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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:04
❗️У ВР зареєстровано законопроєкт щодо обмеження бронювання працівників силових органів.
Пропонують переглянути відстрочки від мобілізації для поліції, прокуратури та судів — заброньованих, за словами ініціаторів, надто багато.https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/56652
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Faceless, Ірина_, Модератор
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