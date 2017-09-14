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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 чер, 2025 21:42
budivelnik написав:
Якщо молодий за молодості (30 активних років праці)НАКОПИЧИТЬ стільки , що в старості (20 років пенсії) не буде ні в чому собі відмовляти - то це і є збалансована економічна система
Це ще один прихований бік цієї медалі. Справа в тому, що фізично неможливо за свої активні роки накопичити щось таке, що потім можна споживати у похилому віці. У будь-якій системі те, що споживають пенсіонери, повинно бути створено та віддано працюючими саме у час цього споживання, а не за 30 років до того. Ще жоден пенсійний фонд не накопичив шкарпеток, трусів і балонів з газом для забезпечення всії своїх пенсіонерів, а як взагалі накопичити послуги? Тому добробут всіх пенсіонерів держави загалом залежить виключно від того, яку частку створюваного добра вони зможуть віджати від працюючих зараз, хоча індивідуально можуть бути будь-які варіанти. От, наприклад, в тих же Штатах, де працюючі в основному самі собі відкладають (хоча і безальтернативно через примус держави) на пенсію, вже спостерігається явище, що пенсіонери із їх капіталом, загальною чисельністю та впливом відбирають в молодих значно більше, ніж це безпечно для суспільства в цілому. Як логічний наслідок - глибокі пенсіонери на керівних державних посадах.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 21:52
Сибарит написав: budivelnik написав:
В певних межах -економіка зацікавлена в пенсіонерах...
Але тільки в тих хто РЕАЛЬНО собі на пенсію ЗАРОБИВ
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
Не все одно якщо ті відкладали накопичення у фонди що інвестують в економіку
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Додано: Чет 26 чер, 2025 22:01
budivelnik написав: pesikot написав:
Тому я і кажу, не спрацює, не промиє ...
За меньше податкове навантаження, поки працюють, будуть "ЗА", але потім захочуть хороші пенсії - "я же всю жизнь проработал"
1 Не буде там меншого податкового навантаження , адже батькам треба платити ... по мінімалці - не дуже то вийде.
Батьки - то не Держава
2 Якщо 20 років проплатять батькам , то й дітей попросять щоб ті ЇМ проплатили.
Якщо в 30 років замість того, щоб спонсорувати впенсів з крупами та роздутий штат ПФ - почати інвестувати щомісячно по $500 (максимальний ЄСВ в 2019 році, або трохи більше половини максимального ЄСВ на даний момент), під 5% річних (середня довгострокова дохідність зарегульованх та низькоризикових ETF після сплати податків, або навіть українських валютних ОВДП), то на пенсію можна вийти із сумою в пів-мільйона доларів. І відповідно жити не на подачку $500/місяць від ПФ, а на цілком пристойну суму в $3000-3500.
Звісно на подібний крок наші можновладці ніколи не підуть, але зовсім не тому, що ті хто свідомо відмовився сплачувати суттеві суми ЄСВ заради отримання подачок від ПФ в далекому майбутньому будуть щось вимагати від держави (всі ці майже 35 років у місцевих можновладців взагалі горизонт планування максимум 2 строки).
А тому що:
- голос такого пенсіонера "не купиш", ні кілограмом, ні навіть вагоном гречки
- нікому буде спонсорувати круп та впенсів
- і взагалі - "це неприйнятно, коли звичайний, навіть відносно кваліфікований пенсіонер має доходи які не лише 3-5 разів перевищують офіційну з/п чиновників середньої руки, але навіть співставимі із зарплатами чиновників найвищого рангу".
А допомога батькам - розумію що ви судите по власним синам, але в нормі вона взагалі від податків ніяк не залежить, і у нормальних дітей це точно не "по мінімалці".
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Додано: Чет 26 чер, 2025 22:12
detroytred написав:
У відповіді про що завгодно, окрім спростування того, що на рфії вважають програшем Ірану.
Я не чекав нічого від рф.
Але не бачу підтримки рією свого союзника Ірану. Окрім твоєї голої заяви, що рфія надавила на Трампа (це анекдот такий мабуть))
Цілий ряд пропагандистських каналів типу колонелкассад, аннаньюс і т.д. не вважають це програшем Ірану. Мені незрозуміло, що ти цим хочеш доказати?
То скажи в чому мала бути підтримка?
То чому Трамп заборонив Ізраїлю добивати іранців?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 22:13
candle645 написав: budivelnik написав: pesikot написав:
Тому я і кажу, не спрацює, не промиє ...
За меньше податкове навантаження, поки працюють, будуть "ЗА", але потім захочуть хороші пенсії - "я же всю жизнь проработал"
1 Не буде там меншого податкового навантаження , адже батькам треба платити ... по мінімалці - не дуже то вийде.
Батьки - то не Держава
2 Якщо 20 років проплатять батькам , то й дітей попросять щоб ті ЇМ проплатили.
Якщо в 30 років замість того, щоб спонсорувати впенсів з крупами та роздутий штат ПФ - почати інвестувати щомісячно по $500 (максимальний ЄСВ в 2019 році, або трохи більше половини максимального ЄСВ на даний момент), під 5% річних (середня довгострокова дохідність зарегульованх та низькоризикових ETF після сплати податків, або навіть українських валютних ОВДП), то на пенсію можна вийти із сумою в пів-мільйона доларів. І відповідно жити не на подачку $500/місяць від ПФ, а на цілком пристойну суму в $3000-3500.
Звісно на подібний крок наші можновладці ніколи не підуть, але зовсім не тому, що ті хто свідомо відмовився сплачувати суттеві суми ЄСВ заради отримання подачок від ПФ в далекому майбутньому будуть щось вимагати від держави (всі ці майже 35 років у місцевих можновладців взагалі горизонт планування максимум 2 строки).
А тому що:
- голос такого пенсіонера "не купиш", ні кілограмом, ні навіть вагоном гречки
- нікому буде спонсорувати круп та впенсів
- і взагалі - "це неприйнятно, коли звичайний, навіть відносно кваліфікований пенсіонер має доходи які не лише 3-5 разів перевищують офіційну з/п чиновників середньої руки, але навіть співставимі із зарплатами чиновників найвищого рангу".
А допомога батькам - розумію що ви судите по власним синам, але в нормі вона взагалі від податків ніяк не залежить, і у нормальних дітей це точно не "по мінімалці".
тільки одна проблема - ти не можеш відмовитися від послуги.
Іншими словами - хочеш пенсію, то ідеш заключаєш договір з ПФ, а не "публічна оферта" у вигляді ЄСВ у єдиний котел з додатковими умовами отримати взад. Або ж само собі формуєш ПФ у вигляді дітей, землі, квартир, крипти, срібла, колекційних монет НБУ, гречки, тушонки та інших активів.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 22:34
Рівень довіри українців до лідера "Євросолідарності", нардепа Петра Порошенка досяг максимальної позначки у 79,6%. Про це свідчать опубліковані 25 червня результати спільного дослідження відразу трьох соціологічних установ — Інституту стратегічних досліджень і прогнозів Янус, Центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS і щомісячного видання Барометр громадських настроїв.
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