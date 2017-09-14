Бетон написав:Обычные люди снимают видосы укреплений, дронов, экипы, вертух, фотоловушек. Неимоверного количества колючей проволоки, которой намотаны рвы, озера, реки. Ну я вам скажу это впечатляет. И даже поражает. Кажется, что западная граница лучше защищена, чем восточная.
Интересно, минировать тоже будут западные границы?
Это защита от врага? Это получается, враг кто? Украинцы?
Сцикун, досить брехати, я виріс на кордоні, в мене будинок за 4 км від кордону, що там і як я знаю краще любого з вас, нема там нічого нєімовєрного. То ти не бачив дійсно захищених кордонів. Порушник кордону пох хто, українець чи не українець.
Ну і яка користь державі з прикордонників які місцевим мішають торгувати з європою?) Ми за вільну торгівлю чи проти?)
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу заявив, що дотримав свою обіцянку, дану від початку конфлікту Ізраїлю з Іраном, про те, що ядерні об'єкти цієї країни будуть знищені.
У відеозверненні на івриті до ізраїльської громадськості після удару США по ядерних об'єктах Ірану Нетаніягу заявив, що американська операція проводилася у "повній координації" з Армією оборони Ізраїлю.
Він зазначив, що США завершили роботу зі знищення ядерних об'єктів Ірану, розпочату ЦАХАЛ 13 червня.
"На початку операції я обіцяв вам, що ядерні об'єкти Ірану будуть знищені, так чи інакше. Ця обіцянка була виконана", - заявив прем'єр-міністр.
За його словами, Трамп зателефонував йому одразу після завершення операції США, щоб привітати його. Це була "дуже тепла і зворушлива розмова".
"Він привітав мене, він привітав нашу армію і він привітав наш народ", - сказав Нетаніягу, додавши, що він зробив те саме.
Зазначимо, Трамп у своєму зверненні до нації заявив, що вони з Нетаніягу "працювали як команда".
"Ми працювали як команда - як, можливо, жодна команда ніколи не працювала раніше. І ми пройшли довгий шлях, щоб усунути цю жахливу загрозу Ізраїлю", - сказав президент США.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу заявив, що дотримав свою обіцянку, дану від початку конфлікту Ізраїлю з Іраном, про те, що ядерні об'єкти цієї країни будуть знищені.
У відеозверненні на івриті до ізраїльської громадськості після удару США по ядерних об'єктах Ірану Нетаніягу заявив, що американська операція проводилася у "повній координації" з Армією оборони Ізраїлю.
Він зазначив, що США завершили роботу зі знищення ядерних об'єктів Ірану, розпочату ЦАХАЛ 13 червня.
"На початку операції я обіцяв вам, що ядерні об'єкти Ірану будуть знищені, так чи інакше. Ця обіцянка була виконана", - заявив прем'єр-міністр.
За його словами, Трамп зателефонував йому одразу після завершення операції США, щоб привітати його. Це була "дуже тепла і зворушлива розмова".
"Він привітав мене, він привітав нашу армію і він привітав наш народ", - сказав Нетаніягу, додавши, що він зробив те саме.
Зазначимо, Трамп у своєму зверненні до нації заявив, що вони з Нетаніягу "працювали як команда".
"Ми працювали як команда - як, можливо, жодна команда ніколи не працювала раніше. І ми пройшли довгий шлях, щоб усунути цю жахливу загрозу Ізраїлю", - сказав президент США.
і тепер іран перестане запускати ракети по ізраелю?
Hotab написав:Українців вбивають кацапи. Включно на окупованих територіях. Андрюшки хотіли б , щоб Україну окупували, і з українцями робили що завгодно. Але сама андрюшка виіхала, вона під кацапами не хоче.
Дуже багато слів і "Андрюшок", але так і не зрозуміло що саме кожен з них хоче.
Я не хочу, щоб Україну хтось окупував, як і не хочу, щоб українці жили в окупації. Запобігти окупації я не можу, але мене не припиняє дивувати чому ті, хто лякають окупацією, нічого не роблять для того, щоб їй запобігти.
Чоловіки, за якими та жінка полює, теж не можуть запобігти окупації і хочуть виїхати у безпеку. В цьому немає злочину, а в тому, що робить вона - є. Принаймні совість її має мучити, але її там немає. Вона вигадала собі роль чоловіків, вигадала, що чоловіки щось там зобов'язані робити, вигадала, що чоловіки не мають права на життя і безпеку, і полює за ними. Вона нічим не допомагає державі. Те, що якось чоловіка спіймають і він залишиться в Україні (або ж не факт, що його в ЗСУ відправлять, так?) для просування орків або обстрілів ними України нічого не змінить. Просто, ще один нещасний чоловік буде змушений жити у війні без права вибору, яке мають інші громадяни.
