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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1421814219142201422114222>
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 19:20

flyman
а Успіха є :mrgreen:


Де Долярек, а де «може» , але не хоче.
Склад з мороженое рибою - вершина можливостей.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 19:33

  detroytred написав:питання навіщо я-ти жив, виникає саме в людей, які незадоволені своїм власним життям.
В мене воно не виникало. Тому й не маю потреби мати або шукати відповіді на нього.
Паралельно не виникає в того хто не має відповіді на це питання.
А так як наявність голої дупи є по факту
А відсутність результату -також факт( в ЗСУ під час війни навіть не запросили)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 19:36

До речі, в моїх дописах про розвиток країни, а не про індивідуума. Тобто Успіха.
Для індивідуума в мене - Кіосакі, в твоїх руках твоя доля, роби, змінюй, створюй. Саме це і чути від Успіха. Постійно!!!!!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1 Для того щоб мати ларьок треба просто хотіти працювати навіть не маючи СВОГО капіталу, але за років 10 роботи цей варіант підходить для тих хто
ХОЧЕ заробити ПЕРШИЙ млн грн
2 Для того щоб мати таксі - треба вже мати перший 1 млн і купити за нього дві машини(бажано три і різницю закрити кредитом) і набравши водіїв+ їздячи по 250-300 годин в місяць самостійно можна знову ж за пяток років збільшити капітал в два рази
3 Для того щоб будувати , треба крім професійних знань (5 років інститут) , людського досвіду (5 років майстром в державному будівельному управлінні) , капіталу(10-15 років заробляння на ларьках і таксі) - ще й мати досвід який покаже, що ризик дуже високий... але чим вищий ризик тим більші перспективи.
Так от -витримавши ще 10 років в будівництві- можна йти на пенсію...

Таким чином
В Україні є
10 млн тих хто потенційно може стати ларьочниками(хо чисто ларьочниками стане 0,5 млн , ще 1,5 млн підуть в інші галузі, ще 8 млн підуть найнятими зрозумівши що приватний бізнес це не їх...
І от з цих 2 млн і викристалізується тих НОВИХ 5%, яким до дупи є Бальцерович в Країні чи нема...

Але в 2050 році , вкупі з тими першими 5% , ці 10% будуть становити силу, яка створивши СВОЮ ПАРТІЮ прийде у ВР і там почне просувати ті закони яких так не вистарчало голодупенкам в 1991 році....
Далі піде все швидше по двом причинам
Ментальних совкових голодупенків - вже не буде жодного
Їх послідовники будуть маргиналізовані
Послідовники рішень а-ля Будівельник, будуть контролювати 51% всіх рухів грошей в державі
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 23 чер, 2025 19:54, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 19:47

Будівельник
*А відсутність результату -також факт( в ЗСУ під час війни навіть не запросили)*

Які проблеми перевірити цей факт?
Йдемо разом з тобою і перевіряємо запросять прям при тобі чи ні.
Якщо запросять з тебе - 5 куо.
Якщо ні - то з мене.

Зілл'єшся від чергової пропозиції перевірки?
Якщо да, то це буде вже десь в 10-й+ раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іран завдав ударів по базам США у Катарі. ОАЕ закрили повітряний простір.
Щось наші копіпастери сдають позиції... Окрім як скучають за поверженими диктаторами малувато копіпастять...)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:28

мне вот очень интересно, этот "военный адвокат" это в каком правовом поле он работает?
чем отличается от обычного адвоката?
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:32

  Shaman написав:sergey_stasyuk555
ще один прихильник великого Ірану й противник Ізраілю. й чим же його зітруть? й головне хто прийме таке рішення? чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах? ;)

що я прихильник ірану - ти збрехав.
я просто розумію очевидні речі, що достатньо буде методичних атак протягом року тих же шахедів з невеликою кількістю ракет, типу як міні копія атаки на Київ вчора 365 раз...
Ізраїль набагато менше Київської області якщо ти не знав, навіть без врахування кусків пустелі які не треба бомбити.
І це ще без врахування того що з єлабуги чи з китаю щось пєрсам допоможуть, а враховуючи що трампон скоропостіжно вступив в війну ймовірність цього далеко не нуль.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:36

sergey_stasyuk555

На відміну від Єлабуг зі складами Сибіру, Іран весь прострілюється і переглядається.
Дуже важко щось запускати, якщо тебе постійно 3.14здять..
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