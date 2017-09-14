Додано: Суб 21 чер, 2025 13:20

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме высказал свои самые агрессивные комментарии по поводу Украины за очень долгое время. Как пишет Sky News, этим он продемонстрировал свое настоящее отношение к миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа.



Так, он заявил, что считает россиян и украинцев одним народом, и что "вся Украина принадлежит нам". Как отмечает издание, эти комментарии стали неожиданностью, поскольку резко контрастируют с недавней риторикой Кремля.



С тех пор как Дональд Трамп начал продвигать мирное соглашение, Москва приняла более мягкий, примирительный тон — в явной попытке показать Вашингтону, что она заинтересована в урегулировании.

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Но в последних заявлениях путина не прослеживалось признаков подобной риторики – скорее наоборот. Путин даже впервые за несколько месяцев пригрозил ядерным ударом по Украине.



"Это выглядело как намеренное послание Владимира Путина о том, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не намерена отступать ни на поле боя, ни за столом переговоров. Я думаю, это показывает, что Москва не слишком беспокоится о том, чтобы расстроить Дональда Трампа", - пишет автор статьи Айвор Беннетт.



Он отмечает, что Трамп, по всей видимости, дистанцировался от попыток посредничества в конфликте, при этом по-прежнему стремится к более теплым отношениям с Москвой.



Поэтому комментарии Путина показывают, насколько он уверен в том, что все идет по его плану, отмечает журналист.

Российский глава Владимир Путин настаивает на признании Украиной результатов "референдумов", проведенных в четырех областях, которые Россия незаконно объявила своими. При этом он пригрозил, что в ином случае "вероятно возобновление вооруженного конфликта". Такие заяления он сделал в интервью Sky News Arabia.



Кроме того, Путин заявил, что условиями для прекращения войны является нейтралитет Украины и прекращение любых шагов по присоединению к иностранным союзам, особенно военным. Он также подчеркнул необходимость не вооружать Украину ядерным оружием.



Он также требует от Украины "обеспечения прав русскоязычных и пророссийских жителей".

Я уже ранее писал, что это дипломатическая победа Путина не результат его способностей, а результат сцикливости Трампа, который подострастно стелится перед ПутинымИ я писал, что такое поведение Трампа Путин, как гебист, использует по полной программеМолодец Донни ... железные копыта ... железные копыта сцикливого бегства ..."Мы не знаем чего хочет Путин, поэтому нужны переговоры" (с) ЛАД и прочие хомячкиСколько раз им Путин должен сказать, чтобы они наконец-то узнали.[sarcasm on]Или они всё знают и прикидываются дурачками .... не может такого быть ...[/sarcasm off]