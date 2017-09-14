Успіх написав:Я давно казав, поки не винайдуть таку "пушку"(а може вже винайшли, тільки це може дуже дороге задоволення?) з радаром, де як тільки на радар потрапляє будь-який дрон/шахед - миттєво вилітає з тої "пушки" самонавідна міні-ракета!(розміром з велику морквину) і летить вже на зафіксовану радаром ціль! І, якщо на радар попадає одночасно 2-4цілі, то відповідно, і одна за другою вилітають 2-4 самонавідних міні-ракети!
Розміром з велику морквину хіба ділдо в сексшопі. А нормальна ракета троха більша. Для розуміння - візьми ПГ-7. Тепер спробуй скотчем примотати до нього ноутбука. І потім подумай, який має бути пороховий заряд щоб отриману бандуру закинути в 10 разів далі, ніж стандартний двигун. ну і додай ще процентів 10 на коригування траекторії. Насправді, 35 мм ерлікони, кажуть, досі непогано справляються. І боєприпаси не сильно дорогі. Але їх малувати щоб покрити нашу країну.
candle645 написав:......... Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує". Задля того, щоб було що розподіляти. Виплата пенсій - це не розподіл?
Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.
По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями - навіть у випадку "дострокової" смерті вкладника він дістанеться його спадкоємцям а не крупам/впенсам/люмпенам - і саме тіло і накопичені відсотки можна зняти в будь-який момент, але доведеться "доплатити" податки які були з"економлені завдяки інвестиціям частини з/п саме в 401-й пенсійний фонд - вкладник сам вибирає куди саме інвестувати, єдине справді суттєве обмеження - вкладник не може інвестувати в цінні папери які держава (SEC) вважають занадто ризикованими - після досягнення пенсійного віку - рівномірне зняття звісно без додаткових податків - вартість "обслуговування рахунку" в 100 раз нижче ніж в ПФУ та в 10 раз нижче ніж в "державному ПФ США".
ЛАД написав:Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.
І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди), а не "розподіляються".
Ніт, це так не працює при глибшому вникненні. ЛАД абсолютно правий. Тому що гроші - це просто засіб перерозподілу ресурсів. А ресурси створюють ті хто працює. Таким чином, в межах замкненої економіки, якщо кількість працюючих і пенсів вирівняється, які б не були пенсійні накопичення, відвищиться інфляція, яка все одно опустить пенсів нижче працюючих. Звісно, якщо економіка не замкнена, то є нюанси. Особливо в країнах першого світу. Але основний нюанс все ж в тому, що вони підвищують кількість працюючих за рахунок імігрантів...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 28 чер, 2025 12:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: "інвестує та примножує". Задля того, щоб було що розподіляти. Виплата пенсій - це не розподіл?
Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.
По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями - навіть у випадку "дострокової" смерті вкладника він дістанеться його спадкоємцям а не крупам/впенсам/люмпенам - і саме тіло і накопичені відсотки можна зняти в будь-який момент, але доведеться "доплатити" податки які були з"економлені завдяки інвестиціям частини з/п саме в 401-й пенсійний фонд - вкладник сам вибирає куди саме інвестувати, єдине справді суттєве обмеження - вкладник не може інвестувати в цінні папери які держава (SEC) вважають занадто ризикованими - після досягнення пенсійного віку - рівномірне зняття звісно без додаткових податків - вартість "обслуговування рахунку" в 100 раз нижче ніж в ПФУ та в 10 раз нижче ніж в "державному ПФ США".
ЛАД написав:Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.
І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди), а не "розподіляються".
Ніт, це так не працює при глибшому вникненні. ЛАД абсолютно правий. Тому що гроші - це просто засіб перерозподілу ресурсів. А ресурси створюють ті хто працює. Таким чином, в межах замкненої економіки, якщо кількість працюючих і пенсів вирівняється, які б не були пенсійні накопичення, відвищиться інфляція, яка все одно опустить пенсів нижче працюючих. Звісно, якщо економіка не замкнена, то є нюанси. Особливо в країнах першого світу. Але основний нюанс все ж в тому, що вони підвищують кількість працюючих за рахунок імігрантів...
>>> Але основний нюанс все ж в тому ... Пока есть страны 3го мира - да и пофиг, наверное?
>>> які б не були пенсійні накопичення, відвищиться інфляція За счет чего повысится - в замкнутой-то системе. И почему в той же Японии в ихних "потерянных декадах она не росла?
unicdima написав:......... Таке вже у нас використовується, ЗРК Вампір. Правда розміром з морквину самонавідну ракету не зробиш але дешева з підсвіткою невелика вийшла.
К сожалению, не нашёл ТТХ Вампира. Но здесь - https://www.youtube.com/watch?v=MqJv_k3mq0I - говорится, что цена ракеты 22 тыс. долл. Цену шахеда росс. производства называют примерно такую же. По той же ссылке цена самой системы Вампир около 3 млн. долл.
unicdima написав:......... Таке вже у нас використовується, ЗРК Вампір. Правда розміром з морквину самонавідну ракету не зробиш але дешева з підсвіткою невелика вийшла.
К сожалению, не нашёл ТТХ Вампира. Но здесь - https://www.youtube.com/watch?v=MqJv_k3mq0I - говорится, что цена ракеты 22 тыс. долл. Цену шахеда росс. производства называют примерно такую же. По той же ссылке цена самой системы Вампир около 3 млн. долл.
22 тис - це ціна старої ракети зі складів з новим блоком наведення і маневрування. Нова буде сильно дорожче. Тому це тимчасове рішення - поки є запаси гідр на складах. Але стосовно шахедів - де ви взяли таку ціну? БПЛА такого класу коштує в рази дорожче. Можливо навіть на порядок... UPD: ось двигун, копії якого ставлять на шахед: https://www.austars-model.com/limbach-l ... g7210.html
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 28 чер, 2025 12:57, всього редагувалось 1 раз.