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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1420514206142071420814209>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:51

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
це ви ніяк не хочете визнати, що сучасні руські не надто відрізняються від нацистів тієї війни...
Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.

відмінності є. й українці можуть проскочити, якщо визнають себе руськими. євреї так, такої можливості не мали.

але головне - що сучасна Раша пропагує знищення всього українського, за відмови - й фізичне знищення - оце ви не хочете бачити...
Массовое уничтожение евреев - единственное преступление нацистов?
Нюрнбергский трибунал осудил их именно и только за это?
Это всё, что вы знаете о нацизме?
Тогда не удивительно, что вы не видите разницу.
И РФ не "пропагує знищення всього українського". Во всяком случае на уровне государственной политики.
Так же, как и, например, всего белорусского.
И так же, как не ставил задачу уничтожения "всего грузинского".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:54

  ЛАД написав:И РФ не "пропагує знищення всього українського". Во всяком случае на уровне государственной политики.

От ты брехло ...

Именно это они и пропагандируют
Денацификация и требование русскоязычности - это оно и есть, уничтожение всего украинского
И не делай вид, что ты этого не знаешь. Всё ты это знаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:00

ЛАД
Ми знаємо що ШІ може помилятись, але каже він отак:

Так, у офіційній риториці Росії з 2014 року (і особливо з 2022 року) чітко простежується ідея заперечення української ідентичності, державності й суверенітету. Це не завжди подається прямим закликом до “знищення”, але сутнісно — мова йде саме про ліквідацію України як незалежної нації. Нижче наведено конкретні приклади:



🔴 1. Висловлювання Володимира Путіна (Президент РФ):

🗓️ 12 липня 2021 — стаття «Про історичну єдність росіян та українців»
• Путін заперечує існування України як окремої нації:
«Справжній суверенітет України можливий тільки в партнерстві з Росією».
«Сучасна Україна – цілком і повністю створення радянської епохи».

🔎 Це ідеологічне підґрунтя вторгнення 2022 року.



🔴 2. Лютневі промови 2022 року перед повномасштабним вторгненням:

🗓️ 21 лютого 2022 — звернення Путіна

«України як держави не існувало ніколи… Вона створена штучно…»
«Ми бачимо справжню дерадянізацію України. Але чому зупинятися? Ми покажемо, що таке справжня декомунізація».

🔎 Це сприймається як пряма погроза територіальній цілісності України.



🔴 3. Держпропаганда і “денацифікація”:
• Термін “денацифікація” у пропаганді РФ використовується не для боротьби з реальною ідеологією нацизму, а як виправдання для знищення української національної ідентичності, символів, мови, культури.
• У практиці:
• депортації українців з окупованих територій,
• ліквідація українських шкіл,
• примусова русифікація,
• знищення книг українською мовою,
• заміна українських героїв на радянських.



🔴 4. Заяви Медведєва, Рогозіна, Соловйова та інших представників влади і пропаганди:
• Медведєв (екс-президент РФ):
«Україна — це частина Росії, і вона буде знищена як антиросійський проєкт.»
• Соловйов (телеведучий):
«Ми зітремо українську ідентичність, української мови не буде».
• Маргарита Симоньян (головред RT):
«Ми не боремося з Україною — ми боремося за повернення наших людей».

🔎 Це ідеологічне оформлення геноцидної політики: ліквідувати українське як “анти-російське”.



📚 Висновок:

✅ Так, в офіційній риториці Росії звучать чіткі наміри знищити Україну як окрему державу і націю:
– Заперечення її історії, мови, культури;
– Виправдання насильства і окупації;
– Публічні погрози та ідеологія “єдиного російського народу”.

Це визнається міжнародними структурами як ознаки геноцидної риторики, що порушує Конвенцію ООН про запобігання геноциду.



Якщо тобі потрібна підбірка джерел — документів, промов або офіційних публікацій — я можу надати список з цитатами або посиланнями.





