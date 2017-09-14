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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14221142221422314224>
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:43

  unicdima написав:За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.

хто визначає де брехня?
а далі що? всіх розстріляти?
це ж було вже (с) в 1937-му...
а потім ти обісцяний будеш волати "чому мене розстрілюють"?
тут на форумі взагалі то ждунів полюбляють...
vkstsk
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 23:52

  vkstsk написав:
  unicdima написав:За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.

хто визначає де брехня?
а далі що?
всіх розстріляти?
а потім ти обісцяний будеш волати "чому мене розстрілюють"?
тут на форумі взагалі то ждунів полюбляють...

Он хочет отжать бесплатно то, что другие заработали. Всех посадить, забрать имущество. Что не ясно?
Но он оккупантом себя не считает

Можно узнать, ху из ждуны? Ждуны ждут пока у них отожмут имущество те или эти? А то путаница получается
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 00:09

  Бетон написав:Можно узнать, ху из ждуны? Ждуны ждут пока у них отожмут имущество те или эти? А то путаница получается

ждун - поняття багатогранне :D
раніше використовувалось для тих, хто чекає русского мира.
кожен щось очікує, хтось закінчення війни, хтось її продовження.
але коли віджимають свої - це вже якийсь форс-мажор :cry:
vkstsk
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 01:58

  flyman написав:
  prodigy написав:
  katso написав:жизнь при этом режиме простые иранцы будут вспоминать с ностальгией как сейчас иракцы вспоминаюет жизнь при Саддаме, ливийцы при Каддафи или сирийцы при Асаде.


русня при хуйле, а українці при кучме?

в нас 95% народонаселення при совку краще жилося (крім будівельника йому подібних успішних топ 5%) і це будуть згадувати довго


аргумент "Самое трудное было поступить в институт потому что был большой конкурс. Надо было хорошо учиться. Но если поступил на любимую специальность - далее твоя жизнь шла по накатанной - гарантированная работа по специальности, гарантированное бесплатное жилье, бесплатная и как оказалось хорошая медицина и т.п." еще долго сложно будет перебить вот этим вот "зато не было джинсов и кока колы, и еще сейчас хорошо быть бизнесменом воттаккручувоттакверчу"
katso
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 02:29

  Faceless написав:Це вже називається віктім блеймінг. По такій логіці, і жертва пограбування винна: щось дороге показала, і жертва зґвалтування винна- не так вдяглася, і ходила не тоді коли треба, і тп.


Эти красивые аналоги к государству не применимы. У государства на некислой зарплате с бюджета сидят разведчики + военные аналитики + дипломаты которые получают зарплату только за то чтоб знать всех гопников в округе, с кем как себя вести, и как одеваться в зависимости от наличия или отсутствия ствола в кармане чтоб тебя не изнасиловали. А так да, виноват агрессор, это ж каким отбитым надо быть войну начать.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 07:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.

Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.

Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?

Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

Почему мне должно не плевать на государство. На власть?

Мне дорога страна и люди.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 08:23

Ропа Па66

А що так ропа гепнулась? Вже ПА66
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 08:24

  Бетон написав:Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.

Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.

Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?

Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

Почему мне должно не плевать на государство. На власть?

Мне дорога страна и люди.

Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 08:32

  stm написав:
  Бетон написав:Я вчера отнёс в кассу государства, как физ лицо, в виде налогов эквивалент небольшой квартиры.

Мои личные деньги, группа гос чиновников распределит без моего ведома куда хочет.

Почему я, почему я должен думать за сотни тысяч людей, которые сидят на мои в том числе налоги и думать как его защищать?

Кто-то из них думает как мне облегчить мою работу? Как мне выжить? Ел я? Спал я? Вообще жив я или нет?
Ему не то что плевать. Ему с..ать с высокой горы.

Почему мне должно не плевать на государство. На власть?

Мне дорога страна и люди.

Бетон, я бачу вам не вистачає схвалення по життю. Ви - молодець! Взагалі, коли громадяни платять, а не ховають податки - вони молодці :)

Мне это не нужно

Просто не мешайте мне жить.

Мне перечислили мои личные деньги за продажу квартиры. Я отнёс налоги в кассу. Сразу. Целиком. Не в конце квартала. Не в конце года. Сразу. Мало того, налоги заплатил ещё ДО ПОЛУЧЕНИЯ денег.

Зачем? Зачем вы (государство в виде сотен тысяч людей) заставляете меня каждый день ездить в банк??

Каждый день, 2 месяца вы заставляете меня снимать по 100 тысяч.

Сколько денег я потрачу на бензин? Время.
Зачем вы мне мешаете жить. Я этого просто не могу понять

Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас - кто сидит за бюджетные деньги, так получал свою зарплату.


Чтобы каждый из вас весь месяц ходил и получал каждые 3 часа по 50 гривен.

И чтобы на каждого из вас в кассе всегда не хватало денег.

Я вам от всей души этого желаю
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:"Самое трудное было поступить в институт потому что был большой конкурс. Надо было хорошо учиться. Но если поступил на любимую специальность - далее твоя жизнь шла по накатанной - гарантированная работа по специальности, гарантированное бесплатное жилье, бесплатная и как оказалось хорошая медицина и т.п." еще долго сложно будет перебить вот этим вот "зато не было джинсов и кока колы, и еще сейчас хорошо быть бизнесменом воттаккручувоттакверчу"


цікаво, скільки вам років, які ваші досягнення при совку, окрім школи(вишу)?

про гарантоване "жилье" краще помовчати-його чекали роками(від 10 до 25років),
бюджетники (вчителя, мед.працвники)-отримували останніми по остаточному принципу,
коли вже діти виросли і онуки до школи ходять

на початку 80х побудували завод (який замовив 2 будинки для робітників), перший будинок закінчили десь у 1986-87 (тобто робітники отримали власне житло за 5-6 років),
другий будинок почали у 1987 і довгобуд добудували десь у 1996 (інші власники і квартири продали по комерційні ціні), так як завод був частиною впк ссср він збанкрутував у середині 90х (на базі його відкрили завод автомобільних агрегатів)

поясню вам чому, коли СМУ (СУ) будує -то є замовник (порт, чи завод) який отримує 60% квартир (інколи 70%), 30% квартир отримують працівники СМУ(СУ) , і 10%(5%) отримують бюджетники (вчителя, лікарі, міліція, працівники судів/прокуратури, місткому партії, виконкому, кгб)

стосовно медицини, по стоматології є питання?(жителям видаляли зуби(окрім столиць), бо після трьох пломб(з гівна і палок) там не було що лікувати, а пломби випадали за місяць (у мене було і за 2 дні)
чи нагадати вам, що зубна паста з'явилась в аптеках в середині 70х (краща була польська Signal), цю пасту в Одесі в магазинах продавали з під прилавку (як і сотні інших дефіцитних товарів).
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