ЛАД написав:Доллар приобрёл статус мировой валюты именно благодаря тому, что доля реального производственного сектора США в мировой экономике была порядка 50% + огромные золотые запасы США после войны (в начале 1950-х Соединенным Штатам принадлежала большая часть золота в мире — 70% или около 22000 тонн - https://zolotodb.ru/article/12193).
Мне трудно судить кто, почему и когда выбрали США в качестве центральной площадки для реализации глобального финансового проекта. Может быть старт был дан созданием ФРС с участием частных акционеров.
Вы знаете, очень не люблю конспирологию. По-моему, никто ничего не "выбирал". Так сложилось по вполне объективным причинам, которые я указал.
ЛАД написав:И до сих пор сохраняет свой статус.
Нужны какие-то альтернативы вовлеченным в процесс государствам. Резко все сломать дорого будет стоить.
Соласен. Такие изменения резко не происходят. Кроме случаев "чёрных лебедей".
ЛАД написав: Да и ЗВР США тоже велики.
Обсуждаемо после проведения полного аудита.
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ЛАД написав:Я не поддерживаю росс. крики и предсказания о "скорой кончине доллара".
Может быть у кричащих это примитивное изложение мысли о прекращении функции доллара как мировой резервной валюты. Пока существует государство США у него будет своя денежная единица.
Речь не о существовании доллара как национальной валюты, а о его роли мировой валюты.
Faceless написав:....... Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад. Ефективність бойових газів насправді сильно перебільшена
Зависит от условий.
Більш пізні випадки застосування хімічної зброї, наприклад, в Сирії, показують досить невелике число жертв, ефективність виглядає меншою за фугасні боєприпаси.
В Сирии толком не понятно, что было.
Та все там ясно було, просто росія тоді проводила масштабну компанію по розповсюдженню фейків, щоб відвести звинувачення від асадитів. Коли використовувалась справжня хімічна зброя як в Гуті то жертв було більше тисячі, коли використовувались ерзац суміші то жертв було десятки.
ЛАД написав:А вообще видел оценки от 20 до 200 тыс. и выше. Но везде говорится о сильной зависимости от комплектации, степени локализации производства и пр. На какую цену стоит сегодня ориентироваться, не знаю. Пишут, что старых ракет для Вампира очень много, так что пока можно ориентироваться на 22 тыс. Но если будет сильно дороже, то тем более. При не слишком дешёвом самом комплексе.
Цена существует там где продукт продается кому-то еще, и она определяется ТОЛЬКО рынком. Если страна делает продукт для собственной армии - цены этого продукта не существует, поэтому все эти оценки - скорее всего оценки себестоимсти да еще с непонятной точностью. Там же все расчеты манипуляции - хочешь маленькую цифру считаешь только материалы на единицу и зарплату рабочих на час, хочешь большую - считаешь все затраты отрасли вплоть до продувок профилей в трубах во времена Королева и Гагарина
ЛАД написав:Доллар приобрёл статус мировой валюты именно благодаря тому, что доля реального производственного сектора США в мировой экономике была порядка 50% + огромные золотые запасы США после войны (в начале 1950-х Соединенным Штатам принадлежала большая часть золота в мире — 70% или около 22000 тонн -
tumos написав:Мне трудно судить кто, почему и когда выбрали США в качестве центральной площадки для реализации глобального финансового проекта. Может быть старт был дан созданием ФРС с участием частных акционеров.
ЛАД написав:Вы знаете, очень не люблю конспирологию. По-моему, никто ничего не "выбирал". Так сложилось по вполне объективным причинам, которые я указал.
Интересно к объективным причинам относится случай ?
But the dollar was not meant to become the world currency at Bretton Woods. Earlier documents explored ideas of international currencies but never mentioned the dollar. They prominently included the ideas of U.K. delegation chairman at Bretton Woods, John Maynard Keynes, on bancor and of U.S. treasury official and main architect of Bretton Woods Harry, Dexter White, on unitas. The Joint Statement (J.S.) between the U.S. and the U.K., a compromise between their respective proposals, was released on April 21, 1944. This statement laid the groundwork for an agreement on the IMF and introduced the concept of "gold convertible exchange," later modified to "gold convertible currency" in the working documents at Bretton Woods
It would appear the dollar became the central currency at Bretton Woods by accident. In a meeting of Commission 1 [dealing with the International Monetary Fund] on 13 July 1944, Ardeshir Darabshaw Shroff with the Indian delegation raised the following question to White, Commission Chairman:* “I think it is high time that the USA delegation give us a definition of gold and gold convertible exchange.” Edward Bernstein of the U.S. delegation replied: “Mr Chairman, it might be possible to give a definition of gold convertible exchange which would be satisfactory to everyone here, but it would involve a long discussion. […] There are a number of other currencies, which can be used to purchase dollars without restriction, and these dollars in turn can be used to purchase gold. The definition of gold convertible currency might include such currencies, but the practical importance of holdings of the countries represented here is so small that it has been felt it would be easier for this purpose to regard the United States dollar as what was intended when we speak of gold convertible exchange.” A special committee was then tasked with rewriting the definition in the draft documents. It was a clarification question that led to enshrine the role of the dollar at Bretton Woods.
ЛАД написав:Я не поддерживаю росс. крики и предсказания о "скорой кончине доллара".
tumos написав:Может быть у кричащих это примитивное изложение мысли о прекращении функции доллара как мировой резервной валюты. Пока существует государство США у него будет своя денежная единица.
ЛАД написав:Речь не о существовании доллара как национальной валюты, а о его роли мировой валюты.
Хорошо, отвечу так. Я понятия не имею, что означают росс. крики о "скорой кончине доллара". Пусть кричащие дадут пояснения.
Faceless написав:....... Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад. Ефективність бойових газів насправді сильно перебільшена
Зависит от условий.
Більш пізні випадки застосування хімічної зброї, наприклад, в Сирії, показують досить невелике число жертв, ефективність виглядає меншою за фугасні боєприпаси.
В Сирии толком не понятно, что было.
Та все там ясно було, просто росія тоді проводила масштабну компанію по розповсюдженню фейків, щоб відвести звинувачення від асадитів. Коли використовувалась справжня хімічна зброя як в Гуті то жертв було більше тисячі, коли використовувались ерзац суміші то жертв було десятки.
старі байки, в іраці теж шукали хімічну зброю... а потом тихе)нько перестали і там перемогла демократія)
Banderlog написав: старі байки, в іраці теж шукали хімічну зброю... а потом тихе)нько перестали і там перемогла демократія)
кацаповірун живе на кацапських фейках. як то ти ще живеш в ненавистній тобі країні? Піди вдавися з лютої ненависті, підар Гундяй тебе святим зробить
Тю дурнику. Я ж православний. В нас то смертний гріх, я краще тебе як червяка вдавлю Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була. В принципі я не проти виїхати і лишити таких патріотів як ти самих. В чому проблема? То шо там ? Ліпше стало в сирії після того як асада скинули? Особливо християнам, да?
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