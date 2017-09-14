budivelnik написав:Якщо молодий за молодості (30 активних років праці)НАКОПИЧИТЬ стільки , що в старості (20 років пенсії) не буде ні в чому собі відмовляти - то це і є збалансована економічна система
Це ще один прихований бік цієї медалі. Справа в тому, що фізично неможливо за свої активні роки накопичити щось таке, що потім можна споживати у похилому віці. У будь-якій системі те, що споживають пенсіонери, повинно бути створено та віддано працюючими саме у час цього споживання, а не за 30 років до того. Ще жоден пенсійний фонд не накопичив шкарпеток, трусів і балонів з газом для забезпечення всії своїх пенсіонерів, а як взагалі накопичити послуги? Тому добробут всіх пенсіонерів держави загалом залежить виключно від того, яку частку створюваного добра вони зможуть віджати від працюючих зараз, хоча індивідуально можуть бути будь-які варіанти. От, наприклад, в тих же Штатах, де працюючі в основному самі собі відкладають (хоча і безальтернативно через примус держави) на пенсію, вже спостерігається явище, що пенсіонери із їх капіталом, загальною чисельністю та впливом відбирають в молодих значно більше, ніж це безпечно для суспільства в цілому. Як логічний наслідок - глибокі пенсіонери на керівних державних посадах.
pesikot написав:Тому я і кажу, не спрацює, не промиє ...
За меньше податкове навантаження, поки працюють, будуть "ЗА", але потім захочуть хороші пенсії - "я же всю жизнь проработал"
1 Не буде там меншого податкового навантаження , адже батькам треба платити ... по мінімалці - не дуже то вийде. Батьки - то не Держава 2 Якщо 20 років проплатять батькам , то й дітей попросять щоб ті ЇМ проплатили.
Якщо в 30 років замість того, щоб спонсорувати впенсів з крупами та роздутий штат ПФ - почати інвестувати щомісячно по $500 (максимальний ЄСВ в 2019 році, або трохи більше половини максимального ЄСВ на даний момент), під 5% річних (середня довгострокова дохідність зарегульованх та низькоризикових ETF після сплати податків, або навіть українських валютних ОВДП), то на пенсію можна вийти із сумою в пів-мільйона доларів. І відповідно жити не на подачку $500/місяць від ПФ, а на цілком пристойну суму в $3000-3500.
Звісно на подібний крок наші можновладці ніколи не підуть, але зовсім не тому, що ті хто свідомо відмовився сплачувати суттеві суми ЄСВ заради отримання подачок від ПФ в далекому майбутньому будуть щось вимагати від держави (всі ці майже 35 років у місцевих можновладців взагалі горизонт планування максимум 2 строки).
А тому що: - голос такого пенсіонера "не купиш", ні кілограмом, ні навіть вагоном гречки - нікому буде спонсорувати круп та впенсів - і взагалі - "це неприйнятно, коли звичайний, навіть відносно кваліфікований пенсіонер має доходи які не лише 3-5 разів перевищують офіційну з/п чиновників середньої руки, але навіть співставимі із зарплатами чиновників найвищого рангу".
А допомога батькам - розумію що ви судите по власним синам, але в нормі вона взагалі від податків ніяк не залежить, і у нормальних дітей це точно не "по мінімалці".
detroytred написав:У відповіді про що завгодно, окрім спростування того, що на рфії вважають програшем Ірану.
Я не чекав нічого від рф. Але не бачу підтримки рією свого союзника Ірану. Окрім твоєї голої заяви, що рфія надавила на Трампа (це анекдот такий мабуть))
Цілий ряд пропагандистських каналів типу колонелкассад, аннаньюс і т.д. не вважають це програшем Ірану. Мені незрозуміло, що ти цим хочеш доказати? То скажи в чому мала бути підтримка? То чому Трамп заборонив Ізраїлю добивати іранців?
pesikot написав:Тому я і кажу, не спрацює, не промиє ...
За меньше податкове навантаження, поки працюють, будуть "ЗА", але потім захочуть хороші пенсії - "я же всю жизнь проработал"
1 Не буде там меншого податкового навантаження , адже батькам треба платити ... по мінімалці - не дуже то вийде. Батьки - то не Держава 2 Якщо 20 років проплатять батькам , то й дітей попросять щоб ті ЇМ проплатили.
Якщо в 30 років замість того, щоб спонсорувати впенсів з крупами та роздутий штат ПФ - почати інвестувати щомісячно по $500 (максимальний ЄСВ в 2019 році, або трохи більше половини максимального ЄСВ на даний момент), під 5% річних (середня довгострокова дохідність зарегульованх та низькоризикових ETF після сплати податків, або навіть українських валютних ОВДП), то на пенсію можна вийти із сумою в пів-мільйона доларів. І відповідно жити не на подачку $500/місяць від ПФ, а на цілком пристойну суму в $3000-3500.
Звісно на подібний крок наші можновладці ніколи не підуть, але зовсім не тому, що ті хто свідомо відмовився сплачувати суттеві суми ЄСВ заради отримання подачок від ПФ в далекому майбутньому будуть щось вимагати від держави (всі ці майже 35 років у місцевих можновладців взагалі горизонт планування максимум 2 строки).
