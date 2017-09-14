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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:05
ЛАД написав:
Не так.
Для гражданских пенсий есть только
индексация на инфляцию.
Для работающих пенсионеров, естественно, перерасчёт производится исходя из сегодняшних зарплат.
ЛАД, если не знаешь подробности, то лучше не пиши, за умного сойдёшь
в 2017-2018-2019 году действовала формула пересчета, не индексации, пенсии, в которой фигурировала средняя ЗП. А никак не инфляция
С 2020 года формулу подкоректировали, но там тоже есть средняя ЗП и ещё чуть позже ограничили размер пересчета в 1500 грн
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:11
Letusrock написав: pesikot написав:
Чехи не повинні вмирати за себе, щоб потім вмирати за Гітлера ?
Чудова логіка
Так ти конкретно напиши: я Песікот Песікотович вважаю що для Чехословаччини було б краще влаштувати другу світову виключно на своїй території
Я вважаю, що не потрібно улещувати агресора, як ти зараз пропонуешь, бо все одно буде велика війна
В 1938 теж вважали, що віддадуть чехів і все закінчится ... а все тільки починалось ...
Цього ти бачити не хочешь, але як фантазуєшь
До речі, у тебе великий пройоп ... світова війна не може відбуватись на лише одній терріторії, на те вона і світова війна
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:17
Letusrock написав: pesikot написав:
В останій момент ?
порівняв х.. з пальцем
Чому Францію спочатку не хотіли включати до переможців:
Поразка у 1940 році
Франція капітулювала перед нацистською Німеччиною в червні 1940 р. і була окупована. Частина країни діяла під колабораційним урядом Віші, що співпрацював із нацистами.
Обмежена роль у бойових діях до 1944
Основний внесок у боротьбу з нацизмом робили США, Британія, СРСР. Французький Рух Опору та війська Шарля де Голля діяли, але масштаб був меншим.
Політичні сумніви союзників
Рузвельт (США) довго не визнавав уряд де Голля легітимним представником Франції. США підтримували тимчасову військову адміністрацію, але не бачили Францію як рівноправного союзника після поразки.
Тобто у тебе є 1940 рік, а потім ... хренак і одразу 1944 рік )
А стосовно Рузвельта, так в 1940 році він сам не хотів втягувати СШП у війну, але щось сталось 7 грудня 1941 року
Ти дивись всю історію, бо ти схожий на кацапів які "мы не проиграли ни одной войны" ... а потім додають "з 1945 по 1989 год" )
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:19
АндрейМ написав: Hotab написав:
«Окупація то є непогано», - каже Летусрок.
«Але до Карпат, не далі»,-додає він.
"Окупація, то є погано", - каже Hotab.
"Але ні я, ні pesikot не будемо якось їй заважати", - додає він.
Окупації не заважаєшь саме ти ... ниєшь зранку до ночі, як ти не холешь воювати, не хочешь допомагати і взагалі ти пацифіст ...
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:21
Hotab написав:
«Окупація то є непогано», - каже Летусрок.
«Але до Карпат, не далі»,-додає він.
А ще згодом ... "та й Карпати також, з 1939 року якось же жили" ...
І додає "гдє тут на контракт в росс.армію запісивают, белую Ладу хочу" ..
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:22
АндрейМ
Але ні я, ні pesikot не будемо якось їй заважати", - додає він
Скільки років з 14-го Хотаб має відвоювати, щоб переляканий недомужчинкаМ сказав «все, Хотаб, заіпав, моя черга, я повертаюсь в Україну, а ти поки що давай за мене в Польщі Сопліцу попий».
Ні скільки? Ну то завали ібальник. 😅
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:34
Hotab написав:
Скільки років з 14-го Хотаб має відвоювати, щоб переляканий недомужчинкаМ сказав «все, Хотаб, заіпав, моя черга, я повертаюсь в Україну, а ти поки що давай за мене в Польщі Сопліцу попий».
Ні скільки? Ну то завали ібальник. 😅
А pesikotа Hotab грудьми захищає в кожному повідомленні чому? Якась незрозуміла любов?
P.S. Я Вам і іншим вже писав: для мене усі ці "недо"/"несправжній" - до дупи. Це - у вас всіх в голові, що я маю бути якимось. Це ваші голови - хворі. Не витрачайте час на пропаганду своїх гендерних стереотипів. Вона не працює.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Чет 26 чер, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:37
pesikot написав: ЛАД написав:
Не так.
Для гражданских пенсий есть только
индексация на инфляцию.
Для работающих пенсионеров, естественно, перерасчёт производится исходя из сегодняшних зарплат.
ЛАД, если не знаешь подробности, то лучше не пиши, за умного сойдёшь
в 2017-2018-2019 году действовала формула пересчета, не индексации, пенсии, в которой фигурировала средняя ЗП. А никак не инфляция
С 2020 года формулу подкоректировали, но там тоже есть средняя ЗП и ещё чуть позже ограничили размер пересчета в 1500 грн
Вы знаете, ничего толкового от вас давно не ожидаю.
Не всё равно, что учитывали - ср. зарплату, или инфляцию, или всё вместе?
Они меняются примерно одинаково.
По сути что-то сказать можете?
Человеку важен результат - рост пенсии в 2,9 раза при росте зарплат в 8,8 раз и примерно таком же росте цен.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:54
АндрейМ написав: Hotab написав:
Скільки років з 14-го Хотаб має відвоювати, щоб переляканий недомужчинкаМ сказав «все, Хотаб, заіпав, моя черга, я повертаюсь в Україну, а ти поки що давай за мене в Польщі Сопліцу попий».
Ні скільки? Ну то завали ібальник. 😅
А pesikotа Hotab грудьми захищає в кожному повідомленні чому? Якась незрозуміла любов?
Тому що, pesikot підтримує Hotab's формулу з 3 пунктів.
Не тільки підтримую його формулу, але і роблю так
І не обливаюсь сльозами кожного дня на цьому форумі
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Додано: Чет 26 чер, 2025 18:58
АндрейМ
Якась незрозуміла любов?
НедомужчинкаМ шукає де б тройнічок знайти? Ні, геть гермофродіт! Шукай далі любов по своїй недочоловічій статі
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