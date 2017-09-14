Пригадую, коли Бахмут з його складом раритетних кулеметів ще був хвортеця, коли шахідів було ще не так багато, коли вони ще не піднімались на 3км і не несли БЧ 90кг... - пропонував рішення.
Один розумник заявляв - "кулемети і пікапи такі дорогі". Ну прям непідйомні фінанси для міських бюджетів, а як же тоді будувати дороги, а на чому ж поліцаям їздити.
Інший - "нам не достатньо людей". Ну так, 18-27 оніжедєті, жінки, 60+ - та ніколи.
Третій на повному серйозі заявляв - "не чекай поки держава щось зробить - роби сам". Напевно, щоб потім відповідати, як той мужик з мінами на Сумщині.
Четвертий пропонував злити свої кошти на якийсь чи то супутник Притули, чи то "прокачай ппо", чи то якомусь великому комбінатору гусакову...
Ще один потужник взагалі заявив - "ти переживаєш за свою тилову сраку".
Результат - нам тил розносять і "шо тепер робити з шахідами?".
Тепер - воду зливати.