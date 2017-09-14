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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 чер, 2025 09:06
GALeon написав:
Banderlog написав:....Все таки Порох барига.... В нього є трохи совісті.
якісь взаємовиключення
чому в бізнесі одного кривляння і дригання ножками мало...
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Додано: Нед 29 чер, 2025 09:17
Banderlog написав:
Тю дурнику. Я ж православний.
В нас то смертний гріх,
я краще тебе як червяка вдавлю
Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.
В принципі я не проти виїхати і лишити таких патріотів як ти самих. В чому проблема?
То шо там ? Ліпше стало в сирії після того як асада скинули? Особливо християнам, да?
твоя кацапська церква не православна, а сатанинська і закликає як вбивати інших так і себе.
сцикун херой інтернетний
Асад половину країни зруйнував, сотні тисяч вбив, бачу тобі це подобається.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 09:50
unicdima написав: Banderlog написав:
Тю дурнику. Я ж православний.
В нас то смертний гріх,
я краще тебе як червяка вдавлю
Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.
В принципі я не проти виїхати і лишити таких патріотів як ти самих. В чому проблема?
То шо там ? Ліпше стало в сирії після того як асада скинули? Особливо християнам, да?
твоя кацапська церква не православна, а сатанинська
хто казав шо не сцикун?)))
В нас півкраїни ухилянтів а мені шо більше всіх треба?
Захищати конституцію революцію і томоську церкву?
он кадрові вояки забили, майданні
патріоти тож на ноль не спішать.
Я своє убд з 22 вже отримав, мож пора демобілізацію обявити?
А нє, то як хочете...
Корміть сосісонами
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Додано: Нед 29 чер, 2025 11:06
unicdima написав: Banderlog написав:
хто казав шо не сцикун?)))
В нас півкраїни ухилянтів а мені шо більше всіх треба?
Захищати конституцію революцію і томоську церкву?
он кадрові вояки забили, майданні
патріоти тож на ноль не спішать.
Я своє убд з 22 вже отримав, мож пора демобілізацію обявити?
А нє, то як хочете...
Корміть сосісонами
Тіпа воєн, а що ти від ТЦК тоді ссишся?
УБД можеш показати чи ти як Успіх?
де ти взяло шо от тцк ссусь? Можу.
Тільки не бачу смислу щось тобі дурку показувати.
Хіба на спор?
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Додано: Нед 29 чер, 2025 11:36
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flyman
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Додано: Нед 29 чер, 2025 11:37
katso написав: ЛАД написав:
А вообще видел оценки от 20 до 200 тыс. и выше. Но везде говорится о сильной зависимости от комплектации, степени локализации производства и пр. На какую цену стоит сегодня ориентироваться, не знаю.
Пишут, что старых ракет для Вампира очень много, так что пока можно ориентироваться на 22 тыс. Но если будет сильно дороже, то тем более. При не слишком дешёвом самом комплексе.
Цена существует там где продукт продается кому-то еще, и она определяется ТОЛЬКО рынком. Если страна делает продукт для собственной армии - цены этого продукта не существует, поэтому все эти оценки - скорее всего оценки себестоимсти да еще с непонятной точностью. Там же все расчеты манипуляции - хочешь маленькую цифру считаешь только материалы на единицу и зарплату рабочих на час, хочешь большую - считаешь все затраты отрасли вплоть до продувок профилей в трубах во времена Королева и Гагарина
Это правда.
И себестоимость можно считать по-разному. Но всё-таки не с десятикратным разбросом.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 11:39
Banderlog написав:
В нас півкраїни ухилянтів а мені шо більше всіх треба?
Навіть, більша половина країни!
Бо умовні жіночки Флери/Стми - теж би могли захищати Батьківщину, якщо б хотіли(не сцяли) 😁
Що, не могли би заряджати рації, чи годувати котів сосісонами?🤣
Banderlog написав:
а мені шо більше всіх треба?
Так отож!
Таке враження, що на фронті 3роки -"самі рижі"... (програні в карти?)
Banderlog написав:
он кадрові вояки забили, майданні
патріоти тож на ноль не спішать.
Зато тут на форумі п'ятою б'ють себе в груди, які вони патріоти!
Banderlog написав:
мож пора демобілізацію обявити?
Та от бачиш - ловлять людей зараз майже на кожному кроці, а про демобілізацію - мовчать?
Таке враження, що більше ловлять людей для того, щоб отримати "відкупні"(простими словами - збагатитись), ніж щоб по-трошки проводити демобілізацію.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 11:45
Для тих, хто на диванному танку!))
Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!
То що, є бажаючі?
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Додано: Нед 29 чер, 2025 11:48
Успіх написав:
Для тих, хто на диванному танку!))
Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!
То що, є бажаючі?
Ти з Бандерлогом два пиздоболи.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 11:52
flyman написав:
а для чого ви дивитеся висери цих чмошників?
Покажи, що з цього тобі здалося розумним?
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