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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14163141641416514166
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 10:22

  Letusrock написав:ТОП-стратерія: 2 млрд спустити на новий пункт пропуску з Румунією, а проти ракет та шахедів воювати мясом
Росія нарощує темпи по ракетним ударам. Шахедів стає все більше і більше. Тому нам негайно треба посилювати мобілізацію. Стоїть питання виживання країни» - керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.

а що там в космічних військах черговий контрнаступ на атласі хмар
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 10:41

  Letusrock написав:ТОП-стратерія: 2 млрд спустити на новий пункт пропуску з Румунією, а проти ракет та шахедів воювати мясом
Росія нарощує темпи по ракетним ударам. Шахедів стає все більше і більше. Тому нам негайно треба посилювати мобілізацію. Стоїть питання виживання країни» - керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
Пропоную почати з невоювавшего війскового журналіста Ігната
d44
 
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