Додано: Чет 26 чер, 2025 22:01

budivelnik написав: pesikot написав: Тому я і кажу, не спрацює, не промиє ...



За меньше податкове навантаження, поки працюють, будуть "ЗА", але потім захочуть хороші пенсії - "я же всю жизнь проработал" Тому я і кажу, не спрацює, не промиє ...За меньше податкове навантаження, поки працюють, будуть "ЗА", але потім захочуть хороші пенсії - "я же всю жизнь проработал" 1 Не буде там меншого податкового навантаження , адже батькам треба платити ... по мінімалці - не дуже то вийде.

Батьки - то не Держава

2 Якщо 20 років проплатять батькам , то й дітей попросять щоб ті ЇМ проплатили. 1 Не буде там меншого податкового навантаження , адже батькам треба платити ... по мінімалці - не дуже то вийде.Батьки - то не Держава2 Якщо 20 років проплатять батькам , то й дітей попросять щоб ті ЇМ проплатили.

Якщо в 30 років замість того, щоб спонсорувати впенсів з крупами та роздутий штат ПФ - почати інвестувати щомісячно по $500 (максимальний ЄСВ в 2019 році, або трохи більше половини максимального ЄСВ на даний момент), під 5% річних (середня довгострокова дохідність зарегульованх та низькоризикових ETF після сплати податків, або навіть українських валютних ОВДП), то на пенсію можна вийти із сумою в пів-мільйона доларів. І відповідно жити не на подачку $500/місяць від ПФ, а на цілком пристойну суму в $3000-3500.Звісно на подібний крок наші можновладці ніколи не підуть, але зовсім не тому, що ті хто свідомо відмовився сплачувати суттеві суми ЄСВ заради отримання подачок від ПФ в далекому майбутньому будуть щось вимагати від держави (всі ці майже 35 років у місцевих можновладців взагалі горизонт планування максимум 2 строки).А тому що:- голос такого пенсіонера "не купиш", ні кілограмом, ні навіть вагоном гречки- нікому буде спонсорувати круп та впенсів- і взагалі - "це неприйнятно, коли звичайний, навіть відносно кваліфікований пенсіонер має доходи які не лише 3-5 разів перевищують офіційну з/п чиновників середньої руки, але навіть співставимі із зарплатами чиновників найвищого рангу".А допомога батькам - розумію що ви судите по власним синам, але в нормі вона взагалі від податків ніяк не залежить, і у нормальних дітей це точно не "по мінімалці".