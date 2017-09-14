Letusrock написав:напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються". Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен
Напевно треба визнати, що ти постійно пишешь про капітуляцію
ти напевно ніколи не чув термін "Cutting losses".. Ви з шаманом і Ко під впливом ефекту Конкорда (Sunk cost fallacy)
Вумні терміни ти писати вмієшь, але не розумієшь їх значення ... )
Ще ти не можешь відповісти на просте питання - чи хоче Путін зупинити війну ?
Российскими являются все территории, на которые ступила нога российского оккупанта, заявил кремлевский правитель Путин.
На Петербургском международном экономическом форуме его спросили, куда может дойти захватническая армия Российской Федерации в Украине. Он ответил, что считает украинцев и русских "одним народом", а в этом смысле вся Украина "наша":
"Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то - наше".
Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме высказал свои самые агрессивные комментарии по поводу Украины за очень долгое время. Как пишет Sky News, этим он продемонстрировал свое настоящее отношение к миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа.
Так, он заявил, что считает россиян и украинцев одним народом, и что "вся Украина принадлежит нам". Как отмечает издание, эти комментарии стали неожиданностью, поскольку резко контрастируют с недавней риторикой Кремля.
С тех пор как Дональд Трамп начал продвигать мирное соглашение, Москва приняла более мягкий, примирительный тон — в явной попытке показать Вашингтону, что она заинтересована в урегулировании. Видео дня
Но в последних заявлениях путина не прослеживалось признаков подобной риторики – скорее наоборот. Путин даже впервые за несколько месяцев пригрозил ядерным ударом по Украине.
"Это выглядело как намеренное послание Владимира Путина о том, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не намерена отступать ни на поле боя, ни за столом переговоров. Я думаю, это показывает, что Москва не слишком беспокоится о том, чтобы расстроить Дональда Трампа", - пишет автор статьи Айвор Беннетт.
Он отмечает, что Трамп, по всей видимости, дистанцировался от попыток посредничества в конфликте, при этом по-прежнему стремится к более теплым отношениям с Москвой.
Поэтому комментарии Путина показывают, насколько он уверен в том, что все идет по его плану, отмечает журналист.
Я уже ранее писал, что это дипломатическая победа Путина не результат его способностей, а результат сцикливости Трампа, который подострастно стелится перед Путиным
И я писал, что такое поведение Трампа Путин, как гебист, использует по полной программе
Российский глава Владимир Путин настаивает на признании Украиной результатов "референдумов", проведенных в четырех областях, которые Россия незаконно объявила своими. При этом он пригрозил, что в ином случае "вероятно возобновление вооруженного конфликта". Такие заяления он сделал в интервью Sky News Arabia.
Кроме того, Путин заявил, что условиями для прекращения войны является нейтралитет Украины и прекращение любых шагов по присоединению к иностранным союзам, особенно военным. Он также подчеркнул необходимость не вооружать Украину ядерным оружием.
Он также требует от Украины "обеспечения прав русскоязычных и пророссийских жителей".
"Мы не знаем чего хочет Путин, поэтому нужны переговоры" (с) ЛАД и прочие хомячки
Сколько раз им Путин должен сказать, чтобы они наконец-то узнали.
[sarcasm on] Или они всё знают и прикидываются дурачками .... не может такого быть ... [/sarcasm off]
ЄС відмовився від плану зниження граничної ціни на російську нафту до $45 — Bloomberg
Темпи наступу РФ зростають: ЗСУ не встигають знищувати стільки, скільки Росія готова втратити — аналітики
Російські війська продовжують нарощувати темпи наступу на сході та півночі України. Лише в травні цього року армія РФ окупувала близько 450 квадратних кілометрів української території — це найвищий показник за п’ять місяців 2025 року.
За підрахунками OSINT-проєкту DeepState, від початку року загальна площа територій, які тимчасово перейшли під контроль росіян, сягнула майже 1300 квадратних кілометрів. Для порівняння: у квітні загарбникам вдалося просунутися на 175 км², тоді як у травні цей показник зріс у понад 2,5 раза.
Станом на середину червня, за два тижні після початку літа, російські війська вже просунулися ще на понад 250 квадратних кілометрів. Ці темпи свідчать про те, що окупаційне командування прагне закріпити перевагу на обраних напрямках, попри значні втрати у живій силі й техніці. https://zn.ua/ukr/war/tempi-nastupu-rf- ... itiki.html
хоча деякі нафронтики кажуть, що ті км - це дурниці, немає чим перейматись
Востаннє редагувалось jump в Суб 21 чер, 2025 13:22, всього редагувалось 1 раз.