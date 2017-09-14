Banderlog написав: _hunter написав:
засада
А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
все гірше, вона патріотично налаштована. Ідєйна.
В цьому плані я Бетону заздрю. Всеодно з дітьми общаюсь по відеозвязку. І знають вони мене як мультик, старшій було 2,5 як пішов на війну, меншій -рік.
І справа даж не тільки в безпеці. Не бачу смислу дітям тєряти час тут.
Тим більше старшій через рік в школу вже. Чого її тут навчать?
Ееееееее!
Стапееее!!!
Альо, гараж!!!
Як так?©
А як же Батьківщина???!
Для чого, а точніше - для кого ти захищаєш Батьківщину?
Ехххххххх, Сосюри на тебе нема!
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
Без неї — ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами...
Для нас вона в світі єдина, одна,
як очі її ніжно-карі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі.
у квітці, в пташині, в кривеньких тинах,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячій усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить — не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
у хмарах отих пурпурових,
в огні канонад, що на захід женуть
чужинців в зелених мундирах, в багнетах,
що в тьмі пробивають нам путь
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину...
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну.
Любіть у труді, у коханні, в бою,
в цей час, як гудуть батареї.
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!