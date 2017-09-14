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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14269142701427114272
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 18:47

  Faceless написав:
ЛАД написав: Ожидаем применение иприта?
Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад.
Ефективність бойових газів насправді сильно перебільшена

Модератор Faceless насправді нюхав бойовий газ, нюхав іпріт і вважає його майже не ефективним?

Цікаво. Будь ласка, надайте подробиці зазначеного досвіду. :D
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад.
противогаз від диму при пожежі не захищає
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

buratinyo написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав: Ожидаем применение иприта?
Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад.
Ефективність бойових газів насправді сильно перебільшена

Модератор Faceless насправді нюхав бойовий газ, нюхав іпріт і вважає його майже не ефективним?

Цікаво. Будь ласка, надайте подробиці зазначеного досвіду. :D
Ні, не нюхав, бо не писав би тут. Я до того, що реальна ефективність сильно відрізняється від того образу, що створило телебачення, як ото "всі помруть в радіусі кількох кілометрів". Для прийнятного ефекту потрібні певні сприятливі умови, інакше ефективність куди менше "звичайних" боєприпасів.
Щодо іприту, наприклад, та ж Вікіпедія пише, що а першу світову загинуло менше 5% людей, які зазнали зараження.
Щодо зарину, одне з найбільших число загиблих при хімічних атаках, де зокрема використовували й зарин, був ірано-іракській війні. Число жертв колосальне, але варто враховати, що ці атаки були тотальним бомбардуванням, надзвичайно масштабні, але оцінити ефективність важко.
Більш пізні випадки застосування хімічної зброї, наприклад, в Сирії, показують досить невелике число жертв, ефективність виглядає меншою за фугасні боєприпаси.
У всякому разі, без повного контролю над повітрям, тобто без масштабного бомбардування, використання хімічної зброї як бч в балістичних чи крилатих ракетах виглядає геть неефективно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

d44 написав:
  Faceless написав:Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад.
противогаз від диму при пожежі не захищає
Вони від отруйних речовин, що виділяються в процесі горіння, а не диму, як такого
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 19:42

  ЛАД написав:Понятно. Отчасти согласен. Но это не единственная причина.
А что вы думаете об остальном в том посте?

Попытаюсь об остальном.
  ЛАД написав:Доллар приобрёл статус мировой валюты именно благодаря тому, что доля реального производственного сектора США в мировой экономике была порядка 50% + огромные золотые запасы США после войны (в начале 1950-х Соединенным Штатам принадлежала большая часть золота в мире — 70% или около 22000 тонн - https://zolotodb.ru/article/12193).

Мне трудно судить кто, почему и когда выбрали США в качестве центральной площадки для реализации глобального финансового проекта. Может быть старт был дан созданием ФРС с участием частных акционеров.
  ЛАД написав:И до сих пор сохраняет свой статус.

Нужны какие-то альтернативы вовлеченным в процесс государствам. Резко все сломать дорого будет стоить.
  ЛАД написав: Да и ЗВР США тоже велики.

Обсуждаемо после проведения полного аудита.
  ЛАД написав:Я не поддерживаю росс. крики и предсказания о "скорой кончине доллара".

Может быть у кричащих это примитивное изложение мысли о прекращении функции доллара как мировой резервной валюты.
Пока существует государство США у него будет своя денежная единица.
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 19:52

  Faceless написав:
d44 написав:
  Faceless написав:Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад.
противогаз від диму при пожежі не захищає
Вони від отруйних речовин, що виділяються в процесі горіння, а не диму, як такого
Це пояснення приблизно як замість бронежилету купити антідот до отрути, якою буде намазана куля.
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 19:58

  Banderlog написав:
  flyman написав:марно пояснювати людині сучасну систему капіталізму в США, яка далі тез "Капіталу" економічну теорію не вивчала

А що тут поясняти?
У вас з Ладом різні точки сидіння. Вас цікавить пенсійна система для нас а його яким способом прокормити теперішніх пенсіонерів.
От скажіть як прекрасна американська система підніме пенсії через 2, 3 роки? Ви я так розумію хочете відкладати індивідуально?
Це буде теперішня нагрузка в солідарну систему + індивідуальні внески в нпф?
Ну і де тут підняття пенсії "Ладу" бюджетникам і "силовикам"?

Щодо останнього: як мінімум, ще залишилися держ. підприємства, збудовані при совку, і все те, що збираються віддавати у "фонд Трампа".
Для США, там є "соціальна пенсія", а є "персональні заощадження", які мають, кілька частин із різними опціями. Це ну Україна, де інструменти заощадження обмежені матросом та нерухомістю.
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

d44 написав:
  Faceless написав:
d44 написав:[quote="5868907:Faceless"]Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад.
противогаз від диму при пожежі не захищає
Вони від отруйних речовин, що виділяються в процесі горіння, а не диму, як такого
Це пояснення приблизно як замість бронежилету купити антідот до отрути, якою буде намазана куля.[/quote]То пожежники мабуть з вами не консультувалися, і пожежні протигази придумали
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 20:07

  Успіх написав:
  Schmit написав:Висота пльоту під 3 км. Можете почитати, на яких висотах ефективно працюють зенітні кулемети.
Так отож!
1. Летять високо!
2. З тої висоти раптово/швидко пікірують в ціль!
  d44 написав:Кулемети на пікапу проти шахедів це як пункт незламності проти блекауту
🤣

Я давно казав, поки не винайдуть таку "пушку"(а може вже винайшли, тільки це може дуже дороге задоволення?) з радаром, де як тільки на радар потрапляє будь-який дрон/шахед - миттєво вилітає з тої "пушки" самонавідна міні-ракета!(розміром з велику морквину) і летить вже на зафіксовану радаром ціль!
І, якщо на радар попадає одночасно 2-4цілі, то відповідно, і одна за другою вилітають 2-4 самонавідних міні-ракети!

лазер, котрий в наукової фантастиці "бластер"
flyman
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