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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 чер, 2025 19:43
stm написав: flyman написав:
до Безкутньої питання є? чи у вас спільна карма?
Ой, а що таке? Був час коли Ви мені доказували що гарна жінка, а то моя неприязнь бо вона гарніша... Бетон розказував що взагалі єдина особа яка прям правду-матку. І тут ненависть обидвох, менш гарна чи неправду-матку вже? ) таки недарма кажуть що від любові до ненависті один крок якщо невірний обранець )))
Як куратори з Московії сказали, так і пишуть )
Бо такими ідіотами просто неможливо бути ...
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Додано: Сер 25 чер, 2025 19:55
Hotab написав:stm
від любові до ненависті один крок
Один раз. І Флайман вивихнув кисть.
Це припущення чи досвід? )))
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:05
Hotab написав:stm
від любові до ненависті один крок
Один раз. І Флайман вивихнув кисть
.
какую из 2х?
которой собирал опеньки на стене подвала или которой в это время мысленно "замещал" филипинку?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:23
Прохожий написав: Hotab написав:stm
від любові до ненависті один крок
Один раз. І Флайман вивихнув кисть
.
какую из 2х?
которой собирал опеньки на стене подвала или которой в это время мысленно "замещал" филипинку?
Після грибів, які Флайман збирав у себе в підвалі, не факт, що у нього не виросла ще одна рука ....
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:29
Прохожий написав:
завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"
ці як ви виразились "наративи" - взагалі то нашого потужного і небритого президента.
як швидко наш "мудрий нарот" все забуває...
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Додано: Сер 25 чер, 2025 20:31
sergey_stasyuk555 написав: Прохожий написав:
завоняло старыми нарративами
"бизнес на крови"
"свинарчуки и вот это вот все"
"просто перестать стрелять"
"мир в глазах"
ці як ви виразились "наративи" - взагалі то нашого потужного і небритого президента.
як швидко наш "мудрий нарот" все забуває...
Ты, убогий, что хотел сказать ?
Номерное хамло, проходи мимо
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