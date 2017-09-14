RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14250142511425214253
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 01:32

  tester3373 написав:
  ЛАД написав:Как это получается, разбирайтесь сами.


я всего лишь указал что в Законе прописан перерасчет с учетом средней зп.
как оно работает в математике - нет ни малейшего смысла мне разбираться.

В заключение нашего разговора.
1. Я дважды написал. В первом же посте: "Для гражданских пенсий, насколько знаю, перерасчёта пенсий нет и никогда не было. Только индексация." https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5868160#p5868160
И повторно: "Ручаться не буду, но никогда о таком не слышал." viewtopic.php?p=5868221#p5868221.
Т.е. допускал, что ошибаюсь.
2. Вы не обратили внимание, сколько змін в законе? В т.ч. последняя по вашей цитате совсем недавно - 15.02.2022. Что и когда менялось, разбираться не буду. Когда-то пытался, но так написано, что без пол-литра не удастся. Думаю, специально.
3. Никогда не интересовался военными пенсиями и судами по их пересмотру, но сомневаюсь, что военпенсы подавали в суд ради учёта половины роста средней зарплаты в стране. Это не сильно подняло бы пенсии, возможно, даже не перекрыло бы затраты на адвокатов. Скорее всего, предполагаю, требовали пересчёта пенсий, исходя из текущей зарплаты военных на момент пересчёта так, как пересчитывают пенсию работающим пенсионерам (фактически просто считают заново). Это, действительно, даёт существенное увеличение. Если военпенсы (например, детройт) знают, то пусть уточнят/поправят.
Напомню, разговор начался именно в связи с военными пенсиями.
4. Я привёл цифры, чтобы показать, что повышение пенсий не происходило пропорционально повышению средней зарплаты в стране. И разбираться тут надо не в том, "как оно работает в математике". Математика наука точная и увеличение множителя в n раз во столько же раз увеличивает произведение. Так что тут вопрос не в математике, а либо в законе, либо в его выполнении. А смысл у вас появится - когда-то и вы будете получать пенсию.

Ну а наша противоестественная форумная помесь способна только издавать какие-то звуки, напоминающие лай из подворотни. Что-то понять ей не дано.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34918
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 14250142511425214253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 103157
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 281826
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 940522
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8959)
26.06.2025 23:41
Sense Bank (14452)
26.06.2025 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.