detroytred написав: budivelnik написав:
Фантазія теоретика на фантазії сидити і фантазією поганяє
1 Для 90% населення (сьогоднішньої України) судовий захист майна не актуальний, бо розмір їх статків настільки мізерний, що не цікавить СУДДЮ/ПРОКУРОРА - взагалі.
Тому цим 90% , які на протязі життя ЖОДНОГО разу не приймали участі в судових засіданнях - по барабану наскільки якісна судова система.
Це колись зміниться, але не раніше ніж статки більш ніж 50-70% населення досягнуть рівня який буде потребувати судового захисту
Те що коломойський судиться з фірташом - для простого населення(90% від загальної кількості) - не має впливу на життя
До речі, якраз корпоративні суперечки першої 1000 найбагатших - як правило вирішуються в не Українських судах.
2 Те що фантазеро-теоретики не в стані осягнути
Навіть якщо стиль праці(життя/модель) а-ля я є економічно доцільним і ефективним - це не спонукає отруєних совком пробувати цей стиль повторити
Тому
Будь-який можновладець , для того щоб змусити БІЛЬШІСТЬ жити так як каже економічна теорія, але не так як хоче більшість - приречений на провал.
А якщо ще й навісити на цю владу виховання НОВОЇ ЛЮДИНИ (нічого не нагадує з лозунгів 1917-1937 ?) - то це приведе або до терору(диктаторський режим)
або до програшу на виборах(демократичний режим)
Тому
Не влада веде народ
А народ спрямовує владу.
І чим народ більш задурманений теоретиками - тим менше він дивиться на досягнення практиків...
Але голод-не тітка, тому в якийсь момент теоретикам доють копен-дупен і починають розуміти що казали років за 20 до того практики.
Ти знов усякої фігні накидав.
Тобто підмінив предмет.
Я тобі по факту вказав, що ти написав НАРЕШТІ-то те, що тобі 15 років пояснюю; те, що викладене у фахівців.
А стосовно судів - звісно, що такі суди..., що не судяться. Реформи-то нема.
І визначити, що хоче))))) суспільство, це тільки в твоїй уяві легко. Бо хотєлок купа різних.
А от що краще -- для цього потрібен фах.
Тому, коли Бальцерович реформував (створював сприятливі умови для розвитку), то йому й опудало кози під вікнами спалювали.
Так що фантазер з єралашиками це саме ти. Екстраполятор простого. А-ля "просто перестать стрелять".
Народ спрямовує владу -- теж лише в твоїх уявах. Було б так, то суспільства втопли б популізмі.
І!!!
Апріорі не було б отакої конкурентної боротьби між можновладацями-елітами. Бо все рівно народ змусить зробити по-своєму. Так, як він хоче. А не якась частина можновладців.
В реаліях же навпаки.
Тільки коли за межі критичні виходить, отоді да - народ не дасть.
А в межах - регулюють саме можновладці.
Пояснюю тобі на твоєму прикладі
Є ти , є я і є можновладець..
Ти заявляєш - можновладці погано працюють
- і це ТВОЯ голослівна заявка
Я заявляю - дейтрот погано будував ЗСУ
- і це моя голослівна заявка
Ти заявляєш - ринок це місце яке хтось створює і будь хто може зробити те що зробив будівельник
- і це знову голослівна заявка
Як розібратись де голослівні заявки а де дійсно людина приносила користь?
Тоді ти приводиш аргумент
Мені за мою роботу платили , призначили пенсію-я своє зробив вірно...- і ти якби правий
Тоді й я привожу - в мене капітал з сімома нулями і це недосяжно для 95% населення - виходить що і я правий...
Залишилось визначити такий самий критерій для можновладця
І тут ти вступаєш на поле власних фантазій і кажеш
Можновладці недопрацьовують того ми живемо погано...
Але ж коли я тобі заявляв що ти в ЗСУ недопрацьовуєш - ти з цим не погоджувався?
То який критерій?
А критерій один - знаходження на своїй ВИБОРНІЙ посаді
Адже населення обирає того з ким цьому населенню краще...
Поміть - не того хто зажене в гулаг але створить майбутнім поколінням, а того хто ЗАРАЗ відповідає уявам населення про те що таке добре.
Так ти зараз почнеш щось про ЗМІ і так далі....
Але хто змушує людину грати з шахраями?
Хто змушує потрапляти в піраміди?
Таким чином
Чиновник, діє так само як і ти ,
а - в межах своїх повноважень
б - завдання чиновника-переобратись , а не створити(навязати) майбутнє, так само як і твоє завдання було не вилетіти з місця де тобі платять.
В тебе були випадки коли треба було поставити питання рубом ризикуючи втратити посаду?
Внаслідок того що ти воєнпенс-виходить що були , але ти його не поставив.
То чому ти собі нафантазував , що чиновник, який розумніший і краще підготовлений від оточуючих- проміняє своє життя і буде змушувати жити в реформах тих хто так жити не хоче?
Тому ще раз як це діє на практиці...
В бізнесі
Набрав колектив і вже сам набір це компроміс....
Бо суперякісні-коштують дорого
Низькоактивні потребують постійного контролю..
І ти створюєш колектив не для того щоб зірвати зірку з неба( відпрацювати по максимуму), а для того щоб він міг функціонувати приносячи прибуток, і якраз тоді коли механізм(а колектив це механізм) працює на 70% від максимуму-цей механізм принесе найбільше прибутку...
В житті чиновника
Подивився на СТВОРЕНІ умови/варіанти , визначив які з цих умов/варіантів будуть підтримані населенням(виборцями) і їх і просуваєш... Не йдеш проти всіх, не викликаєш вогонь на себе - просто трошечки підпилюєш вже кимось створене і масово перевірене.Не хоче населення в НАТО - ти не педалюєш питання НАТО ( в порядок денний поставив, але не педалюєш бо є регіони які проти і ти не переоберешся і не зможе тоді навіть утримувати увагу виборців на доцільності НАТО)
Не хоче населення воювати .. і толку що Порошенко закликав готуватись до війни - населення обрало того хто відповідав баченню більшості населення.
Ти ж не зможеш заявити що Порошенко будучи при владі в ЗМІ спеціально розганяв істерію проти війни щоб його не обрали?
До речі про ЗМІ
так журналісти також залежать від населення
Модно викривати ТЦК - пишуть про ТЦК
модно викривати ВЛК - пишуть про ВЛК
Так життя і йде.
А оці твої
Треба знайти можновладців які будуть
ледарів- змушувати працювати
дурнів - читати книжки
Це прожекти.
Реалії наступні
Суспільство складається з дурнів і розумних , ледарів і працьовитих..
Тому
Розумні і працьовиті завжди ДЛЯ СЕБЕ створять умови від яких в розумних ледарів, чи в працьовитих дурнів - зявиться бажання наблизити свої життєві стандарти до тих що вони побачили.
Інші варіанти є
Це Гулаг(плавильний котел) або Мао з Гітлером ( висока раса)