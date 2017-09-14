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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 чер, 2025 12:03
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.
Якою такою країна не була ?
До Зе тобі Порох був не такий
"
да Порох був не такий, але до такого не доходило. Все таки Порох барига а не шоумен. В нього є трохи совісті.
Я ні одного з них не обирав, я на вибори неходжу.Махно на вибори не ходив, Бандера на вибори не ходив, Щухевич не ходив і я не ходжу. )
Вы ошибаетесь.
Не буду обсуждать сомнительную совместимость барыги и совести, но политика и совесть точно не пересекающиеся понятия. А Порошенко политик с о-о-очень большим стажем.
Уверен, в сегодняшних условиях после 24.02.22 было бы примерно то же, а, может, и хуже.
А "країна була" примерно такой же, просто не так ярко проявлялось.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 12:04
Успіх написав: unicdima написав: Успіх написав:
Для тих, хто на диванному танку!))
Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!
То що, є бажаючі?
Ти з Бандерлогом два пиздоболи.
Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?
Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп!
жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 12:08
Banderlog написав:
Успіх написав:
.........
Успіх написав:
Для тих, хто на диванному танку!))
Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн
кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!
То що, є бажаючі?
.... Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?
Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп!
жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях
на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе.
Так это примерно то же самое.
Но постановка вопроса у вас с Успіхом
верная. unicdima
свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 29 чер, 2025 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 12:27
ЛАД написав:
А "країна була" примерно такой же, просто не так ярко проявлялось.
ну мінські угоди шоколадний якось підписав? І ато притихло? Якби там не було він мав трохи суверенітету щоб приймати такі рішення. А зєля вдів мілітарі і біга як підстреляний по європі
головне залізний в костюмі... а не зламний з бородою і в футболці
Щоб там не казали но деолігархізація це зло. Як і відміна депутатської недоторканості при зеленському.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 12:33
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Додано: Нед 29 чер, 2025 12:40
Banderlog написав: ЛАД написав:
А "країна була" примерно такой же, просто не так ярко проявлялось.
ну мінські угоди шоколадний якось підписав? І ато притихло? Якби там не було він мав трохи суверенітету щоб приймати такі рішення. А зєля вдів мілітарі і біга як підстреляний по європі
головне залізний в костюмі... а не зламний з бородою і в футболці
Щоб там не казали но деолігархізація це зло. Як і відміна депутатської недоторканості при зеленському.
Деолігархізацію і відміну депутатської недоторканості обсуждать не буду.
Спорные вопросы. Тем более, не уверен в деолигархизации.
А мінські угоди шоколадний підписав тоже не сам, а с активным участием Франции и Германии. И их подписать было значительно легче, чем перемирие/мир сегодня. Требования у РФ были значительно скромнее.
Вина Зеленского, что он не пошёл на выполнение этих угод до начала войны (как и Порошенко).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 29 чер, 2025 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 12:41
ЛАД написав:
Но постановка вопроса у вас с Успіхом верная. unicdima свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал
1. Так в тому то і справа - якщо б Унікдіма виклав своє убд і тоді вимагав би від мене і Бандерлога зробити аналогічно - це інше питання.
А отак просто - "бо я хочу! Покажіть мені!"
А хто він такий? Кому показувати?
Може він кремлівський хробак замаскований?😁
2. Та і я вже тут викладав своє убд разом з медалями! І Денік - теж після мене виклав своє.
Може десь в архівах форуму воно і є збережене.
БЕЗКОШТОВНО!
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Додано: Нед 29 чер, 2025 12:49
ЛАД написав:
г
Banderlog написав: Успіх написав:
.........
кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!
То що, є бажаючі?
.... Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?
Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп!
жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях
на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе.
Так это примерно то же самое.
Но постановка вопроса у вас с Успіхом
верная. unicdima
свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал.
а якже звання братчика цьому матюкливому патріоту? По моєму воно дорого вартує
анонімність діло корисне, но шила в мішку не сховаєш. Якщо ти є, тебе знають.
Он мене в рідному селі на дошку в сільраді почепили "герої односельчани захисники України"... хоть я там з 14 р по стіки по скільки.
А ще штатку нашої бригади півтори року тому злили росіянам, і вони виставили в телеграм каналі з номерами телефонів і посадами лиш адрес бракує...
Потом гроші. Хочеш не хочеш, но воно після певного рівня теж замітно, при всій скромності.
Мож інакше можно, но смислу не має. Корочє в 44р людей без прошлого не сущєствує, ти вже як стара курва в селі) хочь вдівайся в мініюбку хочь не вдівайси всі і так все знають.
P/s для пана Дмитра, фотку дошки пошани для нежадних патріотів добавлю за 500 євриків.
Якщо сам фінансово підтримку дітей не потянеш, можеш скоперуватись з шаманом і песікотом.
Востаннє редагувалось Banderlog
в Нед 29 чер, 2025 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 12:55
stm написав: Banderlog написав:
жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе.
Це той проти якого підозри у неналежному забезпеченні перебування неповнолітніх. Соц.служби 24.06.25р. прибули до зачинених дверей
після втечі декількох вихованців.
Да він
герой України.
Він коли я там останній раз був 450 усиновлених дітей мав. Діти в основному з вадами фізичного і розумового розвитку
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