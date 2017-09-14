RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14238142391424014241
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:23

  detroytred написав:
  flyman написав:А якби спалили дотла Київ і відступили до Варшави, то вже би армія народів об"єднаної Європи звільняла Чукотку від орків

Та це вже щось намудровано.
Прямування в бік Варшави після спалення за собою.
Після спалення гоу взад, а не вперед.

щоб ніхто не догадався, орки думали би що гоу взад, а насправді гоу впередок. С - стратегія!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39876
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2837 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:а отож.

Без зарання визначених критеріїв можна що завгодно (наприклад, поразку) назвати перемогою.
І навпаки, перемогу вважати поразкою чи капітуляцією.

Матриця.
Ну критерії зараз зрозумілі - бабло, для тих хто вважає що відкупиться життями слабкішого "партнера"
Bloomberg Economics оценивает, что прямые издержки разрушений в зоне боевых действий, более высокие цены на энергоносители из-за прекращения поставок из России и распродажа на финансовых рынках могут сократить мировое производство на 1,3% или на $1,5 трлн в первый год, почти так же, как и последствия полномасштабного вторжения в Украину. Потери были бы намного больше, если бы конфликт перекинулся на другие европейские страны.
Це вони модулювали вторгнення русні у Балтійські країни. Чим це не слова про "невеличке вторгнення" від Байдена? Все, все остаточно зрозуміло. Світ інший. Сильні рахують фінансові втрати а не життя слабкіших. Наша війна це не порушення світового права, просто фінансові втрати. Судячі з цієї статті напад на Балтіку це теж буде просто фінансові втрати для інших країн НАТО а не військові втрати, коли вони будуть відбиватися від русні. Бо ніхто відбиватися не буде.
d44
 
Повідомлень: 742
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 10:00

  Hotab написав:
  холява написав:
  Schmit написав:


Це ж треба мати не аби який характер, щоб кожного ранку виходити до під,їзда та"срати у ліфті ".

Я його трипер ніколи не відкриваю, але по заголовкам кацапи вже давно мали брати гору піп Іван, причому в рамках операції по прориву фронту під Полтавою.
Відкриввти контект, який не відповідає назві - це неповага до себе. Десь те саме, що купувати пляшку з написом Віскі, а там постійно бурячний самогон. Але ти знов ідеш і купляєш. Шмідт таке взахльоб сьорбає і несе сюди, пригощає.

Ну звиняйте, на відміну від марахвону хароших навостєй у меня для вас нєт.
То ж ставте б блок мої пости і будете мати переможний настрій завжди, незважаючи на реальність.
Schmit
 
Повідомлень: 5065
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14238142391424014241
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 103072
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 281734
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 940393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3405)
26.06.2025 09:57
Ринок ОВДП (8933)
26.06.2025 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.