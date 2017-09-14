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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 чер, 2025 01:35
Ночью нужно не подохнуть от бпла.
Днём - в кузове зсу (тцк)
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Додано: Пон 23 чер, 2025 01:37
pesikot написав: Успіх написав: Hotab написав:
А може 5 достатньо і ти винен де 2
Спочатку нехай моїх 3роки повоюють, а тоді можна і мені пред'являти!
А не з пропуканого дивану!
І не трусам, чи трусАм з не тим ВОСом! 😁
Гімно питання
Коли ти протирав штані, торгуючи контрафактним крамом на базарі, Hotab вже воював на Донбасі в 2014 році, коли там була активна фаза
Заткни свою п"яну пельку
КисяПися, а ты шо тоже в 14м на Бамбасе кровь опущенцев проливал, раз из окна своего МИГа со звёздами на крыльях самого нонешнего героя покорения Черногории видел?
Или КисяПися пиздобол и сам с тряпкой аквафрешной по терриконам бегал?
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