budivelnik написав:

detroytred написав: А не чекати, поки покоління там еволюціонують. А не чекати, поки покоління там еволюціонують.

Я відповідаю не воєнпенсам .... це вже пропаща гілка еволюції..1 Якщо діяти так як пропонує воєнпенс а самеДійсно - пройдуть покоління без толку2 Якщо діяти так як кажу яТо є два позитиваа - для себе, Ви скоротите час первинного накопичення багатства до свого покоління(тобто витратиться тільки Ваше покоління) , а Вашим внукам дітям вже можна буде жити відносно щасливимиб - чим більше людей створять своє власне благополуччя-тим швидше прийде той кого очікує воєнпенс.3 Як приклад до п 2бЄ Німеччина, яка обєдналась в 1990 році.Закони ЄДИНІМожновладцям в Німеччині не треба займатись самопожертвою...бо німці і самопожертва-це кардинально різні поняттяНімці - це ПОРЯДОКТак от на території які колись були в НДР , через 35 років після обєднання , рівень життя на 30% нижчий ніж на територіях бувшої ФРНЩо відрізняє території?- географічно чи економічно - нічого... крім ЛЮДЕЙІ поки люди отруєні совковою пропогандою НДР не повмирають - доти будуть воєнпенси-ждуни чи лади оспівувачі балету....Але при цьомуСередній рівень - на 30% нижчий... і що?Хіба це заважає тим німцям на територіях НДР , які захотіли піднятись - підніматись?Ні не заважає.От і виходитьЯкщо є один я і десять воєнпенсів - Україна в дупі не тому що я її не витягнув, а тому що воєнпенсів забагато( я маю на увазі не пенсіонерів а ментальних носії совкової думки а-ляА якщо буде два я і пять воєнпенси ( а до цього вже не так то вже й далеко , якихось років 30)- то ситуація буде явно кращою4 І останнє про прихід кудись на протязі ОДНОГО поколінняІсторія ПОЗИТИВНИХ випадків - не знає.Негативних - мореленін/сталін - чи хотіли помирати мільйони селян заради індустріалізації?Не хотіли , але навіть після того як змушені були їсти своїх дітей - були втягнуті у війну і через ДВА покоління експериментів -повернулись туди звідки стартували ( мінус 30 млн закотованих/вбитих , мінус 100 млн не народжених, мінус 2 покоління)пол-пот - мінус половина населення камбоджімао - мінус 10 років розвитку китаюпуйло - мінус нормальне життя для майбутнього 140 млн педераційників..До речіпуйло- ефективний менеджер , за якесь ОДНЕ покоління- змусив своє населення воювати за унітази в Україні...Тому для воєнпенсів і інших теоретиківХОРОШОГО МОЖНОВЛАДЦЯ ( читай КРОВАВОГО ДИКТАТОРА)Чим більше вас нагинають-тим гірше вам жити...Тому навчіться нагинатись самостійно , але це нагинання ЗАВЖДИ буде в ту сторону яку самі виберете.А те що САМІ вибрали - можливо буде не дуже приємне і легке, але точно приємніше і легкіше ніж коли ХТОСЬ вирішить в якій позі ви проживете своє життя.