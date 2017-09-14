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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:42
Shaman написав: d44 написав: jump написав:
росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt
У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить
так це по всьому фронту. й 20 км2 - це клаптик 20 на 1 км. біля Сум поки
максимальний успіх - це спробу штурму Юнаківки. тому не розганяйте паніку, ДОВБНІ!
Вернемся к этому посту через месяц?..
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:42
Все уже слышали разговор, как военные устраивают депутатов типа службовцями для имиджа и выплат?
И они мне тут рассказывают что я должен что-то родине
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:44
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати
вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву
термін аксіома не підходить до суспільних наук, але це майже аксіома. населення в диктатурах завжди підтримує владу й вимагає найжорсткіших мір
- але рівно до того моменту, як влада не захитається. й раптом...
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Додано: Суб 21 чер, 2025 00:07
росія пропонує Україні провести наступний раунд переговорів у Стамбулі 22 червня, - Нєбєнця
Військовий злочинець при ООН додав, "москва передала Києву найкращу пропозицію щодо миру і радить її прийняти".
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Додано: Суб 21 чер, 2025 06:30
Shaman написав:
чи навпаки в персів є шанс покат тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним жінкам (для Banderlogа
- це нонсенс
)
і неосвіченим теж, вони хотять носити кружевні трусіки бо дєвочкі.
шо там Шаман з свободними освіченмими женщінами востока в афгані? Мітингують?) В них ж приклад на очах?
В іраку скинули диктатора, і в сирії, і в лівії зара там всі в кружевних.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 07:32
d44 написав: budivelnik написав: jump написав:
росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt
Ми мусимо це сприймати як страшилку?
чи як досягнення?
500 000 + км2/20=25 000 днів/365=68 років....
У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить
Високу імовірність значного прискорення просування ворога у результаті виснаження ЗСУ, необучаємості зевлади щодо форитфікацій та всього іншого ніхто навіть не розглядає.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 08:18
d44 написав: budivelnik написав: jump написав:
росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt
Ми мусимо це сприймати як страшилку?
чи як досягнення?
500 000 + км2/20=25 000 днів/365=68 років....
У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить
Але для d44 час взяти до рук зброю не настав? Невже чекаєте львівський десант під Сумами, щоб вас рятувати?
Хоча в Стамбулі є криївка, там тіснувато, бо 120-кг офіцер з Дніпра (куди ворог теж свій ніс хоче засунути) вже там переховується, але в тісноті, та не в абідє)
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