Додано: Чет 19 чер, 2025 18:28

andrijk777 написав: Ти говориш неправду.

план Трампа був, Зеленський його відкинув - ось це правда.

що далі? - то питання якраз до тебе. Мені план Трампа підходив, тобі - ні. Тому питання до тебе - що далі?

Ти говориш неправду.план Трампа був, Зеленський його відкинув - ось це правда.що далі? - то питання якраз до тебе. Мені план Трампа підходив, тобі - ні. Тому питання до тебе - що далі?

Трамп старий трус,з роздутим его, так буває. хуйло теж сидить у бункері кожен раз і сере, а по теліку герой.На сьогодні у Трампа є одне що він обіцяв - і це як раз копалини з України. Все інше так просрати потрібно вміти але ж він вирішує, а інші піддакують. Тарифи вдарили по США у першу чергу, висилка мексів і інших по цінам на низькокваліфікованих труд, закінчення війни за 24 години, 2 тижні, 2 тижні після 100 днів правління і він тікав з саміту G7. Так обсиратись на сьогодні вмів тільки хуйло тепер два старпери )А десь молодий ЛАД працює на великому заводі оркостана так і не зрозуміє к 74 рокам чому тей великий завод і не один обов'язково скопитяться, навіть якщо банкам оркостану акурат на цей завод і інші виділили 992млд.фублів... все є так добре в його житті, тільки десь масло пропало, так інфляція шманає, так будівельні компанії на грані краху але ж яка держава )