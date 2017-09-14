Додано: П'ят 20 чер, 2025 08:58

Аналітики ISW констатують, що за останній рік Заходу не вдалося переконати російського диктатора Володимира Путіна переглянути свою «теорію перемоги» у війні проти України. Нові публічні заяви Путіна свідчать про те, що він продовжує оцінювати, що російські війська зможуть виграти війну на виснаження, постійно підтримуючи «повзуче» просування на фронті.

Російський диктатор також заявив, що з моменту українсько-російських переговорів у Стамбулі у березні 2022 року «ситуація змінилася», а російські умови трирічної давності, мовляв, є «набагато м’якшими», аніж умови, яких Росія вимагає сьогодні. Путін фактично погрожував, що ситуація для України може погіршитися, якщо офіційний Київ не піде на значні поступки та не погодиться на «мирне врегулювання» на умовах Росії. Крім того, Путін повторив, що Росія готова досягти своїх воєнних цілей військовим шляхом, якщо вона не зможе досягти їх шляхом дипломатичним. Раніше Путін неодноразово давав зрозуміти, що воєнні цілі Росії включають зміну влади в Україні, встановлення прокремлівського маріонеткового уряду в Києві, обмеження можливостей України у захисті від майбутньої російської агресії, нейтралітет України та відмову НАТО від політики відкритих дверей, нагадують в ISW.

З огляду на ці заяви в ISW наголошують, що «теорія перемоги» Путіна ґрунтується на припущеннях щодо можливостей України та подальшої підтримки України Заходом — умов, які Захід ще може змінити. Путіна припускає, що Росія зможе використати свої переваги в людських ресурсах та озброєнні, щоб придушити опір українських військ, і що Сили оборони України не зможуть звільнити жодної оперативно чи стратегічно значущої території, яку захоплять російські війська. Водночас армія РФ зазнає непропорційно великих втрат у людських ресурсах заради незначних тактичних здобутків, які є нестійкими у середньостроковій та довгостроковій перспективі, підкреслюють аналітики ISW. Однак «теорія перемоги» Путіна припускає, що російські військові зможуть утримувати ініціативу на всьому театрі бойових дій та підтримувати наступальні операції заради поступових тактичних здобутків довше, аніж Захід готовий надавати безпекову допомогу; аніж економіка та населення України зможуть мобілізувати сили для воєнних зусиль.



ISW продовжує оцінювати, що у середньостроковій перспективі Росія все ж зіткнеться з низкою проблем у своїй економіці та роботі оборонно-промислового комплексу, які перешкоджатимуть здатності Росії вести тривалу війну в Україні. Подальше зростання цін на нафту після ізраїльських ударів по Ірану може збільшити доходи Росії від продажу нафти та покращити здатність Росії підтримувати свої військові зусилля — але лише за умови, що ціна на нафту залишиться високою, і якщо російська нафта не потрапить під додаткові міжнародні санкції.



Тож збільшення західної військової допомоги та економічних інструментів може дозволити українським силам підтримувати тиск на полі бою та загострювати економічні проблеми Росії, використовуючи слабкі сторони Росії для досягнення сильної переговорної позиції для України. Тоді Україна та Захід могли б домогтися критично важливих поступок від Росії для досягнення тривалого та справедливого завершення війни, резюмують в ISW.

й від цієї правди ховаються наші зрадофіли - визнайте вже, чого соромитися?скільки людей покладуть, що отримають взамін (нічого), що буде з економікою Раші - кого це цікавить... й ніхто серед влади Раші навіть не наважується сказати, що це навіть не піррова перемога. що значить жити в диктатурі...