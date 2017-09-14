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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14289142901429114292
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:21

  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Бессеребреник ... "свята" людина )

ніякого звязку між грошима і святістю нема.

Про "нестяжательство" хто проповідує ? так отож )

Але зв"язок є, коли немає святості, а є тільки гроші, то буде і зрада країни
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:32

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Бессеребреник ... "свята" людина )

ніякого звязку між грошима і святістю нема.

Про "нестяжательство" хто проповідує ? так отож )

Але зв"язок є, коли немає святості, а є тільки гроші, то буде і зрада країни
хто проповідує? :lol: томосівці? оно протестанти взагалі кажуть що чим більш ти праведний тим більше тебе благословляє грошиками і різним майном Бог.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:43

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: ніякого звязку між грошима і святістю нема.

Про "нестяжательство" хто проповідує ? так отож )

Але зв"язок є, коли немає святості, а є тільки гроші, то буде і зрада країни
хто проповідує? :lol: томосівці? оно протестанти взагалі кажуть що чим більш ти праведний тим більше тебе благословляє грошиками і різним майном Бог.

Не вмикай клоуна, тобі не пасує, у тебе відсутне почуття гумору )

Виявляється, що ти жодної проповіді не слухав ... якщо про "нестяжательство" не чув.
Оце така собі двадцятка ...

Попив кагору від Онуфрія і все - воцерквльоний )

У тебе є церква, але відсутня віра та религія

То як там зі зрадою країни отим мітрополітом ? це ж твоя церква

То яка вона твоя церква ? українська чи московитську ?
В яку твої пращурі ходили сотні років ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 30 чер, 2025 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:48

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Не вмикай клоуна, тобі не пасує, у тебе відсутне почуття гумору )

Виявляється, що ти жодної проповіді не слухав ... якщо про "нестяжательство" не чув.
Оце така собі двадцятка ...

Попив кагору від Онуфрія і все - воцерквльоний )

У тебе є церква, але відсутня віра та религія

То як там зі зрадою країни отим мітрополітом ? це ж твоя церква

То як вона твоя церква ? українська чи московитську ?
А яку твої пращурі ходили сотні років ? )
ти шо клоунів не уважаєш? В нас презедент капітан команди :lol:
не бачу звязку між тим що він священник і сєпар. Сєпар? саджайте.
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  #<1 ... 14289142901429114292
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