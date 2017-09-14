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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14172141731417414175>
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:20

"постачати" невірно вжито у формі майбутнього часу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:21

  Letusrock написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:ядерне може скинути тільки америка, це розвяже руки рф тут.

Мвкрон же сказав, що якщо відчувається загроза, то можна превентивно нападати.

партнер Макрон поширює рос.наративи

Це точно.
Макрон також агент Кремля. Агент Голубков! :D :D Його завербували що коли він в школі вчився. Вони його спокусили його вчителькою. :D
Меркель - агент Крамля.
Трамп - агент Кремля Краснов.
Я вже мовчу про всяких Орбанів, Фіцо і т.д.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:04

напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються".
Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:55

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву
  Shaman написав:ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть?
ракети закінчаться через 2-3 тижні?

пускові можуть закінчитися - разом з військовим керівництвом. наче ніхто не сперечається, що ППО вже трошки сконало, а авіація в Ізраілі - разом з тими ж ракетами - ще ні.

про персів окрема мова, там ситуація дещо складніша, ніж ти думаєш. але чим вони будуть наносити удар по Тель-Авіву - теж у мультіках? на відміну від Ізраілю, який реально може щось скинути ядерне (але не буде, це ж розвинена країна 8) )

Так їм США колись не допомагали? , допомагали "так шо тапки летели" ,тому і з'явилася країна Ізраіль а наші евреї особенніе , им пох на Україну як і керівникам України
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:09

Харків'янин випав з вікна ТЦК: рідні готуються до суду, військкомат підтвердив інцидент

Чоловіка утримували три доби й змушували пройти медогляд попри виключення з обліку. В обласному ТЦК заявили, що він тікав.

Працівники ТЦК у Берестині на Харківщині 18 червня затримали харків’янина, у військовому квитку якого була відмітка про виключення з обліку. В Telegram-каналі "Харків 1654" передали, що його утримували три доби, змушували пройти ВЛК та відвозили ночувати в місто під охороною.

Вночі на 20 червня, за інформацією соцмереж, чоловік випав з вікна третього поверху місцевого ТЦК. Харків’янин вижив, "швидка" відвезла його у 4-ту лікарню невідкладної допомоги.
Родичі повідомляли про ситуацію на лінію 102, писали заяву до поліції та дзвонили на гарячу лінію Міноборони. Поліціянти прийняли заяву та поїхали. Також з чоловіком працює адвокат, який усе фіксує. Автори контенту додали, що буде суд.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... omentuvali

чоловік хоч живий... стриянина ж закатували до смерті...

Смерть у ТЦК: на Львівщині чоловік помер прямо під час проходження перевірки
https://varta1.com.ua/news/smert-u-ttsk ... 96444.html
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:35

[quote="5866326:Vadim_ракети закінчаться через 2-3 тижні?[/quote]
пускові можуть закінчитися - разом з військовим керівництвом. наче ніхто не сперечається, що ППО вже трошки сконало, а авіація в Ізраілі - разом з тими ж ракетами - ще ні.

про персів окрема мова, там ситуація дещо складніша, ніж ти думаєш. але чим вони будуть наносити удар по Тель-Авіву - теж у мультіках? на відміну від Ізраілю, який реально може щось скинути ядерне (але не буде, це ж розвинена країна 8) )[/quote]

Так їм США колись не допомагали? , допомагали "так шо тапки летели" ,тому і з'явилася країна Ізраіль а наші евреї особенніе , им пох на Україну як і керівникам України
Нашлись моментально ракеті в достаточном при атаке Ирана и про єто не надо біло мусолить сопли в верхней і ніжнкй с парламентом палате несколько лет , авианосніе группі подтянули в течении возможности а не озабоченности , есть авианосец Америки в ЧМ с 2022? нету,а у перській затоці є , про шо балакати ???????? Нас использовали
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:42

Мы продвигаемся вглубь Украины и будем продвигаться дальше. У нас стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Нам не нужно прекращение огня, – пєсков.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:55

  Xenon написав:
Мы продвигаемся вглубь Украины и будем продвигаться дальше. У нас стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Нам не нужно прекращение огня, – пєсков.

Та вони неадеквати, чого їх слухати. Ідіоти. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:24

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
Мы продвигаемся вглубь Украины и будем продвигаться дальше. У нас стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Нам не нужно прекращение огня, – пєсков.

Та вони неадеквати, чого їх слухати. Ідіоти. :D :D

ну преімущєство, стротєгічєскоє, а продвіжєніє кокоє вхлупь?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:39

  Letusrock написав:напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються".
Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен

Напевно треба визнати, що ти постійно пишешь про капітуляцію

Ти або сцикло, або за гроші ? Сам обирай )

Знову запитую тебе, Путін хоче припинення війни чи ні ?
Просте питання від мене, проста відповідь від тебе
pesikot
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