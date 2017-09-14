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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:23
detroytred написав: flyman написав:
А якби спалили дотла Київ і відступили до Варшави, то вже би армія народів об"єднаної Європи звільняла Чукотку від орків
Та це вже щось намудровано.
Прямування в бік Варшави після спалення за собою.
Після спалення гоу взад, а не вперед.
щоб ніхто не догадався, орки думали би що гоу взад, а насправді гоу впередок. С - стратегія!
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:37
detroytred написав:
а отож.
Без зарання визначених критеріїв можна що завгодно (наприклад, поразку) назвати перемогою.
І навпаки, перемогу вважати поразкою чи капітуляцією.
Матриця.
Ну критерії зараз зрозумілі - бабло, для тих хто вважає що відкупиться життями слабкішого "партнера"
Bloomberg Economics оценивает, что прямые издержки разрушений в зоне боевых действий, более высокие цены на энергоносители из-за прекращения поставок из России и распродажа на финансовых рынках могут сократить мировое производство на 1,3% или на $1,5 трлн в первый год, почти так же, как и последствия полномасштабного вторжения в Украину. Потери были бы намного больше, если бы конфликт перекинулся на другие европейские страны.
Це вони модулювали вторгнення русні у Балтійські країни. Чим це не слова про "невеличке вторгнення" від Байдена? Все, все остаточно зрозуміло. Світ інший. Сильні рахують фінансові втрати а не життя слабкіших. Наша війна це не порушення світового права, просто фінансові втрати. Судячі з цієї статті напад на Балтіку це теж буде просто фінансові втрати для інших країн НАТО а не військові втрати, коли вони будуть відбиватися від русні. Бо ніхто відбиватися не буде.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:00
Hotab написав: холява написав: Schmit написав:
Це ж треба мати не аби який характер, щоб кожного ранку виходити до під,їзда та"срати у ліфті ".
Я його трипер ніколи не відкриваю, але по заголовкам кацапи вже давно мали брати гору піп Іван, причому в рамках операції по прориву фронту під Полтавою.
Відкриввти контект, який не відповідає назві - це неповага до себе. Десь те саме, що купувати пляшку з написом Віскі, а там постійно бурячний самогон. Але ти знов ідеш і купляєш. Шмідт таке взахльоб сьорбає і несе сюди, пригощає.
Ну звиняйте, на відміну від марахвону хароших навостєй у меня для вас нєт.
То ж ставте б блок мої пости і будете мати переможний настрій завжди, незважаючи на реальність.
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