В заключение нашего разговора.
1. Я дважды написал. В первом же посте: "Для гражданских пенсий, насколько знаю, перерасчёта пенсий нет и никогда не было. Только индексация." https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5868160#p5868160
И повторно: "Ручаться не буду, но никогда о таком не слышал." viewtopic.php?p=5868221#p5868221.
Т.е. допускал, что ошибаюсь.
2. Вы не обратили внимание, сколько змін в законе? В т.ч. последняя по вашей цитате совсем недавно - 15.02.2022. Что и когда менялось, разбираться не буду. Когда-то пытался, но так написано, что без пол-литра не удастся. Думаю, специально.
3. Никогда не интересовался военными пенсиями и судами по их пересмотру, но сомневаюсь, что военпенсы подавали в суд ради учёта половины роста средней зарплаты в стране. Это не сильно подняло бы пенсии, возможно, даже не перекрыло бы затраты на адвокатов. Скорее всего, предполагаю, требовали пересчёта пенсий, исходя из текущей зарплаты военных на момент пересчёта так, как пересчитывают пенсию работающим пенсионерам (фактически просто считают заново). Это, действительно, даёт существенное увеличение. Если военпенсы (например, детройт) знают, то пусть уточнят/поправят.
Напомню, разговор начался именно в связи с военными пенсиями.
4. Я привёл цифры, чтобы показать, что повышение пенсий не происходило пропорционально повышению средней зарплаты в стране. И разбираться тут надо не в том, "как оно работает в математике". Математика наука точная и увеличение множителя в n раз во столько же раз увеличивает произведение. Так что тут вопрос не в математике, а либо в законе, либо в его выполнении. А смысл у вас появится - когда-то и вы будете получать пенсию.
Ну а наша противоестественная форумная помесь способна только издавать какие-то звуки, напоминающие лай из подворотни. Что-то понять ей не дано.