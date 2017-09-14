Додано: Пон 30 чер, 2025 17:07

unicdima написав: Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів.



Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.



Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів.Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

$500 тисяч: Родина звільненого екскерівника Херсонської МВА купила будинок під Києвом

і в той же час ті хто абсолютно не заважають унікумуЧерез місяць після звільнення з посади начальника Херсонської МВА Романа Мрочка його родичі придбали великий будинок у передмісті Києва, вартість якого становить близько 300-500 тисяч доларів. Про це свідчить розслідування регіонального видання Херсонщини “Мост“.Журналістами було з’ясовано, що наприкінці травня 2025 року батьки Мрочка придбали великий будинок і дві земельні ділянки в селі Петропавлівська Борщагівка. Третьою співвласницею будинку є Ірина Григоренко.Будинок на вулиці Майській, 11 має загальну площу 579,4 квадратних метрів і займає дві ділянки. Його точна вартість невідома, хоча поруч продають будинки по 300, 350 і навіть 500 тисяч доларів.За даними видання, будинок, який нещодавно придбали родичі Романа Мрочка, був у продажу щонайменше з серпня 2019 року. При цьому мати колишнього чиновника, Любов Мрочко, вже має квартиру в Києві, а його батько — військовий пенсіонер, який, за даними журналістів, неодноразово звертався до суду, вимагаючи підвищення пенсії та доплат від держави.Так, у 2019 році, після звільнення з концерну “Укроборонпром”, батько Романа Мрочка отримував пенсію в розмірі понад 130 тисяч гривень, а також виграв через суд додаткові 210 тисяч гривень від Пенсійного фонду.Декларація батька ексчиновника свідчить про те, що станом на 2020 рік він мав 39 тисяч доларів заощаджень і ще понад 2 мільйони гривень, які отримав від продажу нерухомості. Крім того, за роботу в Укроборонпромі за рік він задекларував зарплату в понад 640 тисяч гривень.У свою чергу мати Мрочка в 2019 році отримала лише 15 тисяч гривень пенсії, але в той же час володіла новим автомобілем Lexus.У тому ж році сім’я також задекларувала купівлю квартири в Києві за 544 тисячі гривень. Йдеться про квартиру в елітному житловому комплексі “Варшавський”, де зареєстрована ФОП Інни Мрочко. Вартість квартири, як зазначають журналісти, була значно заниженою.У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким звільнив Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації. Мрочко пробув на посаді голови Херсонської міської військової адміністрації трохи більше двох років.