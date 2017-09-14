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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14254142551425614257
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:25

  Letusrock написав:
  pesikot написав:До речі, "все залежить від тебе", бо досвід цього форуму показує - хто хоче, той виїзжає

не вперше ти прямо закликаєш давати хабарі. Якийсь ти неправильний патріот. Чи то навпаки, кожен корупціонер = щирий патріот?

Ось дивись, багато з тих, кого ти тут підтримуєшь, дали хабар і виїхали.
До них у тебе немає жодних претензій з цього приводу

Але чомусь у тебе є претензії до мене, який про це нагадує )
Чого ти так починаєшь робити хвилі ?

Запиши собі - я проти коррупції, взагалі і хабарів, зокрема

А ось, як раз, хом"ячкі-зрадунці дуже за коррупцію )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:26

  Xenon написав:
Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro

Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.

https://www.lefigaro.fr/international/g ... o-20250626
Меньше роботи в Україні - більше заробітчан у Європі. Польща планує впровадити в 2027 році чотиреденний рабочий тиждень :)
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:29

  Xenon написав:
Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro

Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.

https://www.lefigaro.fr/international/g ... o-20250626


Собственно, это есть одна из главных целей РФ в войне - захват ресурсов

А все эти лозугни, типа "защита русскоязычных", "наша церква", не более чем - дымовая завеса для доверчивых дурачков
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:30

  d44 написав:
  Xenon написав:
Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro

Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.

https://www.lefigaro.fr/international/g ... o-20250626
Меньше роботи в Україні - більше заробітчан у Європі. Польща планує впровадити в 2027 році чотиреденний рабочий тиждень :)

це щоб приховати безробіття
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:34

  Успіх написав:Вже не від одних чув, що в їхньому ОСББ/ЖЕКу нема сантехніків, електриків... навіть, з двірниками - напряг!

І от сьогодні натикаюсь на таке, що захотілось зробити фото >>>

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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:39

  flyman написав:
  Успіх написав:Вже не від одних чув, що в їхньому ОСББ/ЖЕКу нема сантехніків, електриків... навіть, з двірниками - напряг!

І от сьогодні натикаюсь на таке, що захотілось зробити фото >>>

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На вигляд їй під 70р.!!!

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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:40

  _hunter написав:.....
так и сами пенсии - возникли недавно ;)
Так я об этом и написал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:49

  Успіх написав:Вже не від одних чув, що в їхньому ОСББ/ЖЕКу нема сантехніків, електриків... навіть, з двірниками - напряг!

І от сьогодні натикаюсь на таке, що захотілось зробити фото >>>

Підбираємось до останньої верби?


Якщо життя бачити з дивану, то так воно і є

В реальності - ніт )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:22

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
так и сами пенсии - возникли недавно ;)
Так я об этом и написал.

а какие проблемы с пенсиями в Штатах, например?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Собственно, это есть одна из главных целей РФ в войне - захват ресурсов
А все эти лозугни, типа "защита русскоязычных", "наша церква", не более чем - дымовая завеса для доверчивых дурачков

а що їх ресурси вже закінчились? "захват ресурсов" це теж - дымовая завеса для доверчивых дурачков
причина війни - ідеальний шторм який виник через серію помилок лошар-глобалістів, приправлений ілюзіями учасників: одні думали про перемогу за 2-3 дні та показати кузькіну мать ненависним буржуям, а інші повірили в казочку що якщо вівця набє морду зграї вовків то фермери візьмуть її з загону в будинок як рівного партнера
Letusrock
 
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