А тому що: - голос такого пенсіонера "не купиш", ні кілограмом, ні навіть вагоном гречки - нікому буде спонсорувати круп та впенсів - і взагалі - "це неприйнятно, коли звичайний, навіть відносно кваліфікований пенсіонер має доходи які не лише 3-5 разів перевищують офіційну з/п чиновників середньої руки, але навіть співставимі із зарплатами чиновників найвищого рангу".
А допомога батькам - розумію що ви судите по власним синам, але в нормі вона взагалі від податків ніяк не залежить, і у нормальних дітей це точно не "по мінімалці".
тільки одна проблема - ти не можеш відмовитися від послуги. Іншими словами - хочеш пенсію, то ідеш заключаєш договір з ПФ, а не "публічна оферта" у вигляді ЄСВ у єдиний котел з додатковими умовами отримати взад. Або ж само собі формуєш ПФ у вигляді дітей, землі, квартир, крипти, срібла, колекційних монет НБУ, гречки, тушонки та інших активів.
Рівень недовіри українців до лідера "Євросолідарності", нардепа Петра Порошенка досяг максимальної позначки у 79,6%. Про це свідчать опубліковані 25 червня результати спільного дослідження відразу трьох соціологічних установ — Інституту стратегічних досліджень і прогнозів Янус, Центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS і щомісячного видання Барометр громадських настроїв.
detroytred написав:У відповіді про що завгодно, окрім спростування того, що на рфії вважають програшем Ірану.
Я не чекав нічого від рф. Але не бачу підтримки рією свого союзника Ірану. Окрім твоєї голої заяви, що рфія надавила на Трампа (це анекдот такий мабуть))
Цілий ряд пропагандистських каналів типу колонелкассад, аннаньюс і т.д. не вважають це програшем Ірану. Мені незрозуміло, що ти цим хочеш доказати? То скажи в чому мала бути підтримка? То чому Трамп заборонив Ізраїлю добивати іранців?
Ти трохи сплутав місця. Я виказав бачення. Що на рфії вважають програш Ірану і що рфія відвертається від Ірану в бік Ізраїлю. Ти його бу-га-га-шно спростовуєш. Не просто надаєш своє інше бачення, а саме бу-га-га-шно лише заявами спростував. Я кажу, то надавай аргументи.
Нарешті ти надав аргументацію (посилання на два джерела) стосовно не вважають програшем. Це вже щось. Хоча отой подоляка теж не менший рупор хремля. На заход в хремлі запросили його, а не рожкіна (чи як його).
Чому Трамп заборонив Натаньзі? Ти звідкись узяв, що це пу його нагнув. Я ж чув від того ж експерта, що це тому, бо США починають відвертатися від Ізраїлю в бік близькосхідних монархій. Отакий виверт - рфія від Ірану до Ізраїлю (бо спільний конкурент в них важливий - Турція). А Штати від Ізраїлю в бік отих монархій. Цей процес поступовий. Лише почався. Зміни геополітичні. Інтересів. Отакі.
Доказувати я нічого не намагаюсь. Висунув думку. Пояснення надав на прохання. Заперечуєш? То й доказуй.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 чер, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Я пишу, що ти ниєшь зранку до ночі, як ти не хочешь воювати Якщо ти не хочешь воювати, то ти будешь в оккупації. Це таке правило
Це - не правило, а брехня телемарафону. Якщо я не хочу воювати, то я можу виїхати і не бути в окупації. Це зробили мільйони таких самих громадян України, як і я. Вони чомусь не в окупації, хоч і не воювали. Дивно, так?
Ниєш тут лише ти, оскільки хочеш, щоб від окупації тебе рятував я, який хоче від окупації рятуватись іншим чином, ніж воювати, а ти лише хочеш сидіти на дивані і розповідати про її жахи. Де, де ти воюєш, щоб уникнути окупації? Все, що ти робиш, це - розповідаєш іншим про те, як вони мають рятувати тебе. Тут більшість таких.
P.S. Пише вже своєю рідною російською. Можливо, хоч так грамотно писати будеш.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 26 чер, 2025 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Штраф: до 100 тисяч прожиткових мінімумів. ... Виправні роботи: до 2 років. ... Обмеження волі: від 2 до 4 років. ... Позбавлення волі: до 3 років (у разі смерті). ... Додатково: компенсація за пошкоджене майно, пониження у званні, заборона обіймати певні посади на термін від 1 до 3 років.
Це розтиражована побрехенька.... Штат ПФ на функціонування ПФ витрачає менше ніж 3% від сум які виплачуються пенсіонерам... Точно так само як побрехенькою є що пенсії вище 10000 сильно ообирають тих в кого пенсії нижче 10 000, насправді десь місяць тому розбирались Вище 10 000 отримують 1 500 000 пенсіонерів з середньою пенсією в 15000 Таким чином 1,5 млн *5000 те що можна вважати надлишковими для суддів і так далі =7,5млрд грн/місяць/10 млн пенсіонерів в яких пенсії менше 10000=750грн/місяць доплати... Тому Тільки правильно поставлене питання дасть можливість знайти вірну відповідь... Тому фантазія на тему що 12 млн осіб з СЕРЕДНЬОЮ по Україні в 400 доларів, можуть відкладати по 500 в місяць...- це навіть не фантазія, це маразм... А тому в пенсійний йде в середньому з одного платника СЬОГОДНІ 60 доларів /місяць... а раз так, то фантазувати про пенсії в 1000 доларів - можна, от тільки толку від таких фантазій.