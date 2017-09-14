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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 141961419714198141991420014201>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:05

  Бетон написав:Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу

З якого часу в Польщі?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:09

  Hotab написав:А давайте ще всіх випустимо , і воїн себе спитає «а кого я захищаю?

Ще з 22 пропонувалось як випускать, можливо з заставами. Але ні, простіше чмиріть ТЦК, потім суспільство недовольне й постійно виловлювать на кордонах, на хабарях Борисових, Круп.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:10

  Water написав:
  Бетон написав:Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу

З якого часу в Польщі?

Я був і залишаюсь в Києві зараз
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:11

  Бетон написав:
  Water написав:
  Бетон написав:Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу

З якого часу в Польщі?

Я був і залишаюсь в Києві зараз

А ти тут до чого?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:11

  Water написав:
  Hotab написав:А давайте ще всіх випустимо , і воїн себе спитає «а кого я захищаю?

Ще з 22 пропонувалось як випускать, можливо з заставами. Але ні, простіше чмиріть ТЦК, потім суспільство недовольне й постійно виловлювать на кордонах, на хабарях Борисових, Круп.

Якби не закривали кордони, більше б приїхало, ніж виїхало
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:12

  Water написав:
  Water написав:
  Бетон написав:Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу
З якого часу в Польщі?

Я був і залишаюсь в Києві зараз

А ти тут до чого?

А Польща тут до чого?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:23

  Бетон написав:
  Water написав:А ти тут до чого?

А Польща тут до чого?

Можливо твоя дитна з власною матір`ю спершу виїхала до Польщі? Ось я і питаю- з якого часу в Польщі?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:24

  Бетон написав:Что именно? За 3 года не сделать бомбоубежище? И вести туда детей?

Ты же у нас офигенный проектировщик, вот и предложил бы свои услуги
Но нет ... тебе проще пьяными соплями на форуме обматываться

  Бетон написав:То, что русские творят не удивляет никого в мире.

Но от тебя ни слова осуждения россиян.
Только общие ничего не значащие фразы

  Бетон написав:Т.е. по твоему, если ты посадишь ребёнка без автокресла и тебе в лоб заедет пьяный, ты будешь трясти пальчиком и виноватить алкаша?

Да, виноват будет именно алкаш
Потому что, он сел пьяный за руль и далеко не факт, что автокресло могло бы спасти

  Бетон написав:Т.е. если завалит детей в подвале, потому что власть разрешила учебный процесс в условиях обстрелов и разрешила прятать детей в братской могиле, родителям писать письма путину?

Так что, прекращать учебный процесс, чтобы дети выросли необразованными ?

Госпидя ... до чего же ты тупой ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:25

  Water написав:
  Hotab написав:А давайте ще всіх випустимо , і воїн себе спитає «а кого я захищаю?

Ще з 22 пропонувалось як випускать, можливо з заставами. Але ні, простіше чмиріть ТЦК, потім суспільство недовольне й постійно виловлювать на кордонах, на хабарях Борисових, Круп.


Знаєш як зараз випускають?
Формальні підстави (робота, чи бронювання і тд) на другому місці. На першому - чи їздив але і повертався?
Якщо 5 раз з початку широкомасштабної їздив і повертався, 99% що випустять, в документи навіть не вчитуються. Копії звичайно роблять на службовий планшет, але навіть не читають. Бо у них є таблиця з «Гарт» про твої виїзди, цього достатньо.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 чер, 2025 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:26

  Water написав:
  Бетон написав:
  Water написав:А ти тут до чого?

А Польща тут до чого?

Можливо твоя дитна з власною матір`ю спершу виїхала до Польщі? Ось я і питаю- з якого часу в Польщі?

В мене дві дитини.
Вони відразу поїхали в Ірландію. Я ж написав.
Бетон
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  #<1 ... 141961419714198141991420014201>
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