2 Бандерлог:,

а вимога україномовності це знищення всього російського? :lol:


Якщо робити це на червоній площі , то так 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:04

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:забудь це словосполучення - "повна локалізація". в сучасному світі це майже неможливо 8)

Согласен: мой косяк - постоянно забываю, что "некоторым" все разжовывать приходится. Если тебе так проще - читай как "избавились от иранской составляющей в компонентах" :wink:

з приводу позбулися іранської складової - є якийсь посилання? бо в такому контексті не обговорювали, й вважаю не позбулися.

Ну если АЖ Шаман вважает - это аргумент :lol:
В дальнейшем Российская Федерация смогла наладить полный цикл сборки дронов на мощностях "Алабуги". И сейчас, как свидетельствует информация СБУ, на этих предприятиях ра**сты изготовили уже более 25 тысяч беспилотников в полном цикле производства,
– сообщают в СБУ.

https://24tv.ua/ru/postojanno-modernizi ... y_n2831268
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:14

  Hotab написав: дають оцінки і ставлять вимоги. Половина з них навіть податки в Україні вже не платять

А навіщо і для кого їх тут платити? Щоб хитрозробленим як ви плотити? Чи щоб їх тибзили казнокради?

Кордон зачинятий, війна програна, Ярмака і ко на мило, в рф буде ще гірше, виїжджаєм, кінець.

  АндрейМ написав:завдання ЗСУ - захист України та українців, а не полювання на . Знайдіть, будь ласка, у статуті Прикордонної служби слова про те, що "бачу жінку - ну і не хай, а бачу чоловіка призивного віку, то викликаю підкріплення". ЇЇ не цікавить потенційний незаконний перетин кордону в невстановленому місці. Ні, її цікавить лише те, щоб якийсь чоловік, якого держава вважає власністю, не залишив Україну.

+++ подонки ці дпсу і держава в цілому. Собаці собача смерть.

  prodigy написав:
Він зазначив, що США завершили роботу зі знищення ядерних об'єктів Ірану, розпочату ЦАХАЛ 13 червня.

Наркомани довбані обидва. Най би їх обох Йран позносив з лиця землі. А потом на Йран отвітка од сша. І було б мирно. А потом - Китай на рф. І було б геть супер.
Востаннє редагувалось won в Нед 22 чер, 2025 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:27

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:И РФ не "пропагує знищення всього українського". Во всяком случае на уровне государственной политики.

От ты брехло ...

Именно это они и пропагандируют
Денацификация и требование русскоязычности - это оно и есть, уничтожение всего украинского
И не делай вид, что ты этого не знаешь. Всё ты это знаешь
а вимога україномовності це знищення всього російського? :lol:

в нас багато вже познищували? тут половина форуму пише російською...

й маленький нюанс - ми на території своєю країни, на Раші ніхто не вимагає розмовляти українською ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:29

won

Щоб хитрозробленим як ви плотити?


Звідки ви знаєте як мене робили?
Ви: захищали свою державу? (Вірогідно що ні, я - так)
Ви платите податки? З ваших слів ні. Я -так, і чималі.
То кого робили по хитрому?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тоді виходить що ЛАД російський нацист.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:30

Ого...
МВС доповіло президенту щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства

«Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – написав президент на своїх сторінках у соцмережах.

Днями в соцмережах журналістка Ольга Худецька звинуватила львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), у вимаганні пожертв від поранених військових та заявила, що він «торгував знайомствами». За словами журналістки, вона зібрала 10 таких кейсів і пообіцяла надати правоохоронцям інформацію з контактами або посиланнями на акаунти.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:Ого...
МВС доповіло президенту щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства

«Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – написав президент на своїх сторінках у соцмережах.

Днями в соцмережах журналістка Ольга Худецька звинуватила львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), у вимаганні пожертв від поранених військових та заявила, що він «торгував знайомствами». За словами журналістки, вона зібрала 10 таких кейсів і пообіцяла надати правоохоронцям інформацію з контактами або посиланнями на акаунти.
Про нього багато цікавого накопали
https://x.com/michaelshchur/status/1936 ... QbqqTyWSEQ
Faceless
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