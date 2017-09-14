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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14275142761427714278
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 09:06

  GALeon написав:
Banderlog написав:....Все таки Порох барига.... В нього є трохи совісті.
якісь взаємовиключення
чому в бізнесі одного кривляння і дригання ножками мало...
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 09:17

  Banderlog написав:Тю дурнику. Я ж православний.
В нас то смертний гріх,
я краще тебе як червяка вдавлю :lol:
Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.
В принципі я не проти виїхати і лишити таких патріотів як ти самих. В чому проблема?
То шо там ? Ліпше стало в сирії після того як асада скинули? Особливо християнам, да? :lol:

твоя кацапська церква не православна, а сатанинська і закликає як вбивати інших так і себе.

сцикун херой інтернетний :D
Асад половину країни зруйнував, сотні тисяч вбив, бачу тобі це подобається.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 09:50

  unicdima написав:
  Banderlog написав:Тю дурнику. Я ж православний.
В нас то смертний гріх,
я краще тебе як червяка вдавлю :lol:
Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.
В принципі я не проти виїхати і лишити таких патріотів як ти самих. В чому проблема?
То шо там ? Ліпше стало в сирії після того як асада скинули? Особливо християнам, да? :lol:

твоя кацапська церква не православна, а сатанинська

хто казав шо не сцикун?)))
В нас півкраїни ухилянтів а мені шо більше всіх треба?
Захищати конституцію революцію і томоську церкву?
:lol:
он кадрові вояки забили, майданні
патріоти тож на ноль не спішать.
Я своє убд з 22 вже отримав, мож пора демобілізацію обявити?
А нє, то як хочете...
Корміть сосісонами :lol:
Banderlog
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  #<1 ... 14275142761427714278
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