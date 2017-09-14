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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14216142171421814219
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 01:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ночью нужно не подохнуть от бпла.
Днём - в кузове зсу (тцк)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 01:37

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:А може 5 достатньо і ти винен де 2
Спочатку нехай моїх 3роки повоюють, а тоді можна і мені пред'являти! ;)

А не з пропуканого дивану!

І не трусам, чи трусАм з не тим ВОСом! 😁

Гімно питання

Коли ти протирав штані, торгуючи контрафактним крамом на базарі, Hotab вже воював на Донбасі в 2014 році, коли там була активна фаза

Заткни свою п"яну пельку

КисяПися, а ты шо тоже в 14м на Бамбасе кровь опущенцев проливал, раз из окна своего МИГа со звёздами на крыльях самого нонешнего героя покорения Черногории видел?
Или КисяПися пиздобол и сам с тряпкой аквафрешной по терриконам бегал?
барабашов
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