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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 чер, 2025 22:39
unicdima написав: Banderlog написав:
та нічого народ не забуває. Черчіль говорив тоді те що хотів чути народ...
І зараз народ хоче того самого, тільки зара не час виборів)
ці казки про 80 процентів підтримки армовіру не підтверджені мобвлізацією і не підтвердяться виборами
Розказуй, що там твій кацапський піп тобі втирає?
шо скоро ракети закінчаться. Нас візьмуть в нато. І нафта буде по 30 а росія розвалиться, бо міжнародна ізоляція а ще що нам дадуть абрамси і ф16 та тауруси і тоді ми будем пити каву в криму літом 2023р.. підожди це зара 2025 ? Ну то значить то саме буде тільки 2025, дату надо поміняти в прогнозі а так... то все норм хороша стратегія.
Чи мож не дуже?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 22:58
Саміт, висновки
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flyman
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Додано: Сер 25 чер, 2025 22:59
Музыкальный концерт в честь "победы" Ирана, "вынудившего" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице... (С)
__________________
"Я сказала президенту Дональду Трампу и сказала на саммите, что такая же решимость, проявленная в отношении войны между Израилем и Ираном, должна быть проявлена и по двум другим соглашениям о прекращении огня – для Украины и для Газы", – сказала Мелони... (С)
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detroytred
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Додано: Сер 25 чер, 2025 23:02
detroytred написав:
Музыкальный концерт в честь "победы" Ирана, "вынудившего" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице... (С)
ну а як інакше? Одбили агресію, сохранили владу, ядерну програму теж не факт що здали. Ні клаптика землі ірану не здали. Думаєте в нас буде більша перемога?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 02:03
tumos написав:
............
Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.
Для гражданских пенсий, насколько знаю, перерасчёта пенсий нет и никогда не было. Только индексация.
Результат - у моего приятеля-ровесника пенсия при уходе в 1961 начислена 1800 грн. При курсе 8 это было 225 долл. Немного, но в то время это было заметно выше средней и, в общем, относительно прилично.
Сейчас, даже с доплатой 300 грн за возраст, у него 5200, что уже ниже средней и составляет 125 долл. Почти в 2 раза ниже. Пересчитывать с учётом инфляции не буду и чего стоят эти деньги сегодня, сами понимаете.
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ЛАД
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Додано: Чет 26 чер, 2025 02:57
ЛАД написав: tumos написав:
............
Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.
Для гражданских пенсий, насколько знаю, перерасчёта пенсий нет и никогда не было. Только индексация.
Результат - у моего приятеля-ровесника пенсия при уходе в 1961 начислена 1800 грн. При курсе 8 это было 225 долл. Немного, но в то время это было заметно выше средней и, в общем, относительно прилично.
Сейчас, даже с доплатой 300 грн за возраст, у него 5200, что уже ниже средней и составляет 125 долл. Почти в 2 раза ниже. Пересчитывать с учётом инфляции не буду и чего стоят эти деньги сегодня, сами понимаете.
У меня нет интереса вникать в тему гражданских пенсий, поэтому ответ будет скорее интуитивным, возможно ошибочным. В настоящее время, когда мы говорим об индексации пенсий военпенсам, то речь идет об инфляционной индексации. Если мы говорим об перерасчете пенсий военпенсам по действующему законодательству, то речь идет о примененииив расчете современных величин составляющих денежное содержание. Могу предположить, что индексация для гражданских есть в некоторм смысле аналог перерасчета военпенсам. Там тоже берут какие-то значения за последние несколько лет
и подставляют в формулу. Думаю, что индексация на инфляцию как отдельная опция также предусмотрена для гражданских. Для работающих гражданских пенсионеров также предусмотрен перерасчет пенсии исходя из новых данных. Тенденция уменьшения получаемой пенсии в долларовом эквиваленте одинаковая, что для военпенсов, что для гражданских.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 08:07
ЛАД написав: tumos написав:
............
Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.
Для гражданских пенсий, насколько знаю, перерасчёта пенсий нет и никогда не было
. Только индексация.
Серьёзно ? Никогда ? Не нужно врать
В 2017 году, как раз, был пересчет пенсий, согласно новой формуле
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Додано: Чет 26 чер, 2025 08:23
Banderlog написав: detroytred написав:
Музыкальный концерт в честь "победы" Ирана, "вынудившего" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице... (С)
ну а як інакше? Одбили агресію, сохранили владу, ядерну програму теж не факт що здали. Ні клаптика землі ірану не здали. Думаєте в нас буде більша перемога?
Та отож.
Без зарання визначених критеріїв можна що завгодно (наприклад, поразку) назвати перемогою.
І навпаки, перемогу вважати поразкою чи капітуляцією.
Матриця.
________________________________
Експерт:
*Граждане... не сношайте мине моск "пошло нагибалово на сценарий Израиль Иран"... )))
Я просто повторюсь - если РФ пойдет на перемирие по ЛБС и назовет это победой... я первым назову это победой у нас и открою шампанское и сфоткаюсь с бокалом...* (С)
_____________________________
Якщо Трампу вдасться, то це буде номер.
Якщо))
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 26 чер, 2025 08:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 08:27
detroytred написав: Banderlog написав: detroytred написав:
Музыкальный концерт в честь "победы" Ирана, "вынудившего" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице... (С)
ну а як інакше? Одбили агресію, сохранили владу, ядерну програму теж не факт що здали. Ні клаптика землі ірану не здали. Думаєте в нас буде більша перемога?
Та отож.
Без зарання визначених критеріїв можна що завгодно (наприклад, поразку) назвати перемогою.
І навпаки, перемогу вважати поразкою чи капітуляцією.
Матриця.
Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 08:31
flyman написав:
Ми ще 2022 могли би надпотужну перемогу відсвяткувати, але ж кава в Криму завадила з кородонами 91.
Но в Ирпене я недавно кофе пил...
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