... но тогда втянется Китай и Пакистан и не только...

Не в лучшее время Биби взялся играть ва-банк...

Вторую "Сирию" на БВ не потянет никто...

Вот Бриты и вышли... и Париж... и Трамп мнется...* (С)
___________________________________

Тобто всі танці, що в нас, що в Ізраїлі навколо вдасться чи ні вставити Трампа в лижню.
До речі, про Тайвань наче ніхто взагалі вже не згадує.
Китайці всіх переграють, як дорослі дітей.

"вставити в лижню" з новояза на церковнославянський: "поімєть на гульдени"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:20

  jump написав:
  Бетон написав:Маленький совок не победит большой.
Маленькая совковая армия не победит большую.
Но судя по адскому обстрелу вчера, всё у них получается.


Ви писали вчора, що Жулянам хана :shock:

кацап знає куди бити :shock:

уже в фб

Враховуючи кількість жертв і руйнувань, цілковиту відсутність інформації в укрЗМІ, а також повне володіння такою інформацією в пабліках рф , для ознайомлення варто знати. Нижче - в оригіналі і без перекладу.
*** *** *** *** ***

Ночью российские войска осуществили новый удар по столице Украины, задействовав беспилотники, крылатые и даже гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По городу отмечено множество прилетов.

💥Основные удары пришлись по Дарницкому району. По карте пожаров NASA, возгорания отмечены на радиозаводе, прилегающих складах и в 482-м конструкторском центре. По некоторым данным, там находились ангары, в которых хранили снаряды.

💥Также была атакована база железнодорожной техники. Учитывая площадь объекта и наличие крупных ж/д узлов, там также могли находится вооружение и военная техника.

💥Помимо этого, сообщалось об ударе по Киевскому бронетанковому заводу, но там ущерб выглядит незначительным, а вот два других объекта более интересны с точки зрения урона.

В аэропорту Жуляны прилет отмечен по району у взлетно-посадочной полосы. Судя по характеру детонации под удар попал позиционный район ЗРК Patriot, который располагается в районе этого объекта.

❗️Еще один удар пришелся по ангару национального авиационного университета. Украинские каналы выкладывали жалобные фотографии с якобы атакой по общежитию, однако это последствия взрывной волны. На самом деле атакован склад, в котором находились сотни дронов «Тарас», о которых любезно рассказал друг Зеленского Сергей Притула. :shock:

По фотографии, которую он выложил, легко было определить, что за ангар был использован для хранения беспилотной техники. Этим и воспользовались наши войска, поразив крупную партию БпЛА.

подоляки/абрахами/притули/берлінські і їх фото....цей список можна продовжувати безкінечно...до кіма з його ногами у кольорових шкарпатках, вивалених на стіл :?
где читаете? можно в приват .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:22

  yama написав:https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trump-administration-disbands-group-focused-pressuring-russia-sources-say-2025-06-17/
Exclusive: Trump administration disbands group focused on pressuring Russia, sources say

Понятное дело: не до "восточного заевропья" сейчас, увы :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:23

  Banderlog написав:Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Понти. Тільки ідіоти можуть повестись на ці понти. У Ірана нічого немає, якби було то було б вже використано. Коли, як не зараз(вчора, позавчора)? :D

Я думаю Дональд це зрозумів, тому так сміливо став на бік Ізраїлю(на бік переможця).

Нажаль в понти путіна усі продовжують вірити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:25

  yama написав:
  jump написав:
  Бетон написав:Маленький совок не победит большой.
Маленькая совковая армия не победит большую.
Но судя по адскому обстрелу вчера, всё у них получается.


Ви писали вчора, що Жулянам хана :shock:

кацап знає куди бити :shock:

уже в фб

Враховуючи кількість жертв і руйнувань, цілковиту відсутність інформації в укрЗМІ, а також повне володіння такою інформацією в пабліках рф , для ознайомлення варто знати. Нижче - в оригіналі і без перекладу.
*** *** *** *** ***

Ночью российские войска осуществили новый удар по столице Украины, задействовав беспилотники, крылатые и даже гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По городу отмечено множество прилетов.

💥Основные удары пришлись по Дарницкому району. По карте пожаров NASA, возгорания отмечены на радиозаводе, прилегающих складах и в 482-м конструкторском центре. По некоторым данным, там находились ангары, в которых хранили снаряды.

💥Также была атакована база железнодорожной техники. Учитывая площадь объекта и наличие крупных ж/д узлов, там также могли находится вооружение и военная техника.

💥Помимо этого, сообщалось об ударе по Киевскому бронетанковому заводу, но там ущерб выглядит незначительным, а вот два других объекта более интересны с точки зрения урона.

В аэропорту Жуляны прилет отмечен по району у взлетно-посадочной полосы. Судя по характеру детонации под удар попал позиционный район ЗРК Patriot, который располагается в районе этого объекта.

❗️Еще один удар пришелся по ангару национального авиационного университета. Украинские каналы выкладывали жалобные фотографии с якобы атакой по общежитию, однако это последствия взрывной волны. На самом деле атакован склад, в котором находились сотни дронов «Тарас», о которых любезно рассказал друг Зеленского Сергей Притула. :shock:

По фотографии, которую он выложил, легко было определить, что за ангар был использован для хранения беспилотной техники. Этим и воспользовались наши войска, поразив крупную партию БпЛА.

подоляки/абрахами/притули/берлінські і їх фото....цей список можна продовжувати безкінечно...до кіма з його ногами у кольорових шкарпатках, вивалених на стіл :?
где читаете? можно в приват .

Та оно по всему ру-сегменту ходит. Как говорится "выбирай - не скупись"...
vizitnlo.ru/18-06-2025-dnepropetrovskoe-napravlenie-russkaya-armiya-prodolzhaet-uspeshno-rasshiryat-zonu-kontrolya-v-oblasti-karta-boevyh-dejstvij-na-ukraine-na-segodnya/
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 12:57

🛑Україна готується до виборів

Вони будуть після завершення воєнного стану, але це будуть унікальні вибори. Обговорення нових правил вже ведеться, але не публічно, — голова ВРУ Стефанчук
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 12:59

  Успіх написав:Хоч і крім того ще багато не задіяних способів:
- в ГТ не заходять і не перевіряють доки, як типу контролери :lol:
- в супермаркети не заходять
- біля/в магазинах "наливайка" засідки не роблять :lol:
- як і в банках - теж))

Тож, ще є куди рухатись))


Ви не в курсі усіх трендів 8)
заходять регулярно, роблячи облави і перекриваючи виходи та виїзди з підземного паркінгу., постійно шаряться по наземних паркінгах трц, стоять біля входів магазинів у цивільних авто, одразу вискакують, коли підходить "кандидат".
никаються біля зупинок гт, особливо на виїздах-приміські маршрутки, голо/приміський вокзал/автовокзал.
бари/ресторації-облави+нічні набіги на запізнілих розслаблених відвідувачів
чатування біля прохідних підприємств
біля лікарень/поліклінік
автомийки
спортзали
усі сектори поділені між бригадами
виїзд на місці оформлення дтп (мусара в долі)
виїзд на виклик мусарів (ті перевертні здають)

как далєкі Ви от народа :shock: :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 13:04

  Xenon написав:
🛑Україна готується до виборів

Вони будуть після завершення воєнного стану, але це будуть унікальні вибори. Обговорення нових правил вже ведеться, але не публічно, — голова ВРУ Стефанчук

Не правда. Україна до виборів не готується.
До виборів готується чинна влада, яка очевидно має ціль провести ТАКІ вибори(або провести їх так) щоб переобратись знову. Ось до цього вони готуються.
andrijk777
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