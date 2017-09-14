ЛАД написав:

tumos написав: ............

Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего. ............Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.

Для гражданских пенсий, насколько знаю, перерасчёта пенсий нет и никогда не было. Только индексация.Результат - у моего приятеля-ровесника пенсия при уходе в 1961 начислена 1800 грн. При курсе 8 это было 225 долл. Немного, но в то время это было заметно выше средней и, в общем, относительно прилично.Сейчас, даже с доплатой 300 грн за возраст, у него 5200, что уже ниже средней и составляет 125 долл. Почти в 2 раза ниже. Пересчитывать с учётом инфляции не буду и чего стоят эти деньги сегодня, сами понимаете.