Hotab написав:У неї набагато більше ніж один обовʼязок. І прописані вони багато де, включно зі Статутами ЗСУ, якими керуються також і військовослужбовці ДПСУ.. І вмі ті її отовязки, які вони виконує, ніяк не протирічать вказаній вами статі конституції. А от ваш обовʼязок згідно вказаної вами статті Конституції ви виконувати відмовились, і несете тут дічь, яке не має нічого спільного з правдою.. Все що мені зараз від вас цікаво, це ви свідомо брешете, чи дійсно ніколи не чули про закони і статути ЗСУ (затверджені ВР) ??
Брешете тут Ви. По-перше, закони або статути чи накази, які суперечать Конституції, не повинні існувати та виконуватись. Там в Конституції прям так і написано, що ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази.
По-друге, завдання ЗСУ - захист України та українців, а не полювання на них. Знайдіть, будь ласка, у статуті Прикордонної служби слова про те, що "бачу жінку - ну і не хай, а бачу чоловіка призивного віку, то викликаю підкріплення". ЇЇ не цікавить потенційний незаконний перетин кордону в невстановленому місці. Ні, її цікавить лише те, щоб якийсь чоловік, якого держава вважає власністю, не залишив Україну. Де саме таке завдання прописано в статуті Прикордонної служби?
Конституція гарантує кожному громадянину безпеку і право на життя, а ця жінка потенційно позбавляє чоловіків цього права, і саме чоловіків, що також заборонено Конституцією. Ця жінка повинна виконувати свій обов'язок захищати державу на іншому кордоні і полювати на тих, хто Україну хоче захопити, а не на тих, хто просто хоче жити.
Полювання на українців на кордоні - безглузде використання ресурсів. Вона потенційно позбавляє життя чоловіка, який хотів виїхати у безпеку, а також потенційно сприяє окупації території України і ще більшій кількості жертв, оскільки полює не за загарбниками, а за українцями. А там же ще є "групи реагування"!!! Бачите скільки ресурсу не задіяно для захисту держави? Усі ці люди могли б утилізувати росіян, а не перейматись тим, щоб якийсь українець не посмів виїхати у безпеку.
Тому діч тут несете Ви, і саме від Ваших слів "волосся дибом". Завдання будь-яких збройних сил держави - захист власних громадян. Крапка. Роль цієї прикордонниці не полягає у захисті держави. Просто, Ви, як відомий людожер, погоджуєтесь з її діями, наказами її керівництва та влади в цілому, щоб заперти чоловіків в країні. Ви усі вигадали якісь "чоловічі" обов'язки, і плювати хотіли на Конституцію. Такі, як Ви, поділили громадян на тих, хто має право на безпеку, і тих, хто такого права не має. Конституція нас так не поділяє. Поділяють такі людожери, як Ви. Конституція не те, що нас не поділяє, а прямо і чітко такий поділ забороняє. Просто, на жаль, у звичайних людей не існує інструментів для захисту від дій держави. Судова система, яка має стояти на захисті прав українців, теж складається із таких же лицемірів, які сидять тут, які хочуть, щоб на фронт виловлювали і відправляли когось іншого, а не їх самих.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу заявив, що дотримав свою обіцянку, дану від початку конфлікту Ізраїлю з Іраном, про те, що ядерні об'єкти цієї країни будуть знищені.
У відеозверненні на івриті до ізраїльської громадськості після удару США по ядерних об'єктах Ірану Нетаніягу заявив, що американська операція проводилася у "повній координації" з Армією оборони Ізраїлю.
Він зазначив, що США завершили роботу зі знищення ядерних об'єктів Ірану, розпочату ЦАХАЛ 13 червня.
"На початку операції я обіцяв вам, що ядерні об'єкти Ірану будуть знищені, так чи інакше. Ця обіцянка була виконана", - заявив прем'єр-міністр.
За його словами, Трамп зателефонував йому одразу після завершення операції США, щоб привітати його. Це була "дуже тепла і зворушлива розмова".
"Він привітав мене, він привітав нашу армію і він привітав наш народ", - сказав Нетаніягу, додавши, що він зробив те саме.
Зазначимо, Трамп у своєму зверненні до нації заявив, що вони з Нетаніягу "працювали як команда".
"Ми працювали як команда - як, можливо, жодна команда ніколи не працювала раніше. І ми пройшли довгий шлях, щоб усунути цю жахливу загрозу Ізраїлю", - сказав президент США.
і тепер іран перестане запускати ракети по ізраелю?
може ще й спробує ще раз, щоб зберегти обличчя. а так будуть тиснути доки не перестане. й це не так багато часу.
Бетон написав:В мене дві дитини. Вони відразу поїхали в Ірландію. Я ж написав. Вони виїхали в лютому. Дитину я забирав в 153 ліцеї в Києві. Був день 6 лютого, коли було попередження про розгортання орешніка по Києву. Пишуть, що він вибухнув на старті