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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 чер, 2025 10:22
Letusrock написав:
ТОП-стратерія: 2 млрд спустити на новий пункт пропуску з Румунією, а проти ракет та шахедів воювати мясом
Росія нарощує темпи по ракетним ударам. Шахедів стає все більше і більше. Тому нам негайно треба посилювати мобілізацію. Стоїть питання виживання країни» - керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
а що там в космічних військах черговий контрнаступ на атласі хмар
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Додано: Чет 19 чер, 2025 10:41
Letusrock написав:
ТОП-стратерія: 2 млрд спустити на новий пункт пропуску з Румунією, а проти ракет та шахедів воювати мясом
Росія нарощує темпи по ракетним ударам. Шахедів стає все більше і більше. Тому нам негайно треба посилювати мобілізацію. Стоїть питання виживання країни» - керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
Пропоную почати з невоювавшего війскового журналіста Ігната
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